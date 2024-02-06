10 خطوات مهمة لاكتساب ثقة مديرك في العمل

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يعاني بعض الموظفين أثناء العمل من صعوبة التعامل مع رؤسائهم والعمل على كسب ثقتهم، وربما يتعلق الأمر بأن هؤلاء لا يعطون الأولوية لبناء علاقة جيدة مع مديرهم. اضافة اعلان

وتنبع قيمة العلاقة الجيدة بين الموظف والمدير من كونها تشكل الأساس المتين للشخص خلال الفترات العصيبة. وبدونها، لن يكون هناك التواصل المنفتح والشعور بالثقة اللازمين لحل المشكلات بسرعة.

لذا، يجب أن يكون لديك خطة إستراتيجية "للإدارة" ومعرفة كيفية العمل مع مديرك بشكل أكثر فعالية. بغض النظر عن شخصه، لأنه من الضروري أن تجعل هذه العلاقة ناجحة.

وقدم موقع themuse.com، مجموعة من النصائح التي تفيد الموظف في علاقته بالمدير، على النحو التالي:





1. مهمتك الوظيفية



2. تطوير علاقة إيجابية



3. افهم أهدافه



4. توقع احتياجاته



5. لا تدعه يصاب بالصدمة



6. قم بعملك بشكل جيد



7. أخبره عن أفضل طريقة للاستفادة من مواهبك



8. احترم وقت مديرك في العمل



9. موائمة احتياجاتك مع أهداف مديرك



10. التقليل من الوعد والإفراط في التنفيذ



مهمتك الوظيفية هي تدعيم نجاح مديرك في العمل، فالمديرون لايريدون وجود أشخاص في فريقهم يسحبونهم إلى الأسفل، بل يبحثون عن أشخاص يضيفون إلى نجاحاتهم.إذا فكرت في الأمر، ستجد أنك تقضي وقتًا أطول مع مديرك أكثر من أي شخص آخر. مع ذلك، يترك الكثير من الموظفين رعاية هذه العلاقة والعناية بها للصدفة، أو يهملونها تمامًا.تعمد التعرف على مديرك كشخص. يمكن للأسئلة البسيطة التي تساعدك على التعرف على بعضكما البعض أن تساعدك على فهم أهداف مديرك ومنظوره وسلوكه - والاستجابة وفقًا لذلك.يجب على جميع الموظفين معرفة أهداف مديرهم المباشر وغاياته والنتائج المرجوة، من خلال فهم تلك الأهداف، ستتمكن من رؤية كيفية ارتباط عملك بنجاح المجموعة.بالإضافة إلى ذلك، من خلال رؤية كيف أنك جزء من شيء أكبر من مسؤولياتك اليومية، ستزيد من عامل الرضا لديك في العمل أيضًا.بمجرد أن تفهم أهداف رئيسك، ستكون جاهزًا بشكل أفضل لتوقع احتياجاته.على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن هدف مديرك هو توقيع العقود مع ستة عملاء جدد خلال الشهر التالي، اسأله عما يحتاجه منك للاستعداد لذلك. من خلال سؤالك عما يحتاجه مديرك قبل أن يفكر في طلب ذلك منك، فإنه سيرحب بذلك.لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا للمدير من أن يتفاجأ ولا يعرف شيئًا بطبيعة مشكلة أنت على علم بتفاصيلها. أخبر رئيسك بتفاصيل الموقف والإجراء التصحيحي الذي تم تنفيذه بالفعل، حتى يكون مستعدًا وواثقًا عندما يتم إخباره بذلك.واحدة من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة الأمور مع مديرك هي عملك بشكل جيد.قال ستيفن كوفي في كتاب "العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية": "الأشخاص الفعالون يفعلون شيئين: يسعون جاهدين للقيام بعمل ممتاز، ويضعون الأولويات".لذلك، افعل كلا الأمرين. عندما تؤدي عملك بشكل جيد، فإنك تمنح مديرك شيئًا يتباهى به في الاجتماعات مع الموظفين. إنه رأس المال المهني ونقطة فخر له.تظهر الأبحاث أن المديرين العظماء يكتشفون ما هو فريد في كل شخص في الفريق، ثم يستغلونه بشكل كبير.لكي يقوم مديرك بذلك، عليك أن تخبره ما هي مواهبك وكيف يمكنك استخدام هذه الصلاحيات من لصالح الشركة وخدمة نجاحه.ما هي نقاط قوتك؟كيف تتعامل مع الضغط والصراع والمواعيد وإدارة الوقت؟ كيف تكمل نقاط القوة التي يتمتع بها مديرك؟؟بمجرد أن تكون رأيًا بهذا الخصوص، تحدث إلى مديرك حول أفضل السبل للاستفادة مما تقدمه إلى الشركة. الإدارة هي عملية الجمع بين أفضل ما فيكما لتحقيق النجاح للجميع.قد تكونان في نفس الفريق وتحاولان الحصول على نفس النتائج، لكن هذا لايعني أن تستولي على وقت رئيسك.تعرف على الأوقات الأكثر ملائمة للتعاون مع مديرك - عندما يكون أكثر تركيزًا على ما تحتاجه- وخطط للاجتماع معه في تلك الأوقات.يتضمن احترام وقت مديرك طرقًا أخرى، منها:الحفاظ على الالتزامات الخاصة بالاجتماعات والمكالمات الهاتفية.ابدأ بها وانتهي في الوقت المحدد.قم بإعداد جدول الأعمال وإرساله مسبقًا حتى يعرف مديرك النقاط التي ستغطيها ولا تخرج عن المسار المحدد.توقع قيادة المناقشة والتقاط القرارات والمتابعة وفقًا لذلك، ستظهر لرئيسك أنك تقدر وقته وتقدره.يقول أحدهم: "إذا كنت ستطلب من شخص ما أن يفعل شيئًا ما، فأخبره لماذا يعتبر ذلك مفيدًا له".الكلمات لا يمكن أن تكون أكثر صدقًا عندما يتعلق الأمر بطلب شيء ما من مديرك. أخبره عن مزايا المشروع الذي تتحمس له، وكيف ستؤثر طريقة عرضك له على نجاح الفريق، أو كيف ستعزز سمعته كمدير ناجح.حافظ على التزاماتك، والوفاء بالمواعيد النهائية في وقت مبكر. أبقِ رئيسك على اطلاع بالتقدم الذي أحرزته قبل أن يطلب منك ذلك.لا ترتكب الخطأ - الذي يرتكبه الكثير من الناس - بالاعتقاد أن مديرك هو مجرد متصيد في العمل يجب التسامح معه (أو ما هو أسوأ من ذلك). شاهد ما يمكنك فعله لإدارة الأمور بفعالية، ستجد المزيد من الرضا وستتعلم المزيد.