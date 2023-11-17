"أبل" تعلن نيتها طرح نظام تشغيل بديل لرسائل "أي ميسج" في 2024

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أعلنت شركة "أبل" الرائدة في التكنولوجيا والهواتف الذكية، التراجع عن عدم اعتمادها على نظام تشغيل الرسائل النصية القصيرة "RCS"، ونيتها تعديل تطبيق "آي ميسج" الشهير على هواتف "آيفون" بدءًا من عام 2024. اضافة اعلان





رصد اهتمام المستخدمين بمنظومة الرسائل





المعيار العالمي لتطبيقات الرسائل





مزامنة الرسائل الخاصة بالمستخدمين



وقال المتحدث باسم شركة "أبل" الأمريكية، في تصريحات لموقع "9 تو5 ماك" المعني بأخبار الشركة الأمريكية، إنه تم رصد اهتمام المستخدمين بمنظومة الرسائل تلك، لذلك قررنا اعتمادها بصورة كبيرة في هواتف "آيفون".وتابع المتحدث باسم شركة "أبل"، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، بأن الشركة ستدمج منظومة رسائل "آي ميسج" مع منظومة "RCS".يشار إلى أن منظومة "RCS" هي المعيار العالمي المنتشر لتطبيقات الرسائل النصية القصيرة، والمعتمد من الهيئات الرسمية للاتصالات في معظم أنحاء العالم، خاصة أنها تدمج بصورة مثالية الرسائل النصية القصيرة مع رسائل الوسائط المتعددة في مختلف الهواتف الذكية.وفي المقابل، وعدت شركة "أبل" مستخدميها بأن يقدم التحديث الجديد، تجربة مراسلة أكثر أمانًا للمستخدمين، مثلما يقدم تطبيق "آي ميسج" المستخدم في الوقت الراهن.وهذه الخطوة أيضًا من شأنها مزامنة الرسائل الخاصة بالمستخدمين ونقلها بسهولة بين هواتف "آيفون" و"أندرويد"، سواء كانت نصوص أو صور أو مقاطع فيديو.