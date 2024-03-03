6 طرق تساعدك على استقبال شهر رمضان

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يترقب المسلمون في كافة أصقاع الأرض حلول شهر رمضان المبارك، للاستزادة من الأعمال الصالحات والتقرب إلى الله تعالى بمزيد من أوجه الخير والطاعات.

ويأتي شهر رمضان محملاً بالكثير من الخيرات والبركات من الخالق سبحانه وتعالى، لعباده المؤمنين الموحدين.

وفيما يلي نصائح تساعدك على كيفية الاستفادة أكثر فأكثر من هذا الشهر المبارك.





شهر رمضان في القرآن والسنة



6 طرق لاستقبال شهر رمضان



1- النية والإخلاص



2- الصبر وحسن الخلق



3- التوبة والابتعاد عن الذنوب



4- قو علاقتك بالقرآن



5- إنفاق المال في سبيل الله



6- أشغل وقتك بذكر الله



شهر رمضان فيه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. فهو الشهر الذي أنزل فيه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم؛ يقول سبحانه: "شهْرُ رَمضَان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ". [البقرة -2: 185]وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين". (صحيح مسلم)وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قدوم شهر رمضان بالحث على أعمال الطاعات خلال الشهر المبارك، والإقبال على الله بما يحبه ويرضاه.كما روى ابن خزيمة من حديث سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن.من فطّر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء» قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: "يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له، وأعتقه من النار.واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار.ومن أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة".النية والإخلاص هو ما يجب أن تكون عليه كل أعمالنا الصالحة في رمضان وغيره.في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".قبل حلول هذا الشهر الفضيل، ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نيته، لأنها المعيار الذي به تقبل أعمالنا أو ترفض.والنية القوية لها تأثير كبير على أفعالنا، فهي تجعل الصعب سهلاً. والهدف الأساسي من صيام شهر رمضان هو تقوى الله خلال الصيام والقيام والعبادات الأخرى بالإخلاص وحسن النية.ويستحسن أن يستقبل المسلم شهر رمضان قبل قدومه بالتهيئة الروحية، والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على أن يعينك على الإخلاص في جميع أعمالك الصالحة في هذا الشهر.على المسلم أن يصوم شهر رمضان محتسبًا لله تعالى، وأن يوطن نفسه على الصبر، وحسن الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه".ويقول أيضًا: "إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد".في شهر رمضان تُصفد الشياطين، وهو ما يجعل الابتعاد عن الذنوب أيسر على العبد المسلم. والصيام ليس مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، بل الصيام عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى.عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من لم يدع قول الزور والعمل المنكر فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".ورمضان هو أفضل فرصة المسلمين للتوبة من الذنوب والعودة إلى صراط الله المستقيم، والسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم.وفي كل ليلة من هذا الشهر، لله عتقاء من النار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة".وعلى الصائم أن يتجنب الغيبة التي تعد من مبطلات الصوم، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف".هناك علاقة قوية بالقرآن وشهر رمضان، ففي هذا الشهر أنزل القرآن. عليك أن تخصص ساعة على الأقل يوميًا، وساعة ليلاً لتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. قراءة جزء واحد على الأقل من القرآن يساعدك على إكماله قبل نهاية هذا الشهر.إذا لم تكن تجيد قراءة القرآن، ابدأ في تعلمه اليوم. بتعلم النطق الصحيح، ومحاولة فهم معانيه، وحفظ بعض السور في رمضان.يقول الله تبارك وتعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ". (سورة البقرة:185).ويقول أيضًا: "إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ". (سورة القدر:1)عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم يقول: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار، فشفعني فيه. فيقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان له". (مسند أحمد 6589)شهر رمضان فرصة للتصدق والإنفاق ومساعدة الفقراء والضعفاء. وقد وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بأجور مضاعفة على الإنفاق في سبيل الله.يقولى تعالى: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261).عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ الناسِ، وكان أَجْوَدَ ما يكونُ في رمضانَ حِينَ يَلْقاهُ جبريلُ، وكان يَلْقاهُ في كلِّ ليلة مِن رمضانَ فَيُدارِسُه القرآن، فَلَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجْوَدُ بالخير من الريح المُرسَلة".يحث الله تعالى على الإكثار من الذكر، ويدعو لذلك فيقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" (الأحزاب: 41).وإذا كان ذلك مطلوبًا طوال العام، فإنه أكثر طلبًا خلال شهر رمضان، لذا على المسلم أن يقضي وقته في ذكر الله، وألا نضيع وقتنا فيما لا طائل من ورائه أو لا فائدة ترجى منه.