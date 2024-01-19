عاجل.. موعد صرف راتب شهر يناير والشهور الأخرى لعام 2024

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024اضافة اعلان
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب
لعام 2024:
يناير
الأحد 28/01/2024
فبراير
الثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريل
الأحد 28/04/2024
مايو
الإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024
يوليو
الأحد 28/07/2024
أغسطس
الثلاثاء 27/08/2024
سبتمبر
الخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024
نوفمبر
الأربعاء 27/11/2024
ديسمبر
الخميس 26/12/2024
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات
وأوضحت وزارة المالية
أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.