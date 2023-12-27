أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية.. تعرف عليها

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تتعدد طرق الاحتيال ومحاولات اختراق الحسابات البنكية للأشخاص للاستيلاء على أموالهم، وأشهرها الروابط الوهمية.

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أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية



الهندسة الاجتماعية



كيف يتم الإيقاع بالضحايا؟



وكشف سعد القرني، المختص في تقنية المعلومات والأمن السيبراني عن أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية.وقال في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، إن اختراق الحسابات أصبح متطورًا ومتجددًا، وكلما تنبه الناس إلى طرق احتيال جديدة، ابتكر المحتالون طرقًا أحدث للاستيلاء على أموال العملاء.وأضاف، أن من الطرق الشائعة الحصول على كلمة المرور بأي طريقة:- انتحال صفة مسؤولين.- انتحال صفة جهة رسمية.- انتحال صفة مقدم خدمة، أيًا ما كان مقدم الخدمة.وأشار القرني إلى أن هذه العملية تسمى لدى خبراء الأمن السيبراني بـ "Social Engineering" (الهندسة الاجتماعية)، وهي عملية هندسية اجتماعية تمارس على العملاء، حتى إيهامهم بأن هذا الشخص الذي طلب المعلومات منهم مصدر ثقة.والهندسة الاجتماعية عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.وقد تتم في الغالب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مع انتحال شخصية ذي سلطة أو فتاة جميلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو ذات عمل يسمح للمحتال أو المخترق بطرح أسئلة شخصية دون إثارة الشبهات لدى الضحية.واستشهد القرني بدراسة أجريت على 300 موقع إلكتروني وجميعها مواقع وهمية، حيث يبلغ عدد الزوار إلى 137 ألف زائر، لافتًا إلى أن عدد الناس الذين يطلبون خدمات معينة ويتم صناعة الطعم لهم، كبير جدًا.لذا، شدد الخبير الإلكتروني على أهمية توعية الناس بطرق الاحتيال، وتوخي الحذر لتجنب الوقوع كضحايا لهذا النوع من العمليات.