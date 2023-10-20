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صحيفة تواصل الالكترونية

10 ملايين يدفعون 8.7 مليارات ريال لخدمة "ادفع لاحقا"

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بلغ عدد المشتركين في خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" بالمملكة 10 ملايين مشترك اشتروا ما قيمته 8.7 مليارات ريال من المشتريات.اضافة اعلان
وانتشرت مؤخراً التسهيلات للتسوق والشراء في المتاجر الإلكترونية في سلوك المستهلك ممثلة بمنصات وتطبيقات (اشتر الآن وادفع لاحقا) والمعروفة باسم (الدفع الآجل).


جميع أنواع المشتريات من الأطعمة إلى أثاث المنزلي

وتشمل هذه التسهيلات جميع أنواع المشتريات من الأطعمة وحتى الأثاث والأجهزة المنزلية، وفقا لصحيفة "الوطن".
تبدأ تطبيقات الدفع الآجل بترويج الإعلانات بدون الإشارة لتفاصيل الاتفاقية التي تتواجد فقط في التعاقد الإلكتروني، ونسبة كبيرة لا تطلع على تلك الشروط والأحكام.
وبمجرد تأخر سداد الشهر الأول، تبدأ النسب الربحية التراكمية على المبلغ المتفق عليه، وهكذا حتى تصل الأمور لقضايا مالية قد تصل لإيقاف الخدمات، بعضها يبدأ من مبلغ زهيد.


زيادة أعداد المشتركين في آخر 3 سنوات

وسجلت أعداد المشتركين في خدمات الدفع الآجل "اشتر الآن وادفع لاحقا" بالمملكة نموا كبيرا خلال ثلاث السنوات الأخيرة حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي.
وارتفعت أعداد العملاء المسجلين في هذه الخدمات من 76 ألف مشترك في 2020 ليصل إلى 3 ملايين مشترك في 2021، ويرتفع إلى 10 ملايين مشترك في 2022 بينهم 5.8 ملايين مشترك نشط.
وبلغت قيمة المشتريات عبر خدمة البيع الآجل خلال العام الماضي 8.7 مليارات ريال وبنمو سنوي بلغ 383%، بعد أن كانت القيمة في 2021 حوالي 1.8 مليار ريال.


بديلاً مناسباً لذوي الدخل المحدود

يرى عضو جمعية حماية المستهلك بمنطقة نجران صالح علي آل منصور بأن المنصات أصبحت حلولا جيّدة وتعتبر بديلا مناسبا لفئة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف، عدم القراءة الجيّدة للاتفاقية المُبرمة تعتبر بداية الوقوع في التعثر المالي للسداد، حيث لا يوجد هناك آليّة واضحة تلزم المقترض بقراءة العقد قبل التوقيع.


التوقيع بعد 24 ساعة

وكذلك استعجال المقترض على الحصول على المبلغ أو شراء السلعة، وأرى أنه يجب إعطاء المقترض العقد المُبرم بكافة شروطه، وطلبه منه بعد 24 ساعة ليتمكن من قراءته ولا يُسمح له بالتوقيع في حينه.
ويشير طه آل سدران متعامل مع خدمات الدفع الآجل بأن هذه الشركات مرخصة وتزاول نشاط التقسيط تحت مظلة قانونية (العقد الإلكتروني الموقع).
وغالبا لا يقرأه المستفيد لكثرة تفاصيله وطول مدة القراءة أو لثقته بنزاهة الأنظمة والقوانين بالدولة وحصانتها ضد الاحتيال، قبل الترخيص للشركة بممارسة النشاط التجاري.


تكاليف المعيشة وشح السيولة النقدية

وقد يكون ارتفاع تكاليف المعيشة سببا في شح السيولة النقدية، وهي الدافع الأكبر لدى الغالبية للشراء بالتقسيط، وهذا لا يبرر سوء الاستخدام للخدمة في الحصول على سلعة وإعادة بيعها.

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