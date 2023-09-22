الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

6 وظائف تدر أموالا طائلة لا تحتاج إلى شهادة جامعية

مهن تدر اموالا كبيرة
المهن التي تدر أموالأ كثيرة
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يفضل الكثيرون الحصول على التعليم الجيد في أبرز الجامعات والدراسة في مجالات متخصصة نادرة، ولكن البعض يزدهرون خارج التعليم التقليدي، ويطاردون الأفكار غير التقليدية وغير المستكشفة.اضافة اعلان
وهناك عدد من الوظائف تبدد الأسطورة القائلة بأن الشهادة الجامعية هي الطريق الوحيد للنجاح، فيما يلي بعض الوظائف المزدهرة التي توفر الاستقرار المالي وتأمين المستقبل.


1. عالم بيانات

متوسط الأجر السنوي: 119.000 - 183.000 دولار أمريكي
غالبا ما يتم تجاهل جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها من الجوانب المهمة جدا التي يجب صب الموارد فيها، خاصة الآن بعد أن أصبح الاقتصاد مرتبطا بشكل متزايد بالتكنولوجيا المتقدمة.
ويتم استغلال عمل عالم البيانات من قبل الشركات والمنظمات غير الربحية وحتى الحكومات في تحديد الاتجاهات والمشاكل المقابلة لها والحلول المقترحة.


2. تصميم المواقع والتطبيقات

متوسط الأجر السنوي: 129.000 - 203.000 دولار أمريكي
تريد كل مؤسسة لديها مواقع ويب وتطبيقات جوال أن تبدو جميلة وأنيقة وجذابة للمستخدم النهائي.
وهذا يفتح بابا واسعا أمام من يعرفون بمهندسي ومصممي المواقع والتطبيقات، ويعد الحصول على هذا النوع من الوظائف أولوية قصوى للمؤسسات في الوقت الحاضر.


3. الوكيل العقاري

متوسط الأجر السنوي: 130.000 - 230.000 دولار أمريكي
لا تزال العقارات واحدة من أكثر الصناعات ربح. والخبر السار هو أنه يمكنك أن تكون وكيلا عقاريا خلال فترة قصيرة من الوقت.
وبعد الحصول على شهادة الثانوية العامة مباشرة، يمكنك التسجيل في دورات تدريبية عقارية قصيرة الأجل، وإجراء امتحان تأهيل والحصول على رخصتك.


4. مراقب الحركة الجوية

متوسط الأجر السنوي: 97.000 دولار - 133.000 دولار أمريكي
أن تصبح مراقبا للحركة الجوية هو فرصة عمل مثيرة خارجة عن المألوف، ولكن لديها إمكانات تعويض كبيرة.
ويمكن الانتهاء من التدريب مع أكاديميات طيران متخصصة في غضون عدة أشهر قبل متابعة التدريب أثناء العمل.


5. مدير الإعلان والتسويق

متوسط الأجر السنوي: 103.000 - 127.000 دولار أمريكي
هذه الوظيفة مثالية للعقول المبدعة وخبراء العلاقات العامة، ولكن لكي تصبح مديرا تنفيذيا للإعلان أو التسويق، يجب عليك تطوير قدراتك في التخطيط الاستراتيجي لأن الحملات الإعلانية والدعائية أمر متكرر ومنهك.
ويتعين عليك التكيف مع الاتجاهات والتكيف مع ملاحظات العملاء للحصول على النتائج التي يبحثون عنها.


6. الرئيس التنفيذي للشركات الناشئة

متوسط الأجر السنوي: 200.000 - 300.000 دولار أمريكي
مسار مثير ولكنه محفوف بالمخاطر لحياتك المهنية هو بدء شركتك الخاصة. يمكن للرئيس التنفيذي للشركة الناشئة أن يكسب جيدا ولكن عليه أيضا أن يستثمر الكثير حتى تنطلق المؤسسة.
يعد إنشاء منتج مبتكر وبناء فريقك والعناية به من الجوانب الرئيسية. الأشياء الأخرى التي يجب عليك التركيز عليها هي رأس المال الأولي والتصاريح اللازمة والمتطلبات اللوجستية اعتمادا على مجال عملك.


السر في المهارات والشغف

في النهاية كل ذلك يتلخص في المهارات والشغف، إذ يعتمد نوع الوظيفة التي تحصل عليها والتي تدفع جيدا وتفي بك في النهاية على كل شخص.
وأيا كان المسار الذي تفضله في الحياة، لا تتورط في ما يعتقد الآخرون أنه مناسب لك، أنت تعرف نفسك بشكل أفضل وطالما أنك تجد طرقا لتحسين مهاراتك وتحسينها، يمكنك الحصول على المهنة المناسبة.

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