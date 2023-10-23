الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"أبل" تطور وتنتج أحهزة قابلة للطي قبل هذا التاريخ

أيباد قبل للطي
آيباد قابل للطي
أ أ
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أفادت مصادر سلسلة التوريد، أن شركة أبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز آيباد قابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية 2024، أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.اضافة اعلان
ويشير هذا إلى أن أبل قد تعلن في أواخر 2024، أو أوائل 2025، عن هذا المنتج.


تحول أبل إلى التصميمات القابلة للطي

وذكرت التحليلات أن جهاز آيباد الجديد يعد نقطة دخول أبل إلى التصميمات القابلة للطي، وقد تكون الخطوة التالية هي جهاز آيفون القابل للطي.
وأطلقت شركات، مثل سامسونج وهواوي ولينوفو، هواتف ذكية وأجهزة حواسيب قابلة للطي، مع أن شركة أبل لم تتخذ أي خطوة بعد.


تغييرات على التصاميم الجديدة

وكشفت مصادر سلسلة التوريد، أن شركة أبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن شركة أبل تعمل الآن على تغيير إستراتيجيتها لاغتنام فرصة جديدة في قطاع الأجهزة اللوحية القابلة للطي.


بدء إنتاج آيباد صغير الحجم

وتتعاون مالكة آيفون بشكل وثيق مع مورديها، بهدف بدء إنتاج صغير الحجم لجهاز iPad القابل للطي بحلول أواخر عام 2024.
ومن المحتمل أن تطلق أبل جهاز آيباد القابل للطي، بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025، كما توقع المحلل Ming-Chi Kuo الشيء نفسه قبل بضعة أشهر.


مسند خفيف الوزن من الكربون

ووفقا له، فإن جهاز iPad القابل للطي سيحتوي أيضًا على مسند خفيف الوزن من ألياف الكربون.

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