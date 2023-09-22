6 وظائف تدر أموالا طائلة لا تحتاج إلى شهادة جامعية

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يفضل الكثيرون الحصول على التعليم الجيد في أبرز الجامعات والدراسة في مجالات متخصصة نادرة، ولكن البعض يزدهرون خارج التعليم التقليدي، ويطاردون الأفكار غير التقليدية وغير المستكشفة. اضافة اعلان

وهناك عدد من الوظائف تبدد الأسطورة القائلة بأن الشهادة الجامعية هي الطريق الوحيد للنجاح، فيما يلي بعض الوظائف المزدهرة التي توفر الاستقرار المالي وتأمين المستقبل.





1. عالم بيانات





2. تصميم المواقع والتطبيقات





3. الوكيل العقاري





4. مراقب الحركة الجوية





5. مدير الإعلان والتسويق





6. الرئيس التنفيذي للشركات الناشئة





السر في المهارات والشغف



متوسط الأجر السنوي: 119.000 - 183.000 دولار أمريكيغالبا ما يتم تجاهل جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها من الجوانب المهمة جدا التي يجب صب الموارد فيها، خاصة الآن بعد أن أصبح الاقتصاد مرتبطا بشكل متزايد بالتكنولوجيا المتقدمة.ويتم استغلال عمل عالم البيانات من قبل الشركات والمنظمات غير الربحية وحتى الحكومات في تحديد الاتجاهات والمشاكل المقابلة لها والحلول المقترحة.متوسط الأجر السنوي: 129.000 - 203.000 دولار أمريكيتريد كل مؤسسة لديها مواقع ويب وتطبيقات جوال أن تبدو جميلة وأنيقة وجذابة للمستخدم النهائي.وهذا يفتح بابا واسعا أمام من يعرفون بمهندسي ومصممي المواقع والتطبيقات، ويعد الحصول على هذا النوع من الوظائف أولوية قصوى للمؤسسات في الوقت الحاضر.متوسط الأجر السنوي: 130.000 - 230.000 دولار أمريكيلا تزال العقارات واحدة من أكثر الصناعات ربح. والخبر السار هو أنه يمكنك أن تكون وكيلا عقاريا خلال فترة قصيرة من الوقت.وبعد الحصول على شهادة الثانوية العامة مباشرة، يمكنك التسجيل في دورات تدريبية عقارية قصيرة الأجل، وإجراء امتحان تأهيل والحصول على رخصتك.متوسط الأجر السنوي: 97.000 دولار - 133.000 دولار أمريكيأن تصبح مراقبا للحركة الجوية هو فرصة عمل مثيرة خارجة عن المألوف، ولكن لديها إمكانات تعويض كبيرة.ويمكن الانتهاء من التدريب مع أكاديميات طيران متخصصة في غضون عدة أشهر قبل متابعة التدريب أثناء العمل.متوسط الأجر السنوي: 103.000 - 127.000 دولار أمريكيهذه الوظيفة مثالية للعقول المبدعة وخبراء العلاقات العامة، ولكن لكي تصبح مديرا تنفيذيا للإعلان أو التسويق، يجب عليك تطوير قدراتك في التخطيط الاستراتيجي لأن الحملات الإعلانية والدعائية أمر متكرر ومنهك.ويتعين عليك التكيف مع الاتجاهات والتكيف مع ملاحظات العملاء للحصول على النتائج التي يبحثون عنها.متوسط الأجر السنوي: 200.000 - 300.000 دولار أمريكيمسار مثير ولكنه محفوف بالمخاطر لحياتك المهنية هو بدء شركتك الخاصة. يمكن للرئيس التنفيذي للشركة الناشئة أن يكسب جيدا ولكن عليه أيضا أن يستثمر الكثير حتى تنطلق المؤسسة.يعد إنشاء منتج مبتكر وبناء فريقك والعناية به من الجوانب الرئيسية. الأشياء الأخرى التي يجب عليك التركيز عليها هي رأس المال الأولي والتصاريح اللازمة والمتطلبات اللوجستية اعتمادا على مجال عملك.في النهاية كل ذلك يتلخص في المهارات والشغف، إذ يعتمد نوع الوظيفة التي تحصل عليها والتي تدفع جيدا وتفي بك في النهاية على كل شخص.وأيا كان المسار الذي تفضله في الحياة، لا تتورط في ما يعتقد الآخرون أنه مناسب لك، أنت تعرف نفسك بشكل أفضل وطالما أنك تجد طرقا لتحسين مهاراتك وتحسينها، يمكنك الحصول على المهنة المناسبة.