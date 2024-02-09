10 نصائح مفيدة تساعدك على تحقيق أعلى الدرجات في الاختبارات

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قررت وزارة التعليم، تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.

يأتي هذا فيما يستعد الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، الأحد القادم، لخوص اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية.





الاستعداد للاختبارات



1. المذاكرة الجيدة للاختبارات



2. التدريب على الاختبارات



3. الراحة في الليلة السابقة للاختبارات



4. الوصول مبكرًا إلى المدرسة أثناء الاختبارات



5. ابدأ بالأسئلة السهلة



6. اقرأ الأسئلة عدة مرات قبل اختيار الإجابة



7. المسودة



8. الاستعانة بالمراقبين



9. مراجعة الإجابات



10. الاسترخاء أثناء الاختبار



استخدم الإستراتيجيات التي تناسبك بشكل أفضل



ويوصي الخبراء باتباع مجموعة من الطرق للاستعداد للاختبارات، التي من شأنها أن تساعدك في التحضير الجيد، والعمل على زيادة ثقتك بنفسك قبل بدء الاختبارات.فيما يلي بعض الإستراتيجيات المختلفة التي قد تساعدك على الأداء الجيد في الاختبارات:للتحضير للاختبارات، عليك قضاء قدر كاف من الوقت في المذاكرة. حاول البحث عن الموضوعات أو الأسئلة التي قد تواجهها في الاختبار وقم بمذاكرتها جيدًا.إليك بعض النصائح التي تساعدك على الدراسة:قلل من مصادر تشتيت الانتباه، مثل الهواتف أو أجهزة التلفزيون، أثناء الدراسة.خذ فترات راحة بشكل دوري لمساعدتك على التركيز.قم بتدوين الملاحظات باستخدام الألوان لمساعدتك على تذكرها.المذاكرة في مكان هادئ.يمنحك التدريب على الاختبارات، نظرة ثاقبة على نوع الأسئلة التي قد تجيب عليها في الاختبار ويمكن أن تساعدك في تحسين أدائك. إذا كانت لديك مشكلة في سؤال أو موضوع معين، حاول أن تذاكره جيدًا قبل إجراء الاختبار.من المهم أن تمنح جسمك قسطًا كافيًا من الراحة في الليلة السابقة للامتحان. حاول الحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل. عليك بتناول وجبة مناسبة وحاول استخدام الحمام مسبقًا.الوصول مبكرًا إلى المدرسة يساعدك على الاسترخاء قبل بدء الاختبار. حاول الوصول قبل 15 إلى 20 دقيقة من بدء الاختبار. يساعدك هذا على الحصول على مزيد من الوقت للتكيف مع بيئة إجراء الاختبار والاستعداد له.قبل الإجابة على الأسئلة، ألق نظرة سريعة عليها، وحاول الإجابة على الأسئلة التي تفضلها أولاً، ثم انتقل إلى الأسئلة الأكثر صعوبة، بما يمنحك الشعور بمزيد من الاسترخاء والثقة عند الإجابة على الأسئلة الصعبة.قبل اتخاذ قرار بشأن الإجابة الصحيحة، اقرأ السؤال عدة مرات. يتيح لك هذا فهم السؤال بشكل أفضل والإجابة عليه بشكل جيد. اقرأ السؤال عدة مرات في رأسك، ومن ثم ابدأ الإجابة.ورقة المسودة هي ورقة فارغة يمكنك من خلالها كتابة ملاحظات أثناء الاختبار. لكل اختبار قواعد مختلفة فيما يتعلق باستخدامها. إذا سمح لك المراقب باستخدامها، اكتب ملاحظات قد تساعدك في الإجابة عن الأسئلة.أثناء الاختبار، قد تواجه سؤالاً يصعب فهمه بسبب مشكلات في التنسيق أو سهولة القراءة. من المفيد أن تطلب توضيحًا لمساعدتك على فهم السؤال بشكل أفضل. ويمكن للمراقبين أن يوضحوا محتوى السؤال أو توجيهاته.بمجرد الانتهاء من الإجابة على أسئلة الاختبار، قم بمراجعتها قبل تسليمها للمراقب. فكر في أخذ استراحة لمدة خمس دقائق بعد الانتهاء من الاختبار قبل قراءته لمساعدتك على الشعور بالانتعاش عند التحقق من إجاباتك.هناك إستراتيجية أخرى يستخدمها البعض أثناء الاختبارات وهي الاسترخاء. يمكن أن يشمل ذلك أخذ نفسًا عميقًا والعمل على استرخاء العضلات المتوترة، وهو أمر أكثر شيوعًا أثناء الاختبار لأنك قد تشعر بالتوتر. تأكد من الانتباه إلى ما يحتاجه جسمك للاسترخاء وخصص 30 ثانية إلى دقيقة واحدة للاسترخاء بشكل دوري طوال الاختبار.عندما تبدأ في إجراء الاختبارات، عليك التعرف على إستراتيجيات إجراء الاختبار التي تناسبك بشكل أفضل. حاول مراجعة درجاتك في الامتحانات السابقة لتحديد الإستراتيجيات التي ساعدتك أكثر. يمكن أن يساعدك هذا على الاستعداد بشكل أفضل لامتحاناتك المستقبلية.