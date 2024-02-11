5 قواعد للنظافة لا تهملها أثناء سفرك بالطائرة

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كشف المضيف السابق، جاي روبرت، الذي قضى ما يقرب من عقدين من الزمن في صناعة الطيران، عن أحد الأسرار المتعلقة بنظافة الطائرات.





نظافة الطائرة



وقال لصحيفة "ديلي ميل"، هناك 5 قواعد للنظافة، أولها - أنه كلما تأخرت الرحلة، أصبحت الطائرة أكثر قذارة.

وأضاف، "على مدار اليوم، لا يوجد سوى وقت لإجراء تنظيف البقع الخفيفة، حيث تعتمد بعض شركات الطيران على طاقم الطائرة للحفاظ على مظهر المقصورة حتى تصل الطائرة إلى وجهتها النهائية للتوقف الليلي، حيث يتم خلالها تنظيف الطائرة بشكل أكثر شمولاً استعدادًا للرحلة".

وأضاف: "معظم شركات الطيران التي تشغل رحلات داخلية ورحلات قصيرة المدى تلتزم بجداول زمنية ضيقة، مما يحد من الوقت الذي تقضيه الطائرات على الأرض".

وحذر من أنه بمجرد إقلاع الطائرة في الساعة 5 صباحًا فإن ذلك لا يعني أنها معقمة تمامًا.

كما قدم روبرت أربع نصائح أخرى لرحلة خالية من الجراثيم.





تطهير المقاعد



جيب ظهر المقعد



ارتداء الحذاء عند ركوب الطائرة



أغراض الركاب على الأرض



وقال: القاعدة الثانية، أوصى الركاب بتطهير منطقة مقاعدهم – طاولات الدرج، ووسائد المقاعد، ومساند الأذرع، والشاشات، ومشبك المقعد – وألا يجرؤوا على الاقتراب من جيب المقعد".وأوضح أن القاعدة الثالثة تتعلق "بتجنب جيب ظهر المقعد؛ لأنه غالبًا ما يحتوي على العديد من المفاجآت غير السارة، بدءًا من المناديل المتسخة والحفاضات وحتى أكياس الطعام الممتلئة".وكشف روبرت عن أنه لا يجلس على وسادة المقعد، زاعمًا أن مقاعد الطائرة لا يتم تنظيفها جيدًا بين الرحلات، ونصح المسافرين باستخدام بطانية كغطاء للكرسي.وأضاف: "في عدة مناسبات، اشتكى الركاب من أنهم جلسوا في مقاعد تبدو وكأنها نظيفة، ليكتشفوا أن الوسادة الموجودة أسفل الغطاء كانت متسخة ورطبة من الرحلة السابقة".وأشار إلى أنه لن يستخدم سوى الوسائد المتوفرة كمسند للظهر.وتابع: "غالبًا ما تغير المنظفات الكسولة الطبقة العليا فقط وليس الوسادة بأكملها، مما يعني أن الوسادة قد تظل تحمل البقع من سوائل الجسم مثل اللعاب والعرق والدم".ونصح المضيف السابق بارتداء الحذاء عند ركوب الطائرة، وهي القاعدة الرابعة.وذا كنت ترغب في الراحة والاسترخاء - بقدر ما تستطيع على متن طائرة ضيقة - فقد حذر روبرت من خلع حذائك، لأن السجاد يمكن أن يكون "سيئًا". فهي ليست غير صحية فحسب، بل يمكن أن تكون رائحة القدم مصدر إزعاج، أو حتى "تهديد حقيقي لجودة الهواء" للمسافرين الآخرين.وتذكر قائلاً: "لقد واجهت مواقف كانت فيها الرائحة المنبعثة من أقدام شخص ما العارية طاغية للغاية لدرجة أنني اضطررت إلى رش العطر في تلك المنطقة بتكتم".وأضاف: "كانت هناك أيضًا حالات كانت سامة جدًا لدرجة أنني اضطررت إلى إيقاظ الركاب ومناقشة الأمر بدقة"، موضحًا أن رائحة الأقدام تسبب إزعاجًا للآخرين وأنه من الضروري ارتداء الأحذية.وأشار إلى أنه إذا كنت لا تريد الذهاب إلى المراحيض العامة حافي القدمين، لا تفعل ذلك على متن الطائرة.أما القاعدة الخامسة، فقد نصح المضيف السابق بأن تنتبه لما يحيط بك قبل وضع أغراضك المحمولة على الأرض، إذ يمكن أن تفسد حقائبك إذا انسكب أو تسرب شيء ما على الأرض من الراكب الذي أمامك.وقال: "قبل وضع حقائبك على الأرض، قم بفحص مساحة الأرضية بعناية، خاصة تحت المقاعد، حيث إن عمال النظافة غالبًا ما يتجاهلون هذه المناطق".ونصح باستخدام الغلاف البلاستيكي من البطانية التي توفرها الطائرة لتغطية الأرضية أسفل المقعد في أمامك.وحتى بعد ما يقرب من 20 عامًا في هذا المجال، اعترف روبرت بأنه يجد صعوبة في "الثقة" في ممارسات التنظيف في شركات الطيران، مدعيًا أنه نظرًا لأن شركات التنظيف عادةً ما "تفرط في العمل وتدفع أجورًا منخفضة" لموظفيها، فإن "معايير النظافة" لا يتم الوفاء بها.وأوضح "تنظيف الطائرات أمر لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير". "حتى شركات الطيران المشهورة بمعايير النظافة الخاصة بها تطير إلى المطارات حيث تفتقر إلى السيطرة الكاملة على شركة التنظيف المتعاقد معها".