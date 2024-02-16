أبل تدعم iPhone 16 بترقية جديدة لتعزيز مميزات الذكاء الاصطناعي

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تعمل شركة أبل على تعزيز ودعم لتقنية الذكاء الاصطناعي في الجيل القادم من هواتف الأيفون iPhone 16، لاسيما مع التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 18.





ترقية iPhone 16 لدعم الذكاء الاصطناعي



الترقية المقدمة في محرك Neural



وتؤكد أحدث التقارير على أن سلسلة iPhone 16 تأتي بترقية جديدة في محرك “Neural” المختص بمهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومن المقرر أن تدعم هذه الترقية تعزيز مهام الذكاء الاصطناعي المقدمة من ابل في تحديث iOS 18 القادم.ومن المتوقع أن تعلن ابل عن تحديث iOS 18 في فعاليات مؤتمر المطوريين المقرر عقده في شهر يونيو من هذا العام، ولقد أكد “تيم كوك” في تصريحات سابقة على خطط الشركة لدفع مميزات الذكاء الاصطناعي في هذا الإصدار من نظام التشعيل.كما يتوفر التحديث رسمياً لمستخدمي هواتف الأيفون في شهر سبتمبر من هذا العام، بالتزامن مع إنطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون iPhone 16.من جانب أخر تؤكد التقارير على أن سلسلة iPhone 16 ستحقق الإستفادة بشكل أكبر من الترقية المقدمة في محرك “Neural”، والذي يتضمن عدد أكبر من الأنوية.يذكر أن شريحة “Neural” تميزت بعدد 16 من الأنوية منذ إنطلاقها في سلسلة هواتف iPhone 12 وحتى الآن، لذا تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لترقية كبيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي مع الترقية المرتقبة في محرك “Neural” القادم من ابل.