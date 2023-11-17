أحدث صيحة في عالم التجارة الإلكترونية.. بيع السيارات عبر أمازون

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أطلقت أمازون وهيونداي شراكة استراتيجية واسعة النطاق، لبيع سيارات الشركة على موقع أمازون اعتبارا من 2024.



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محاولة جعل حياة العملاء أفضل





هيونداي أول سيارة ستباع أون لاين





البحث عن المركبات المتاحة



وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: "هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة العملاء أفضل وأسهل كل يوم.وستعمل شراكتنا الإستراتيجية على التسهيل على العملاء طريقة شراء المركبات عبر الإنترنت واستخدام Alexa في سيارات Hyundai للترفيه والتسوق واستخدامات المنزل الذكي.وبحسب الإعلان ففي عام 2024، سيتمكن تجار السيارات لأول مرة من بيع المركبات في متجر أمازون بالولايات المتحدة، وستكون Hyundai أول علامة تجارية متاحة للعملاء للشراء.وتشتمل تجربة التسوق الرقمية الجديدة تمكين العملاء من شراء سيارة جديدة عبر الإنترنت، ثم استلامها أو تسليمها من خلال الوكيل المحلي في الوقت الذي يناسبهم.ويتمكن العملاء من البحث في أمازون عن المركبات المتاحة في منطقتهم بناءً على مجموعة من التفضيلات، بما في ذلك الطراز والتجهيزات واللون والميزات.