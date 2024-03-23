4 أشياء إيجابية تنعكس على حالتك النفسية خلال شهر رمضان

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للصوم فوائد لا تقتصر على الصحة البدنية، بل تمتد إلى الصحة النفسية، فهو يساعد على أن يكون الإنسان في حالة أفضل.

وفقًا للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، فإن الصيام في رمضان ينمي في الشخص الشعور الحقيقي بالانتماء للمجتمع، ويُعزز مشاعر الأخوة والمساواة، وذلك لأنه عندما يصوم الناس يشعرون أنهم يشاركون المجتمع الإسلامي ذات الواجب والطريقة وفي الوقت ذاته وللأهداف ذاتها.

وأبرز المركز مجموعة من الأشياء الإيجابية التي تنعكس على صحتك النفسية بسبب الصوم، على النحو التالي:





تصفية الذهن



تطوير القدرة على التكيف



تطوير الشخصية



زراعة الحب



يسبب تخصيص الفرد وقته في رمضان للقيام بالعبادات والتقرب إلى الله تصفية ذهنه وشعوره بالاسترخاء والراحة والطمأنينة النفسية.إذ أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتوقفون عن ممارسة الأمور التي تُعد من ملهيات الحياة لاستغلال كل لحظة في رمضان للخير، فيتوقفون عن مشاهدة المُثيرات والتحقق المُستمر من وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك تصبح أذهانهم أكثر صفاءً.يُساعدنا الصوم في رمضان على اتقان فن التكيف مع الظروف وإدارة الوقت، ويُمكننا بسهولة فهم هذه النقطة عندما ندرك أن الصيام يجعل الناس يغيرون مجرى حياتهم اليومية بالكامل، وعندما يقومون بالتغيير فإنهم يتكيفون بشكل طبيعي مع النظام والجدول الزمني الجديد، ويتحركون على نحو يلبي القواعد الشرعية.الصيام هو مؤسسة لتحسين الشخصية المعنوية والروحية للإنسان، والغرض من الصوم هو المساعدة على تطوير ضبط النفس، التنقية الذاتية، الرحمة وروح العناية والمشاركة.يمنحنا شهر رمضان فترة راحة ويوفر لنا فرصة نادرة للتفكير في أنفسنا ومستقبلنا وعائلاتنا، حيث إنه وقت لإعطاء أنفسنا فرصة ذهنية ونسيانًا مؤقتًا لمئات من المخاوف والتوترات التي نتعرض لها باستمرار.يزرع فينا مبدأ الحب الصادق، لأننا عندما نقوم بالصيام، نقوم بذلك من محبة عميقة لله، والشخص الذي يحب الله، هو حقا شخص يعرف ما هو الحب ولماذا يجب أن يكون كل شخص على هذه الأرض محبوبًا من أجل الله.