يوم التأسيس.. ماذا تعرف عن ميثاق الدرعية؟

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شكل ميثاق الدرعية، لبنة أساسية في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي أصبح منذ زهاء ثلاثة قرون ركنًا أساسًا من أركان الدولة السعودية وحتى اليوم، يعكس هويتها ويؤكد التزامها بمفهوم الدين الصحيح.





التمسك بالدين الصحيح ومحاربة الخرافات



ومما يحسب لتلك الدولة أنها اتخذت من التمسك بالدين الصحيح ومحاربة الخرافات والبدع التي انتشرت، منطلقًا أساسيًا، متجاوزة فكرة العصبية القبلية، حيث تأسس بنيانها على الدين، ورفعت شعار دعوة التجديد والإصلاح.





ميثاق الدرعية



ويشكل ميثاق الدرعية بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود آنذاك، والإمام محمد بن عبد الوهاب في عام 1158هـ الموافق 1745، نواة الحركة الإصلاحية في منطقة شبه الجزيرة العربية.

إذ اتفق الإمامان على الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس مما علق بها من الشرك والبدع والخرافات وذلك بالعودة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل ذلك باللسان والسنان، وفقًا لـ"واس".





وبمقتضى الاتفاق، بدأت الحركة الإصلاحية، وانتشرت الدعوة السلفية، وأصبح لها نفوذ واسع، ومؤيدون في أنحاء الجزيرة العربية، وفي خارجها، وما إن جاء القرن الثاني عشر الهجري، حتى صارت أكبر مدينة في جزيرة العرب، يؤمها العرب من اليمن، وعمان، والحجاز، والعراق، والشام.

رحيل الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية



وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب قد ارتحل من بلدته العيينة إلى الدرعية، بعد أن تعرضت الدعوة للمضايقات ومحاولات من جانب البعض للتخلص منها.

نزل الشيخ بعد وصوله إلي الدرعية ضيفًا على أحد تلاميذه وهو الشيخ أحمد بن سويلم العريني وكان في عام (1157 ه )، فلما استقر فيها وعلم بمقدمه أمير الدرعية محمد بن سعود جاءه، فقابله بالحفاوة والتكريم وقال له: أبشر أيها الشيخ بالمنعة والنصرة، فأجابه الشيخ بقوله: وأنا أبشرك بالأجر والعز والتمكين والغلبة. وهكذا وضعت أسس دعوة وتبعها قيام دولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وساعده على النجاح في دعوته، أن الدرعية لم تكن المخالفات الشرعية والبدع قد انتشرت بين أهلها، ولهذا السبب بات الجو العام في البلدة صالحًا ومواتيًا لاستقباله.

وأخذ الإمام محمد بن عبد الوهاب بنشر دعوته على مستوى الدرعية وفي أوساطها، وكانت حلقات الذكر والتدريس، وبدأت بوادر حركة علمية وذهنية يعج بها مجتمع الدرعية، ولم تلبث أن تجاوزت حدودها وأريافها إلى البلدان الأخرى.





انتشار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب



وانتشرت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في أرجاء شبه الجزيرة العربية، والتي تهدف إلى العودة إلى ما كان عليه سلف الأمة في صدر الإسلام عهد الخلفاء الراشدين رجوعًا صافيًا نقيًا من البدع والخرافات والأخذ بالنص الصريح والنقل الصحيح المتمثل في صحيح المنقول الذي لا يختلف مع صريح المعقول.وكانت معركة الرياض أول معركة خاضها الإمام محمد بن سعود في سبيل نصرة الدعوة الإصلاحية وإخضاع أهلها، وقد أرخ ابن بشر تلك المعركة بسنة 1159 هـ 1746، أي بعد الميثاق بعامٍ واحد، وفقًا لصحيفة "الجزيرة".واستمرت المعارك بين الدرعية مقر الدولة السعودية الأولى ودهام بن دواس حاكم الرياض أكثر من ثلاث سنوات، واستمر الحال حتى سنة 1187 هـ 1773 حينما سار عبد العزيز بن محمد بن سعود على رأس حملة كبيرة فهاجم الرياض واستولى عليها بعد سبع وعشرين سنة.وكان أول من استجاب لدعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب هي بلدة حريملاء في سنة 1168 هـ الموافق 1754، ثم القويعية في سنة 1169 هـ 1755، ثم الوشم وسدير وثادق والحوطة وعدد من مناطق الجزيرة العربية.وتبوأت الدرعية مكانة كبيرة من حيث الاهتمام بالعلم، حيث أصبحت الجهة التي يقصدها الطلاب في رحلاتهم العلمية لما تمثله من مركز علمي مرموق لاسيما بعد جلوس الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسجده الذي كان يغص بطلاب العلم.