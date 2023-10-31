555 ألف طالب في 3 مناطق يتلقون دروسهم عبر "مدرستي".. ما دور أولياء الأمور؟

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ينتظم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عسير وجازان وبيشة أمام شاشات الحواسيب لتلقي دروسهم عبر منصة مدرستي.

واضطرت إدارات التعليم في هذه المناطق لإغلاق 3474 مدرسة بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد، ووجود حالة مناخية تمنع تواجد الطلاب في المدارس حرصًا على سلامتهم. اضافة اعلان





دور أولياء الأمور في التعليم عن بعد





تنمية السلوك والقيم والأخلاق





التواصل المتبادل مع المدرسة





تعليم جازان



تعليم عسير



تعليم بيشة



يتعاظم دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، خاصة عندما تتحول إلى التعليم عن بعد، من خلال أدوار أساسية يقومون بها لنجاح العملية.وتتركز المهمة الأولى في توفير البيئة المنزلية الجيدة لأبنائهم والتي تدعم التعلم، كما تتضمن توفير الأمن النفسي، والرعاية الصحية، والتغذية الملائمة، وأساليب التربية والتنشئة الإيجابية.إضافة إلى تنمية السلوك والقيم والأخلاق، والنصح والوعي بأهمية التعليم، وغيرها مما يهيئ الطفل للحياة المدرسية، ويؤسس شخصيته وسلوكه ودافعيته نحو التعلم.والمهمة الثانية تقوم على التواصل ما بين أولياء الأمور والمعلمين للحصول على معلومات تتعلق بتحصيل الطفل، وسلوكه، وأدائه في الاختبارات، وميوله واهتماماته وغيرها.وينبغي أن تكون عملية التواصل ذات اتجاهين؛ أي أن المعلم يقدم معلومات لولي الأمر بشأن تحصيل الطفل أو سلوكياته داخل الصف وكذلك ولي الأمر يقدم للمعلم معلومات بشأن شخصية الطفل وميوله واهتماماته وأداءه للأعمال المدرسية في المنزل.وكان أعلن متحدث تعليم جازان أنه تقرر تحويل الدراسة لليوم الثلاثاء 16/ 04/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها.جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.أيضا أكد تعليم عسير أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر استمرار تحويل الدراسة لليوم الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، لجميع المدارس.وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة لليوم الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس بيشة.