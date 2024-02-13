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"أبل" تحل مشكلة كلمة المرور في نظارة فيجن برو

نظارات الواقع الافتراضي
نظارة فيجن برو
أ أ
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أطلقت شركة أبل تحديث visionOS 1.0.3 الجديد لنظارة الواقع المختلط فيجن برو، وهو أول تحديث توفره الشركة للنظارة منذ إطلاقها مطلع الشهر الجاري.اضافة اعلان

أبل تطلق تحديثًا لمعالجة رمز المرور في نظارة فيجن برو

ويهدف التحديث الجديد إلى إصلاح مشكلة إعادة ضبط رمز المرور في النظارة بعد أن أفاد مالكو النظارة بعدم قدرتهم على استخدامها عند نسيان رمز المرور.

مشكلة تعطل رمز المرور وتوقف النظارة عن العمل

وإذا كان المستخدمون غير قادرين على تذكر رمز المرور فقد تتعطل النظارة، وقد يحتاج المستخدمون إلى الذهاب إلى مركز الصيانة التابع لأبل لإعادة تعيينه.

توصيل فيجن برو بأجهزة آيباد بـ300 دولار

ويستخدم موظفو أبل ملحقًا من نوع خاص تبيعه الشركة للمطورين مقابل 300 دولارٍ أمريكي لتوصيل نظارة فيجين برو بأجهزة آيباد أو الحواسيب المحمولة من أجل إعادة ضبطها.

غضب المستخدمين لعدم إعادة تعيين كلمة المرور

وأثارت تلك المشكلة غضبًا واسعًا بين أوساط المستخدمين، لافتقار النظارة المرتفعة الثمن إلى خيار أساسي مثل إعادة تعيين رمز المرور.

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