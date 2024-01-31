"أبل" تطلق "IOS 18" مع 4 نماذج ذكاء اصطناعي جديدة

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تطلق شركة أبل تحديث iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يتضمن التحديث مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





"سيري" يلخص النصوص ويجيب على الأسئلة



اختبار 4 نماذج ذكاء اصطناعي في الإصدار الجديد



تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي ودمجها في IOS



إعلان شركات جوجل وسامسونج عن ميزات هواتفهم



وتعمل أبل حاليًا على ميزة جديدة لـ سيري تسمى «Siri Summarization». ستسمح هذه الميزة لمستخدمي آيفون بطلب ملخص لنص معين أو الإجابة على سؤال معين.وتوفر ميزة Siri Summarization ستتوفر في تطبيق الرسائل، وستكون قادرة على تلخيص رسائل iMessage ورسائل SMS.، حسب "عالم التقنية".وتختبر أبل أربعة نماذج ذكاء اصطناعي في إصدار بيتا من، iOS 17.4. بالإضافة إلى ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ سيري.وتشمل هذه النماذج AjaxGPT، وهو نموذج لغة كبير تم تطويره بواسطة أبل، بالإضافة إلى ChatGPT و FLAN-T5، وهما نموذجان ذكاء اصطناعي من تطوير شركات أخرى.وتهدف أبل إلى تحسين هذه النماذج ودمجها في iOS. ، فإن أبل تقارن نتائج اختباراتها مع هذه النماذج الثلاثة باستخدام معالجة البيانات على الجهاز أو عبر الإنترنت.ونظرًا لأن أبل تؤمن بأهمية الخصوصية، فمن المرجح أن تركز على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وذلك لتجنب مشاركة بيانات المستخدم مع الشركات الخارجية.ويأتي هذا التقرير في أعقاب إعلانات شركات جوجل وسامسونج عن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة في هواتفهم الذكية. وتهدف هذه الشركات إلى تعزيز قدرات هواتفها الذكية من خلال الذكاء الاصطناعي.ويتوقع أن يكون التحديث القادم الأكثر أهمية منذ سنوات عديدة، خاصة وأن التحديث يتضمن مجموعة واسعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.