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"أبل" تؤجل إطلاق مودم الجيل الخامس لمدة عامين على الأقل

أبل
أبل تؤجل إطلاق مودم الجيل الخامس لمدة عامين على الأقل
أ أ
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تخطط شركة "آبل" لتأجيل إطلاق مودم شبكات الجيل الخامس 5G الخاص بها لمدة عامين على الأقل.
وأفاد المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينج تشي كو، بأن "آبل" ستبدأ استخدام رقائق المودم الخاصة بها في هواتف آيفون بداية من عام 2025.اضافة اعلان


تأجيل الإصدارالرابع من آيفون

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن "آبل" قد أجلت أيضا إطلاق الإصدار الرابع من هاتف آيفون SE  إلى عام 2025.
وتنتشر شائعات متضاربة بشأن أن يكون آيفون SE القادم هو أول هاتف آيفون مزود بمودم آبل لشبكات الجيل الخامس.


التحول إلى استخدام رقائق المودم

وقد تبدأ الشركة بالتحول إلى استخدام رقائق المودم من تصميمها في هاتف آيفون SE وسلسلة آيفون 17 في عام 2025.
وتعتمد "آبل" حاليا على رقائق المودم من إنتاج كوالكوم في هواتف آيفون، ومن المتوقع أن يستمر ذلك التعاون بين الشركتين في هواتف آيفون 15 وآيفون 16 وغيرها من المنتجات.

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