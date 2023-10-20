يوم مختلف لمحبي الطبيعة المائية والمناظر الخلابة.. جولة إلى جزيرة الوصل وشاطئها

أ أ

نأخذك اليوم في جولة مختلفة قليلًا، حيث قلب الطبيعة الرائعة والجمال الخلاب وسط المياه، حيث ستكون جولتنا إلى جزيرة الوصل الواقعة جنوب محافظة حقل. اضافة اعلان





جزيرة الوصل



مميزات جزيرة الوصل

شاطئ جزيرة الوصل

أفضل الأنشطة في شاطئ الوصل حقل

الخدمات

ساعات العمل

موقع شاطئ الوصل