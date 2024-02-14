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أبل تحذف تطبيقا يستهدف بيانات وبرامج المستخدمين

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تطبيق كيمي
أ أ
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قررت شركة آبل حذف تطبيق على متجرها، بسبب دوره في منح المستخدمين وصولاً غير قانوني لمجموعة من البرامج التي يجب عليهم الدفع لمشاهدتها، كما حذرت من خطورة التطبيق في استهداف بيانات المستخدمين.اضافة اعلان

وحتى هذا الصباح، ظل تطبيق Kimi موجوداً في متجر التطبيقات، ولكن تم حذفه من قبل شركة آبل، بعد تقرير صادر عن موقع ذا فيرج.

حذف تطبيق Kimi 


وعلى الرغم من شعبيته، كانت هناك بعض الأشياء الغريبة في التطبيق. على سبيل المثال، لا يبدو أن التعليقات مناسبة لتطبيق يدعي أنه يختبر رؤية المستخدمين. وبدلاً من ذلك، تفاخرت تعليقات المستخدمين بكيفية استخدامهم للتطبيق لتحميل البرامج المدفوعة.
وكشفت بيانات من Appfigures أنه تم إطلاق التطبيق في سبتمبر 2023 وتم تثبيته 25000 منذ ذلك الحين. ولم يكن هناك ما يشير إلى أن Kimi حاول إخفاء غرضه الحقيقي في متجر التطبيقات.

استخدام التورنت


وليس من الواضح ما إذا كان التطبيق يستخدم التورنت للسماح للمستخدمين بمشاهدة البرامج المدفوعة، وهذه هي الطريقة التي استخدمتها شركة Popcorn Time في عام 2015، عندما كانت تُعرف باسم "نتفليكس القراصنة" قبل إزالتها من متجر التطبيقات.

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