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"أبل" تُطلق نظارة تدمج الواقع الإفتراضي بالحقيقي.. (تفاصيل)

فيجن برو
نظارة فيجن برو
أ أ
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كشفت شركة "آبل" عن أول نظارة لها للواقع المختلط "فيجن برو، تتيح للمستخدم الانغماس في الواقع الافتراضي كبديل عن العالم الحقيقي، وتقول آبل إن نظارتها قادرة على المنافسة بفعل مميزاتها الخاصة.اضافة اعلان

أبل تكشف عن نظارة الواقع المختلط "فيجن برو"

وخلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين، أعلنت الشركة الأميركية عن نظارة فيجن برو التي جاءت بعد سنوات من التكهنات والتسريبات حتى ظن البعض أن آبل لن تغامر باقتحام هذا المجال.
وتتميز نظارة فيجن برو بعدة خصائص، أبرزها أنه يمكن التحكم فيها من خلال الإشارة باليد أو تحريك العين أو الأوامر الصوتية.

النظارة مزودة بزر دوار يسمح بالتنقل بين الحقيقي والافتراضي

وزودت النظارة بزر دوّار يمكّن المستخدم من التنقل بين الواقع الحقيقي والافتراضي والمعزز حسب الرغبة، رغم أن ذلك سيكلف المستخدم سعرا باهضا يبلغ 3500 دولار.
وتتميز نظارة فيجن برو بتصميم جذاب وأنيق بواجهة زجاجية مصقولة يلفها إطار من الألمنيوم، وتأتي مزودة بـ5 مستشعرات لقياس البيئة الثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى 12 كاميرا و6 ميكروفونات.

حلول خاصة بمن يرتدي النظارات الطبية

ولمن يرتدون النظارات الطبية، ابتكرت شركة آبل بالتعاون مع شركة ألمانية للبصريات عدسات منفصلة يتم لصقها مغناطيسيا على إطار الشاشتين.
وتعمل النظارة بنظام تشغيل خاص بها يتيح للمستخدم تصفح التطبيقات بسهولة، وتدعم ملحقات خارجية عبر بلوتوت، مما يسهل استخدام الحاسوب.
وتستمد طاقتها من بطارية خارجية متصلة بها سلكيا تدوم ساعتين فقط، ويمكن وضعها في الجيب.

خطط آبل للسيطرة على مستخدم "فيجن برو"

ورغم تأكيد حرصها على عدم عزل المستخدم كليا عن العالم المحيط به، ترغب آبل أن يستخدم الشخص نظارتها فيجن برو في كل شيء تقريبا، في إنجاز العمل على مجموعة من الشاشات الرقمية الضخمة.
وتتمثل الميزة الحاسمة في النظارة في إمكانية استخدام التطبيقات التي يستخدمها الشخص يوميا في أجهزة آبل الأخرى مثل آيفون وماك، كتطبيقات فايس تايم وسفاري وغيرهما.

"أبل" تطلق النظارة نهاية العام المقبل وتبرر سعرها

وتطرح النظارة للبيع نهاية العام المقبل، حسب ما كشفت آبل التي بررت سعر النظارة المرتفع بقدرتها على المنافسة بميزات لم تسبقها إليها أي نظارة أخرى في السوق.

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