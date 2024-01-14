5 نصائح مهمة تساعدك على تحمل المسؤولية... وتحذيرات من عواقب التهرب منها

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في بعض الأحيان عندما نرتكب خطأ ما، قد يكون من الصعب الاعتراف به، واتخاذ خطوات عملية لحله، وقد يكون رد فعلنا عادة إلقاء اللوم على الآخرين أو تقديم الأعذار. اضافة اعلان

وعلى الرغم من أن الأمر ليس بالسهل، إلا أن تحمل المسؤولية له آثار إيجابية كبيرة على حياة الشخص، ومنها على سبيل المثال تحسين العلاقات، وتعزيز القدرة على التعلم.

وكشف موقع (trackinghappiness.com) عن ماهية تحمل المسؤولية عن الأفعال، وأهمية القيام بذلك، مع تقديم بعض النصائح المفيدة القابلة للتنفيذ.





ماذا يعني تحمل المسؤولية عن أفعالك؟



تحمل المسؤولية عن أفعالك يعني أن تتعرف على مجالات حياتك التي يمكنك التحكم فيها وإجراء تغييرات إيجابية فيها، ويعني قبول الأشياء التي لايمكنك التحكم فيها وتجاوزها، دون إلقاء اللوم أو الأعذار.إن تحمل المسؤولية عن أفعالك له القدرة على التأثير على حياتك، فأنت لاتتفاعل مع المواقف فحسب، بل يمكنك اختيار كيفية الرد عليها.عندما تتحمل مسؤولية أفعالك، فإنك تعترف أولاً بالمشكلة، سواء كان خطأ ارتكبته أو شيئًا في حياتك ترغب في تغييره، ومن ثم تعمل على حل المشكلة والحد من فرص حدوثها مرة أخرى في المستقبل.





