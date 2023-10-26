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صحيفة تواصل الالكترونية

"أبل" تكشف عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك

أبل
إطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك
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كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميًا عن موعد إطلاقها لإصدارات جديدة من حواسيب "ماك".
وأكدت أبل عبر موقعها الرسمي وحسابها عبر منصة "أكس" عن حدث أطلقت عليه اسم "Scary fast" يوم 30 أكتوبر.اضافة اعلان


"آي ماك" محدث قياس 24 بوصة

وسيتم الكشف عن حاسب "آي ماك" محدّث بقياس 24 بوصة، وحاسب محمول "ماك بوك برو" جديد بقياسيْ 14 و16 بوصة.
وتكشف أبل أيضًا عن معالجات جديدة لتشغيل هذه الأجهزة وهي معالجات "إم 3"، التي وصفتها بأنها ستكون ذات "سرعة مخيفة"


تحديث نظام التشغيل لمشكلة الحرارة

وطرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل مؤخرًا، تحديثًا لنظام التشغيل لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في أحدث أجيال الهاتف المحمول آيفون 15 برو.
وقالت الشركة إن تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس يحتوي أيضًا على تحديثات أمنية، بعد اعترافها بأن هواتف أيفون تسخن بصورة غير معتادة لدى بعض المستخدمين بسبب مشكلة برمجية في نظام التشغيل.


وعد الشركة بحل المشكلة

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد من نظام التشغيل باسم آي.أو.إس 17.0.3 سيحل المشكلة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة حرارة الهواتف وهو متاح حاليًا لأي شخص يستخدم الهاتف آيفون 15 برو.
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النسخة المحدثة عبر صفقة الدعم الفني الخاصة بالهواتف.

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