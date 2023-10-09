الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وداعًا للمشاكل الوظيفية.. أهم 10 خطوات لخلق بيئة عمل مثالية

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البيئة المثالية في العمل
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عادة ما تسعى المؤسسات الناجحة إلى تحقيق بيئة عمل مثالية، الأمر الذي يمثل هدفًا إستراتيجيًا على مستوى القيادات والأفراد.اضافة اعلان

بيئة عمل مثالية تعني زيادة الإنتاجية

 ويلي ذلك، أهمية الوصول إلى بيئة عمل مثالية في زيادة الإنتاجية والتركيز على الأهداف والقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة.
وعلى الرغم من أن معظمنا يقضي معظم وقته في العمل، فإنه لا يزال الكثيرون يرغبون في الحصول على بيئة عمل مليئة بالانتعاش والإلهام والاندفاع.

نتائج صناعة بيئات العمل المثالية

وحسب الخبراء، فإنه عندما يتحول موقع العمل بالنسبة للموظف لمكان يتشوق للذهاب إليه يوميا، ويحرص على التوجه إليه بروح إيجابية وحماس متقد رغبة منه في الإنجاز والإبداع وإيمانًا منه بأنه عنصر مهم في العمليات اليومية، فإننا هنا أمام نتيجة رائعة من نتائج صناعة بيئات العمل المثالية.

تعريف بيئة العمل

وبيئة العمل تُعرف عند المتخصصين على أنها "المكان الذي يؤدي فيه الموظف مهامه ويتفاعل فيه مع زملائه وكل العناصر المادية والنفسية المرتبطة بنوعية العمل".

10 خطوات لخلق بيئة عمل مثالية

وحتى يكون مكان العمل متميزًا في جميع عوامله النفسية والمادية والمهنية والاجتماعية، وعملياته الإدارية التي تخلق لدى الموظف الرضا الوظيفي والاستقرار المهني والنفسي، وتهيئ له كافة الظروف التي تعزز لديه الدافعية للإنجاز والتميز والابتكار،  فقد تداول حساب "مؤشرات الأداء" على منصة "إكس" أهم 10 خطوات مهمة لخلق بيئة عمل مثالية، تتخلص في الآتي:
1 – حرية الإبداع.
2 – الدعم التنظيمي.
3 – بناء فريق عمل.
4 – استنباط بيئة عمل إيجابية.
5 – تشجيع أصحاب الصفات الفريدة.
6 – إنشاء مساحة عمل مثالية.
7 – التطوير الشخصي والمهني
8 – مكافأة الموظفين ماليًا ومعنويًا.
9 – خلق توازن بين الحياة والعمل.
10 – توفير سبب للمجيء إلى العمل.

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