أبل الأكثر انخفاضًا.. تراجع إيرادات كبرى شركات الكمبيوتر إلى نحو 41 مليار دولار

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انخفضت إيرادات
كبرى شركات أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنحو 17 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.
40.8 مليار
دولار إيرادات 3 أشهروبلغت إيرادات
أربع شركات مجتمعة (أبل، إتش بي، ديل، ولينوفو)، نحو 40.8 مليار دولار خلال الربع
الثالث، مقارنة بـ 49.3 مليار دولار للفترة المماثلة.
ووفقًا للرصد الذي استند إلى البيانات المالية للشركات، جاءت شركة "ديل" المتخصصة في مجال تطوير وصناعة الحاسوب والتكنولوجيا في المرتبة الأولى، بإيرادات 12.3 مليار دولار من أجهزة الكمبيوتر.
تراجع إيرادات
شركة "ديل" 11%وبذلك تكون
الشركة قد سجلت تراجعا في إيراداتها من هذا البند بنحو 11 في المئة، مقارنة بـ
13.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
في المرتبة الثانية، سجلت شركة "لينوفو" تراجعا بنحو 16 في المئة بعد ما سجلت إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وما يتبعها 11.5 مليار دولار، مقارنة بـ 13.7 مليار دولار.
9.4 إيرادات
شركة "إتش بي"أما شركة
"إتش بي"، فتأتي في المرتبة الثالثة بإيرادات 9.4 مليار دولار خلال
الربع الثالث، بتراجع 8.2 في المائة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي
البالغة 10.2 مليار دولار.
وفي المرتبة الرابعة، سجلت شركة "أبل" أعلى تراجع بين الشركات الأربع لإيرادات أجهزة الماك بنحو 34 في المائة بعد تسجيلها 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 11.5 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
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