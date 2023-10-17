أبل تطلق النسخة المحدثة من "القلم الذكي"

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أعلنت شركة أبل الأمريكية رسميا عن الجيل الجديد من القلم " Apple Pencil" المخصص لأجهزتها اللوحية.





جيل جديد من الآيباد: اضافة اعلان



الشركة الأمريكية:



قلم آبل الذكي



ولا تنوى “آبل” تقديم جيل جديد من “آيباد” خلال أكتوبر الجاري، بخلاف ما يشاع مؤخرا عن نية العملاق التقني تنظيم حدث ختامي لعام 2023 الجاري.وذكر الخبير الموثوق “مارك جورمان”، أن ما تقوم به آبل من تطوير لأجيال جديدة من أجهزة آيباد و”ماك بوك”، لتقدمها في حدثها الأقرب، لن يكون خلال هذا الشهر.وأشار جورمان، إلى أن الشركة الأمريكية تعمل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Air وiPad mini، تأتي برقاقات جديدة مميزة تحسن من أداء الأجهزة اللوحية، لكن لن يكون طرح الجيل الجديد في وقت قريب.وجاءت إفادة “جورمان” متوافقة مع تقرير سابق للخبير “مينج تشي كيو”، ذكر خلاله أن آبل لن تقدم أي إصدارات جديدة فيما يخص أجهزة آيباد، قبل نهاية عام 2023.ونفى الخبراء ما أعلنه موقع 9to5Mac المختص بأخبار آبل، عن نية آبل تقديم الجيل الجديد من أجهزة أبل اللوحية هذا الأسبوع قبل نهاية شهر أكتوبر.وكانت المرة الأخيرة التي قدمت بها شركة آبل جيلا جديدا من قلمها الذكي، حين طرحت الجيل الثاني من القلم في عام 2018.