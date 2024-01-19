السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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عاجل.. موعد صرف راتب شهر يناير والشهور الأخرى لعام 2024

الراتب -- ريال - الموارد
المالية نشرت جدولاً بمواعيد صرف الرواتب
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حددت وزارة المالية، مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024اضافة اعلان

وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:


يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس

الأربعاء      27/03/2024

أبريل

الأحد          28/04/2024

مايو

الإثنين         27/05/2024

يونيو

الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر

الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024



تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وأوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

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