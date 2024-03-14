وفاة بول ألكسندر.. قصة الرجل الذي عاش داخل "رئة حديدية" لأكثر من 70 عامًا

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توفي بول ألكسندر، الملقب بــ "بوليو بول"، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد أن قضى معظم سنوات عمره داخل آلة تنفس حديدية تزن 275 كيلو جرامًا.

وأصيب ألكسندر، بمرض شلل الأطفال عام 1952 عندما كان عمره 6 سنوات، وعاش داخل آلة التنفس الحديدية لأكثر من 70 عامًا، وحتى وفاته يوم الاثنين بولاية تكساس الأمريكية.

وكتب كريستوفر أولمر، الذي يدير حسابه الرسمي على موقع التمويل (GoFundMe): "بول، سوف نفتقدك ولكننا سنتذكرك دائمًا. شكرًا لتقاسم قصتك معنا".





ولم يتم الكشف رسميًا عن سبب الوفاة، لكن ألكسندر أدخل إلى المستشفى أواخر الشهر الماضي بعد أن ثبتت إصابته بـ كوفيد - 19، وفقًا للمسؤول عن إدارة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وتمكن لاحقًا من العودة إلى المنزل، لكنه كان يواجه صعوبة في الأكل والشرب.

وكان ألكسندر، يحظى باحترام واسع النطاق باعتباره شخصية ملهمة، وحصل على شهادة في القانون وبدأ ممارسته القانونية الخاصة، متحديًا توقعات الأطباء.





حياتي في الرئة الحديدية



قصة ألكسندر مع شلل الأطفال



دكتوراه في القانون من جامعة تكساس



وفي عام 2020، نشر مذكراته التي تحمل عنوان: "ثلاث دقائق لكلب: حياتي في الرئة الحديدية"، والتي استغرقت كتابتها خمس سنوات.واستخدم الإسكندر قلمًا مثبتًا على عصا مثبتة في فمه لكتابة كل كلمة في الكتاب.وفي مارس من العام الماضي، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أطول مريض بالرئة الحديدية على الإطلاق.وصرح ألكساندر في مقابلة بالفيديو عام 2021 مع اليوتيوبر ميتش سمرز: "بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه أو ما هو ماضيك، أو التحديات التي يمكن أن تواجهها، يمكنك حقًا فعل أي شيء. عليك فقط أن تركز ذهنك على ذلك وأن تعمل بجد".وعلى الرغم من امتلاكه الإرادة لتحقيق نجاحات ربما يعجز عن تحقيقها غيره من البشر، إلا أنه أظهر تواضعًا. وقال: "قصتي هي مثال على أن ماضيك، أو حتى إعاقتك، لا يجب أن تحدد مستقبلك".وأصيب ألكسندر بمرض شلل الأطفال في عام 1952 عندما كان عمره 6 سنوات ويعيش مع عائلته في ضواحي دالاس.ويتذكر ذات مرة في مقطع فيديو نشرته وكالة "رويترز": "لقد فقدت كل شيء: القدرة على الحركة، ولم تعد ساقاي قادرة على حملي، ثم لم أستطع التنفس" .ونقل الطفل آنذاك إلى المستشفى وتم وضعه في رئة حديدية سيبقى فيها لبقية حياته.والرئة الحديدية عبارة عن كبسولة محكمة الغلق تمتص الأكسجين من خلال الضغط السلبي، مما يسمح للرئتين بالتوسع والتنفس للمريض، وفقًا لموقع "ميد سكيب".لكن هذه الأداة كبيرة ومرهقة وتتطلب من الشخص الذي يستخدمها أن يظل مثبتًا بالداخل أثناء عملها.في عام 1959، اعتمد 1200 أمريكي على الرئة الحديدية للبقاء على قيد الحياة ، لكن هذه الآلات أصبحت أقل شيوعًا تدريجيًا بعد التوزيع الواسع النطاق للقاح شلل الأطفال.في عام 1979، أُعلن أن الولايات المتحدة خالية من مرض شلل الأطفال، وبحلول عام 2014، لم يتبق سوى 10 أمريكيين يستخدمون الرئة الحديدية .ونظرًا لشلل ألكسندر، واعتماده على الآلة الضخمة، قلل الأطباء من توقعاتهم لمستقبله. غير أنه بدأ الدراسة وتخرج من المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف.لكن عرضت أحلامه في أن يصبح محاميًا لانتكاسة عندما مُنع في البداية من الالتحاق بالجامعة بسبب إعاقته.ومع ذلك، بعد عامين من المثابرة المستمرة، تم قبوله في جامعة جنوب ميثوديست بمنحة دراسية.وحصل ألكسندر على الدكتوراه في القانون من جامعة تكساس في كلية الحقوق في أوستن عام 1984. وواصل بعد ذلك افتتاح مكتبه الخاص.وأمضى الناجي من مرض شلل الأطفال عقودًا من العمل في المجال القانوني، وتمكن في النهاية من مغادرة الرئة الحديدية لمدة دقائق بعد أن تعلم كيفية "تنفس الضفدع".لكنه في نهاية حياته، ظل محصورًا داخل آلة التنفس الجديدة أثناء خضوعه للرعاية على مدار الساعة في منشأة في دالاس.