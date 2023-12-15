الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أبل الأكثر انخفاضًا.. تراجع إيرادات كبرى شركات الكمبيوتر إلى نحو 41 مليار دولار

أبل وهواوي
شركات التكنولوجيا العملاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفضت إيرادات كبرى شركات أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنحو 17 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان

40.8 مليار دولار إيرادات 3 أشهر

وبلغت إيرادات أربع شركات مجتمعة (أبل، إتش بي، ديل، ولينوفو)، نحو 40.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 49.3 مليار دولار للفترة المماثلة.
ووفقًا للرصد الذي استند إلى البيانات المالية للشركات، جاءت شركة "ديل" المتخصصة في مجال تطوير وصناعة الحاسوب والتكنولوجيا في المرتبة الأولى، بإيرادات 12.3 مليار دولار من أجهزة الكمبيوتر.

تراجع إيرادات شركة "ديل" 11%

وبذلك تكون الشركة قد سجلت تراجعا في إيراداتها من هذا البند بنحو 11 في المئة، مقارنة بـ 13.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
في المرتبة الثانية، سجلت شركة "لينوفو" تراجعا بنحو 16 في المئة بعد ما سجلت إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وما يتبعها 11.5 مليار دولار، مقارنة بـ 13.7 مليار دولار.

9.4 إيرادات شركة "إتش بي"

أما شركة "إتش بي"، فتأتي في المرتبة الثالثة بإيرادات 9.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، بتراجع 8.2 في المائة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 10.2 مليار دولار.
وفي المرتبة الرابعة، سجلت شركة "أبل" أعلى تراجع بين الشركات الأربع لإيرادات أجهزة الماك بنحو 34 في المائة بعد تسجيلها 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 11.5 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

مختص تقني يحذر من برنامج خطير على أجهزة آيفون يشارك صورك مع الآخرين

"إنستجرام" تختبر ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

اختراع جديد.. أول خوذة لقراءة الأفكار في العالم

"ميتا" تضيف الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

سناب شات
11:08 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"سناب شات" تجلب مزايا جديدة من الذكاء الاصطناعي

خوذة قراءة الأفكار
10:00 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تفاصيل مدهشة.. ابتكار لامثيل له يقرأ الأفكار ويحولها إلى كلمات!

ميتا
11:53 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ميتا تطلق أدوات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على التفاصيل

آيباد
11:01 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"أبل" تخطط لطرح أجهزة آيباد وماك جديدة في 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:15 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

منتزهات
3:57 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

أشهر 10 منتزهات وحدائق في المملكة.. مواعيد العمل والرسوم المقررة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
3:03 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد تحديث موقعه الإلكتروني.. حساب المواطن يدعو المستفيدين لهذا الإجراء

هيئة الزكاة والضريبة
2:41 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب..ولا استثناء لسنة الصنع

الشيخ عبد الله الجهني
2:09 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

شاهد.. أول تلاوة للشيخ عبدالله الجهني خلال رحلته الدعوية بدولة غينيا

أسامة خياط 444
1:54 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وعليك بعدوك وعدوهم