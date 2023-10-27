آبل تصدر تحديثاً أمنياً عاجلاً لهواتف آيفون

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أصدرت شركة آبل تحديثاً أمنياً عاجلاً يحمل رقم iOS 17.1، يحتوي على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على “إير دروب” و“ستاند باي” و”آبل ميوزيك”. اضافة اعلان





علاج عدد من المشاكل الفنية



تحميل تحديث شركة أبل



وأوضحت الشركة، أن التحديث يعالج المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في آيفون 12، حيث أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.فيما يلي طريقة تنزيل التحديث الجديد على جهاز آيفون الخاص بك، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:ولتنزيل تحديث iOS 17.1 على جهاز آيفون الخاص بك، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات، ثم النقر فوق عام، ثم انقر فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.بعد ذلك، إما أن تضغط على "التحديث الآن" لتثبيته على الفور، أو أنقر على "تحديث الليلة" لتثبيته خلال الليل عندما يكون الجهاز مقفلاً. وينصح بشحن الهاتف بشكل كافٍ قبل القيام بتحديث البرنامج ليلاً.