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يعيش أزمة طاحنة.. "تيك توك" يواجه قيودًا عالمية

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تطبيق "تيك توك"
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شهدت المملكة، مؤخرًا، حملة إلكترونية لمقاطعة تطبيق TikTok، بناءً على شكاوى حول سياسات المنصة وتحيزها بحق المحتوى السعودي.اضافة اعلان
وانتشرت تكهنات بشأن حظره بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت شركات الاتصالات بحجب تصفح البرنامج من صفحات الاشتراك بباقات الإنترنت.

تطبيق تيك توك يواجه قيودًا عالمية

في الوقت نفسه يواجه التطبيق قيودًا وحظرًا متزايدًا على نطاق عالمي، ففي الولايات المتحدة، احتل الحظر الوشيك وجلسة الاستماع الأخيرة في الكونجرس مع الرئيس التنفيذي لشركة  TikTok.
ونفذت العديد من البلدان مستوى معينًا من القيود على التطبيق، إلى حد كبير بسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني المرتبطة بشركتها الأم  ByteDance، التي لها علاقات مع الحكومة الصينية.



هيئات دولية تمنع موظفيها من استخدام التطبيق

ومنعت الهيئات الحكومية الدولية بما في ذلك المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي الموظفين من استخدام التطبيق على هواتف شركاتهم، كما فعلت الحكومات الفيدرالية في البلدان في جميع أنحاء العالم.

قوانين الاستخبارات الصينية

زعم صناع السياسات أن قوانين الاستخبارات الصينية يمكن أن تجبر ByteDance على الكشف عن بيانات مستخدم TikTok الأمريكية للحكومة الصينية.
وحتى الآن لم يقدم المسؤولون الأمريكيون علنًا أي دليل ملموس على الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحكومية.
ونشأت الدعوات المطالبة بحظر TikTok في الولايات المتحدة لأول مرة خلال إدارة ترامب وتزايدت وتضاءلت في السنوات التي تلت ذلك.

دول فرضت الحظر على تيك توك

وفيما يلي أسماء عدد من الدول التي قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على التطبيق:

أفغانستان

حظرت حركة طالبان تطبيق تيك توك في أفغانستان في إبريل 2022، قائلة إن محتوى المنصة «لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية».



أستراليا

في 4 إبريل، حظرت أستراليا التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.

بلجيكا


حظرت بلجيكا تطبيق TikTok من هواتف عمل المسؤولين الحكوميين. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو: «لا يمكننا أن نكون ساذجين: TikTok هي شركة صينية مكلفة حاليًا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية».

كندا


قالت منى فورتييه، رئيسة مجلس الخزانة، إن الحظر الجزئي يرجع إلى أن التطبيق يمثل «مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن».

الدنمارك

منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل TikTok على أجهزة عملهم في مارس. فيما يتعلق مرة أخرى بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.

الهند


اتخذت الهند خطوات ضد تيك توك في عام 2020، حيث نفذت حظرًا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقًا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها.

النرويج

حظر البرلمان النرويجي تطبيق TikTok على الأجهزة الحكومية في مارس، على الرغم من السماح لموظفي الخدمة المدنية باستخدام التطبيق لأسباب مهنية على أجهزتهم الشخصية.



تايوان


تم حظر الأجهزة الحكومية في تايوان من استخدام البرامج الصينية الصنع، بما في ذلك TikTok، في ديسمبر 2022.

المملكة المتحدة

تم منع وزراء الحكومة البريطانية من استخدام TikTok على هواتف وأجهزة العمل، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة

في مارس، طالبت الولايات المتحدة شركة Bytedance ببيع TikTok أو مواجهة حظر كامل في البلاد. لم تضع الولايات المتحدة مطلقًا قيودًا على مستوى البلاد على أي تطبيق، ولكنها تناقش الآن ما إذا كانت ستفعل ذلك.

 

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