يوم مختلف لمحبي الطبيعة المائية والمناظر الخلابة.. جولة إلى جزيرة الوصل وشاطئها

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نأخذك اليوم في
جولة مختلفة قليلًا، حيث قلب الطبيعة الرائعة والجمال الخلاب وسط المياه، حيث
ستكون جولتنا إلى جزيرة الوصل الواقعة جنوب محافظة حقل.
جزيرة الوصلوتعد جزيرة
الوصل أبعد جزر المملكة في خليج العقبة، وإحدى أشهر الوجهات السياحية التي تشهد
شواطئها إقبالاً كبيراً في العطلات الصيفية، وذلك لما تزخر به من تضاريس طبيعية
وتنوع بيولوجي يستقطب هواة الطبيعة البحرية والاستجمام.
فيما تبلغ مساحة الجزيرة نحو 20 ألف متر مربع، وتبعد عن الشاطئ نحو 555،6 متر مرتبطة مع الشاطئ بشعاب مرجاني مغمور تظهر أجزاء منه عند حدوث ظاهرة الجزر، وبحسب هيئة المساحة الجيولوجية تصنف الجزيرة ضمن الجزر المرجانية.
وتعد الرياضات المائية من أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في جزيرة الوصل، حيث يمكن للزوار الاستجمام، وممارسة الغوص، والغطس، والسباحة، وركوب الأمواج، وغيرها.
مميزات جزيرة الوصل
1- تحوي العديد من أنواع الشعاب المرجانية كمرجان المخ والمنضدة، ومرجان وسادي الشكل والمرجان الناري ومرجان سوفت.
2- تشكل شعابها موئلا لأسماك الهامور والنيمو و الترباني "أبليون".
3- يمكنك أن تشاهد جمالية مشهد غروب الشمس الرائع، وهي تتوارى خلف الجبال على الجهة المقابلة من خليج العقبة، وتلتقط صورًا لهذا المشهد النادر.
4- تتميز الجزيرة بطبيعة بحرية خلابة، وتنوع بيولوجي.
5- تشكل نقطة جاذبة للزوار والسياح خلال العطلات الصيفية على الرغم من أنها أبعد جزر المملكة في خليج العقبة، لما تزهو به من مياه بلورية صافية، ورمال بيضاء ناعمة، وأجواء رائعة.
شاطئ جزيرة الوصل
وعلى ذكر جزيرة الوصل فإننا لابد أن نتحدث عن شلطئ جزيرة الوصل الذي يتميز بتدرجات لونية، ويوفر تجربة رائعة.
أفضل الأنشطة في شاطئ الوصل حقل
• ندعوك في البدء للقيام بجولة على طول شاطئ الوصل سوف تتمتّع من خلالها بجمال الطبيعة الذي من حولك وبصوت الأمواج المتلاطمة وتنغمس في متعة السير على الرمال الناعمة وبالطبع سوف تتعرّف على مميزات الشاطئ وما يقدمه من خيارات مُسليّة.
• بالتأكيد أن السباحة هي من أبرز الأنشطة التي يتوافد إلى ممارستها معظم ضيوف شاطئ الوصل حقل ، وبالتالي فالتمتُّع بالسباحة في مياه البحر الدافئة هو من أجمل التجارب التي لن تفوّتها بالتأكيد
فضلاً عن إمكانية الاستمتاع بالغوص في هذا الشاطئ حيث يوجد نقاط مُناسبة لذلك.
• يستقطب هذا الشاطئ جميع محبي المشي جنباً إلى جنب مع التمتّع بالمناظر الخلابة، حيث يوجد مسارات مخصصة للمشي تُتيح الاستمتاع بهذه الهواية.
• ليس هنالك ما هو أجمل من أن تبتعد عن ضوضاء الحياة لتختبر متعة التخييم والمبيت أمام البحر، فلتُحضر كافة المعدات لتقوم بنصب الخيام والبدء في مغامرة لا مثيل لها.
الخدمات
• يقدّم شاطئ الوصل في حقل العديد من الخدمات والمرافق لمرتاديه ومن ضمن هذه الخدمات مواقف للسيارات .
ساعات العمل
مفتوح يومياً على مدار الساعة
أسعار الدخول إلى شاطئ الوصل حقل
دخول مجّاني
موقع شاطئ الوصل
يمكنك الوصول إلى شاطئ الوصل بمحافظة حقل على الخريطة من خلال الضغط هنا