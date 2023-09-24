50 لغة عالمية في مشروع خادم الحرمين للترجمة الفورية للخطب

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بأربع لغات عالمية، بدأت قصة الترجمة بالمسجد الحرام حتى وصلت لأكثر من 50 لغة عالمية في مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب. اضافة اعلان





إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة



ترجمة الخطب والدروس العلمية بـ ٢٠ لغة عالمية



٥٠٠ ألف مستفيد‏حول العالم



وكانت البداية عندما أمر الملك عبد بن عبد العزيز، بإطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب لعام 1435هـ، لتعم الفائدة على جميع المسلمين داخل وخارج المسجد الحرام.وحسب "الإخبارية" فإن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الجمعة، يعتبر من ضمن المشاريع التي تهدف لخدمة زوار بيت الله الحرام.‏وتمت في ذلك الوقت ترجمة الخطب إلى ٤ لغات وكانت آلية الاستماع لها عن طريق موجات الإذاعة FM داخل المسجد الحرام حيث كان لكل لغة نطاق خاص يستطيع المستفيدون الاستماع للخطبة عن طريق هواتفهم المحمولة.و‏كان لهذا المشروع عدد من المترجمين الذين يقومون بمساعدة الناس بلغاتهم وإعطائهم الإرشادات الخاصة بالاستماع للخطب وتوجيههم داخل المسجد الحرام.‏وفي فترة وجيزة قفز مشروع الترجمة بالمسجد الحرام قفزة نوعية حيث أصبحت ترجمة الخطب والدروس العلمية بـ ٢٠ لغة عالمية، وزاد عدد المترجمين داخل المسجد الحرام وأروقته لمساعدة ضيوف الرحمن بأكثر من ٥٠ لغة عالمية.‏وكان لهذا المشروع دور بارز في نشر رسالة الإسلام الخالدة، حيث أصبح المشروع يقوم على ترجمة خطبة يوم عرفة داخل المشاعر المقدسة وجميع أصقاع الأرض من خلال موجات إذاعة FM ومنصة منارة الحرمين المختصة بنقل خطب ودروس الحرمين باللغات.ووصل عدد المستفيدين من الترجمة أكثر من ٥٠٠ ألف مستفيد‏حول العالم، ويعمل بهذا المشروع نخبة من المؤهلين علميًا وشرعيًا في مجال الترجمة والتدقيق، لضمان ترجمة ونقل الخطب على أكمل وجه.