لماذا من المهم تحمل المسؤولية عن أفعالك؟



1. يُحسّن صحتك العقلية



2. يُقوّي علاقاتك



3. يزيد من قدرتك على التعلم



4. مركز تحكم داخلي أعلى



5 نصائح لتحمل المسؤولية عن أفعالك



1. توقف عن إلقاء اللوم على الآخرين



2. توقف عن تقديم الأعذار



3. تقبل المشاعر السلبية



4. تصرف.. لا تتفاعل



5. مارس التعاطف مع الذات



تحمل المسؤولية عن أفعالك له فوائد عديدة، وفيما يلي 4 من أكبر الفوائد التي ستحصل عليها جراء ذلك:تشير الدراسات إلى أن "تطوير المسؤولية الشخصية يسهم بشكل إيجابي في رفاهية الفرد واحترامه لذاته وصحته النفسية من خلال تمكين الأفراد من تولي مسؤولية السلوكيات والأفعال".عندما تتحمل مسؤولية أفعالك، فإنك تشعر بإحساس بالسيطرة، بدلاً من الشعور بأنك ضحية للظروف.يتضمن تحمل المسؤولية عن أفعالك القيام بدور نشط في حل المشكلات، بدلاً من الانتظار أو الأمل في أن تحل المواقف من تلقاء نفسها.فكر في علاقاتك الشخصية. إذا كان لديك صديق لا يتحمل مسؤولية أفعاله، ويلقي باللوم على الآخرين، ويختلق الأعذار باستمرار لأفعاله، فهل هذا هو الشخص الذي تريد أن تحيط نفسك به؟ الجواب المحتمل هو لا، وقد تنظر وقتها إليه على أنه غير موثوق به وغير جدير بالثقة وغير ناضج.يلعب تحمل المسؤولية عن الأفعال دورًا رئيسيًا في العلاقات. عندما تفعل ذلك، فإنك تثبت لشريكك أو صديقك أو أحد أفراد أسرتك أنك شخص ناضج وصادق، وهذا بدوره ينشئ بيئة يشعر فيها الفرد بالأمان، مما يؤدي إلى علاقات تتميز بالثقة والانفتاح والشفافية.تمت دراسة العلاقة بين المسؤولية الشخصية والقدرة على التعلم على نطاق واسع.وتظهر الأبحاث أن تحمل المسؤولية عن تعلّم الفرد أمر ضروري للنمو والنجاح الأكاديمي والشخصي والمهني. وتحمل المسؤولية في سياق الدراسة والتعلّم يعني أن الطالب يدرك أنه يلعب دورًا نشطًا في تعلّمه وأن أفعاله تؤثر بشكل مباشر على أقرانه.إن القدرة على أن تكون متعلّمًا قويًا تعني تجاوز ما يتم تقديمه لك والتلقي السلبي للمعرفة التي يتم تدريسها، وأن تتحمل المسؤولية من خلال بذل جهد أكبر.مركز السيطرة الداخلي هو مصطلح نفسي يعني أن الشخص يعتقد أن لديه شعور بالسيطرة على حياته، بدلاً من أن حياته تسيطر عليها عوامل خارجية.إذا كان لديك مركز داخلي أعلى للتحكم، فمن المرجح أن تعزو نجاحك (وإخفاقاتك) كنتيجة لأفعالك. إذا كان لديك مركز تحكم خارجي أعلى، فقد تعتقد أن حياتك لاتقع في نطاق لسيطرتك، وأن أي نجاح أو فشل تواجهه يُعزى إلى الحظ أو القدر.على سبيل المثال، لنفترض أنك مقبل على خوض امتحان دراسي مهم. في تلك الحالة، قد يعتقد الفرد الذي يتمتع بمركز تحكم داخلي أعلى أن نتائج الامتحان ستعكس مقدار اهتمامه بالمذاكرة والتحصيل، وبالتالي سوف يكون أكثر جدية.ومن ناحية أخرى، قد يعتقد الفرد الذي يتمتع بمركز تحكم خارجي أعلى أن الدراسة مضيعة للوقت، لأن نتيجة الامتحان ليست ضمن سيطرته وتعتمد فقط على تحيز المعلم.يتحمل الأشخاص الذين يتمتعون بمركز تحكم داخلي، المسؤولية عن أفعالهم لأنهم يدركون جوانب حياتهم التي يمكنهم التأثير عليها، ويتصرفون وفقًا لذلك.وتشير الدراسات إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بمركز تحكم داخلي أكبر يتمتعون بثقة أعلى بالنفس وأكثر مقاومة للتوتر.لذلك، كما تبين، هناك العديد من الأسباب لتحمل المسؤولية عن أفعالك. ولكن كيف تفعل ذلك في الواقع؟وإليك خمس نصائح ستساعدك على تحمل المسؤولية.من الأسهل إلقاء اللوم على الآخرين عندما يتم ارتكاب خطأ بدلاً من تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالك. قد يؤدي ذلك إلى تخفيف بعض التوتر والمشاعر السلبية. لكنه لن يحل المشكلة، ومن المرجح أن يجعلك تشعر بالذنب والاستنزاف العاطفي.بالإضافة إلى ذلك، عندما تلوم الآخرين فإنك تخاطر بخسارة صداقات أو علاقات أو وظائف قيمة. قد يفقد الناس ثقتهم واحترامهم لك، مما يجعلك تشعر بالوحدة.في المقابل، فإن تذكير نفسك بما ينبغي عليك فعله، وأنه سيفيدك على المدى الطويل قد يساعدك على مقاومة ممارسة "لعبة اللوم" وتحمل المسؤولية عن أفعالك.في بعض الأحيان نختلق الأعذار لتبرير عدم تحملنا المسؤولية عن أفعالنا أو لتجنب المواقف الصعبة أو غير المريحة. وهو بمثابة اتخاذ الطريق السهل للخروج. وبدلاً من الاعتراف بالخطأ أو الأخطاء، فإننا نختلق الأعذار لتبرير أفعالنا، حتى لو كانت خاطئة. على سبيل المثال، ربما لم تتمكن من إنهاء واجبك المدرسي في الموعد المحدد. بدلًا من إلقاء اللوم على المعلم لأنه حدد موعدًا مبكرًا للانتهاء منه، فكر في العوامل التي تسيطر عليك.وربما كان من الممكن أن تبدأ المهمة في وقت مبكر بما يكفي لإكمالها في الوقت المحدد، أو تطلب الدعم، سواء كان ذلك من زميل أو معلم لمساعدتك في إكمال المهمة.قد يكون من المغري اختلاق الأعذار لتبرير سلوكنا، إلا أن ذلك ليس مثمرًا، ولن يفيدك على المدى الطويل.تحمل المسؤولية عن أفعالك يمكن أن يثير مشاعر الانزعاج والخوف في داخلك. وقد يكون من الصعب التعامل مع هذه المشاعر، ولكن من المهم قبولها.يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة الذهنية على التغلب على المشاعر السلبية بدلاً من محاولة الهروب منها. إن تجنب المشاعر السلبية وعدم الراحة لا يؤدي إلا إلى إدامتها على المدى الطويل ويجعل من الصعب تحمل مسؤولية أفعالنا.عندما تحدث أخطاء أو مواقف غير مريحة، فمن الشائع أن تكون غريزتنا الأولى هي الدفاعية.وفي بعض الأحيان يكون من الأسهل صرف اللوم أو اختلاق الأعذار أو الهروب من المشاعر السلبية. عندما نتفاعل مع المواقف دون التفكير فيها، فمن المحتمل أن يكون الرد دفاعيًا، دون حل المشكلة.لكن من المهم التصرف في الموقف بطريقة هادئة ومؤثرة. قد يكون من الصعب أن تتمتع بالهدوء أثناء حرارة اللحظة، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحقيق ذلك، وتشمل:أداء تمرين التنفس.اذهب في نزهة سريعةاتصل بصديق للحديث عن الوضع.بمجرد أن تكون في حالة تتصرف فيها ولا تتفاعل معها، ستكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وعقلانية من أجل تصحيح الوضع.مثل كل البشر، نحن نرتكب الأخطاء، ونمر بأوقات عصيبة، ونتصرف أحيانًا بطرق نتمنى لو لم نفعلها لاحقًا. فلا يوجد أحد مثالي! على الرغم من أنه من المهم تحمل المسؤولية عن أفعالنا وتصحيح الأمور، إلا أنه من المهم أيضًا أن تكون لطيفًا مع نفسك.على سبيل المثال، لنفترض أنك تصرفت بشكل سيء وقلت أشياء جارحة لصديق مقرب أثناء جدال، والآن تلوم نفسك بسبب ذلك. ربما تفكر في الحوار بينكما، وتفكر في الأشياء التي قلتها، أو التي كان يجب أن تقولها، وتقول لنفسك أنك شخص سيء ولا يستحق الصداقة.هذه الأفكار والمشاعر السلبية طبيعية وصحيحة، لكنها لا تساعد على الوضع، ولا تترك مجالاً للتعاطف مع الذات.تخيل أن صديقًا جاء إليك بالموقف نفسها، ماذا تقول له؟ من المحتمل أن تظهر له التعاطف وتقول شيئًا مثل: "الجميع يخطئون، وسوف تتحسن الأمور".إن اتباع نهج كهذا يسمح لك بمسامحة نفسك، مع الاستمرار في تحمل نفسك المسؤولية وتحمل المسؤولية عن أفعالك.ويمكن أن يخفف ذلك من المشاعر السلبية على المدى القصير، لكن العواقب على المدى الطويل يمكن أن تكون كبيرة.