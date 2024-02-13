"أبل" تحل مشكلة كلمة المرور في نظارة فيجن برو

أ أ

أطلقت شركة أبل تحديث visionOS 1.0.3 الجديد لنظارة الواقع المختلط فيجن برو، وهو أول تحديث توفره الشركة للنظارة منذ إطلاقها مطلع الشهر الجاري.





أبل تطلق تحديثًا لمعالجة رمز المرور في نظارة فيجن برو



مشكلة تعطل رمز المرور وتوقف النظارة عن العمل



توصيل فيجن برو بأجهزة آيباد بـ300 دولار



غضب المستخدمين لعدم إعادة تعيين كلمة المرور



ويهدف التحديث الجديد إلى إصلاح مشكلة إعادة ضبط رمز المرور في النظارة بعد أن أفاد مالكو النظارة بعدم قدرتهم على استخدامها عند نسيان رمز المرور.وإذا كان المستخدمون غير قادرين على تذكر رمز المرور فقد تتعطل النظارة، وقد يحتاج المستخدمون إلى الذهاب إلى مركز الصيانة التابع لأبل لإعادة تعيينه.ويستخدم موظفو أبل ملحقًا من نوع خاص تبيعه الشركة للمطورين مقابل 300 دولارٍ أمريكي لتوصيل نظارة فيجين برو بأجهزة آيباد أو الحواسيب المحمولة من أجل إعادة ضبطها.وأثارت تلك المشكلة غضبًا واسعًا بين أوساط المستخدمين، لافتقار النظارة المرتفعة الثمن إلى خيار أساسي مثل إعادة تعيين رمز المرور.