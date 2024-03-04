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5 خطوات تهيئك بدنيًا لقدوم شهر رمضان.. تعرف عليها

تجنب الإفراط في تناول الطعام
تقليل الطعام خطوة أساسية للاستعداد البدني للصيام
أ أ
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يمثل شهر رمضان المبارك القادم تحديًا بالنسبة لبعض الناس، حيث يتطلب منا أن نكون مستعدين جيدًا وجاهزين روحيًا وبدنيًا للصيام. اضافة اعلان
ولكي تتمتع بالمرونة الكافية جسديًا وعقليًا، يجب أن تؤهل نفسك جيدًا خلال شهر رمضان.
وكخطوة أولى، ينصح بتقليل حصص وجباتك اليومية قبل شهر رمضان، مما سيساعد على إعداد جسمك لاستهلاك كميات أقل من الطعام، وبالتالي تعليمه كيفية التعامل مع كمية يومية محدودة من السعرات الحرارية.
ولا تقتصر الخطوات التالية فقط على تقليل كمية الطعام المتناولة، بل سيتعين عليك أيضًا التركيز على ما تأكله، وكيف تأكل، وكيف تنام. 
ويقدم موقع (celebrityfitness.com)، خمس نصائح مهمة تساعد على صيام شهر رمضان على نحو أفضل:

1. قلل من تناول الملح والسكر

أولاً - تعرف على الأطعمة التي تتناولها بانتظام، والتي تحتوي على مستويات عالية من الملح والسكر. 
حاول تقليل استهلاكها بمقدار ملعقة كبيرة من الملح والسكر يوميًا، وذلك أيضًا دون أن يلاحظ جسمك الانخفاض لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستعتاد عليها. 
سيساعدك هذا أيضًا على محاربة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر، ليس فقط خلال شهر رمضان ولكن طوال حياتك. 

2. توقف عن تناول الوجبات الخفيفة 

توقف عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، على أن تتناول 3 وجبات رئيسية فقط في اليوم؛ الإفطار والغداء والعشاء. سيؤدي ذلك إلى ضبط معدتك على قبول تناول الطعام في أوقات محددة من اليوم. 
وفي شهر رمضان، تقتصر الوجبتان الرئيستان على السحور (قبل الفجر) والإفطار (بعد غروب الشمس). 

3. قلل من تناول الكافيين 

يمكن أن يسبب الكافيين إدمانًا كبيرًا، ومن خلال تقليل كمية الكافيين التي تتناولها قبل شهر رمضان، فإنك تمنع جسمك من التعرض لأعراض انسحاب الكافيين الحادة. 
يمكن أن تتمثل أعراض الانسحاب في التهيج والغضب ونفاد الصبر والأرق ومشاكل التركيز، وكلها يمكن أن تؤثر على مهامك اليومية. 

4. اضبط نمط نومك  

اختر نمط نومك الخاص الذي يمكنك التكيف معه، والالتزام به باستمرار، من خلال  النوم حوالي 6 إلى 8 ساعات كل ليلة. وهذا لن يمدك فقط بالطاقة الكافية لليوم، بل يمكنك أيضًا تقليل خطر الإصابة بالمشاكل المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. 

5. راجع طبيبك 

راجع طبيبك خاصة إذا كان لديك مخاوف صحية مثل مرض السكري، أو مضاعفات المعدة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أي شيء آخر يتطلب الدواء. واتبع تعليمات طبيبك في جميع الأوقات في هذه الحالات.

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