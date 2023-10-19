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"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت

قلم أبل الجديد
قلم أبل الجديد
أ أ
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أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة "أبل" عن قلم جديد (Apple pencil) أرخص ثمنًا، ومزوّد بمنفذUSB-C.  وسيبلغ سعر ملحق "أيباد" 79 دولارًا أمريكيًا.اضافة اعلان

قلم أبل بمنفذ USB-C.

وستعرض "أبل" القم الجديد مع غطاء منزلق يكشف عن منفذ USB-C. وسيكون ملتصقًا مغناطيسيًا بالحافة الجانبية لجهاز "آيباد" حتى طراز الجيل العاشر الذي أصدرته "أبل" العام الماضي.
ويعني السعر الأرخص أن قلم "أبل" يفتقد بعض الميزات الأكثر تقدمًا مثل ملحقات الجيل الأول والثاني، إذ إنه لا يدعم حساسية الضغط، أو الاقتران والشحن اللاسلكي، أو ميزة النقر المزدوج التي تتيح لك التبديل بين الأدوات. ومع ذلك، لا يزال يدعم التحويم مع طُرُزM2 من "آيباد برو".

قلم أبل 1
واستخدم نموذج قلم "أبل" الأول موصل "لايتينغ"، الذي يبرز منه لتوصيله بمنفذ "آيباد" الخاص بك للشحن، بينما يتمّ شحن الجيل الثاني لاسلكيًا.
ولا يتوافق مع "أيباد" من الجيل العاشر، الذي أصدرته "أبل" العام الماضي، ممّا يترك مالكي جهاز "آيباد" هذا مع خيارات غير رائعة، إن كانوا يريدون استخدام قلم "أبل" الرائع.
ويتوافق قلم "أبل" المزوّد بمنفذ USB-C مع مجموعة من أجهزة "آيباد"، بما في ذلك "آيباد برو" من الجيل الثالث إلى السادس بمقاس 12.9 بوصة، و"آيباد برو" من الجيل الأول إلى الرابع بمقاس 11 بوصة، و "آيباد أير" من الجيل الرابع والخامس، و"آيباد" من الجيل العاشر، و"آيباد ميني" من الجيل السادس.
وسيتوفر قلم "أبل" المزود بمنفذ USB-C في أوائل نوفمبر القادم.

قلم أبل 2
كذلك أصدرت "أبل" إصدارًا ثانيًا من قلمها في عام 2018، أطلقت عليه اسم "قلم أبل 2". وقد كان ترقية ضخمة للنموذج الأصلي.
إذ أضاف ميزات مثل الشحن اللاسلكي (لا يتعيّن عليك توصيله بجهاز "آيباد" لشحنه)، وطريقة ربطه مغناطيسيًا بجانب أجهزة "آيباد" المدعومة (كانت له حافة مسطحة منعته من التدحرج من على الطاولة)، ودعم أدوات التحكم بالإيماءات لأشياء مثل تغيير الأدوات أثناء استخدام التطبيق.
ومع ذلك، جاءت هذه التحسينات بتكلفة قدرها 129 دولارًا أمريكيًا، أي قفزة قدرها 30 دولارًا أمريكيًا من أول قلم "أبل".
ولقد تأخّرت "أبل" في بعض تحديثات "آيباد" الذي أطلق الجيل العاشر منه في أكتوبر 2022، وأجهزة "آيباد برو" المدعومة بمعالجات M2 في نفس الشهر، و"آيباد أير" المزود بشريحة M1 في آذار 2022، و"آيباد ميني" المعاد تصميمه في سبتمبر 2021.

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