"أبل" تخسر 5% من قيمة أسهمها.. بقرار صيني

أ أ



تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، متأثرين بتراجع أسهم شركة أبل وضعف أسهم الرقائق بسبب المخاوف إزاء القيود على استخدام هواتف آيفون بالصين. اضافة اعلان

وأدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تأجيج المخاوف حيال أسعار الفائدة والتضخم المستمر.

وتراجعت أسهم أبل لليوم الثاني على التوالي وسط أنباء عن توسيع الصين القيود على استخدام موظفي الدولة لهواتف آيفون أثناء العمل.





انخفاض طلبات الحصول على البطالة





توسيع نطاق حظر استخدام آيفون



وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية انخفاض الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشجع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مواصلة السياسة النقدية المتشددة، مما يضغط على الأسهم.وعند الإغلاق تراجعت أسهم «أبل» 2.9% إلى 177.56 دولار، بعد أن ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الصين تخطط لتوسيع نطاق حظر استخدام هواتف الآيفون في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات التابعة للحكومة والشركات الحكومية.وبدأ العديد من الوكالات في إصدار تعليمات للموظفين بعدم إحضار هواتف آيفون الخاصة بهم إلى العمل؛ بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ».وجاء القرار رداً على حظر استخدام الأجهزة والتطبيقات الصينية في عدد من الدول الأخرى، بحسب ما نقلت مجلة فوربس.