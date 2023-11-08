وداعا لبرامج الأوفيس.. هذه أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة

قد
تبدو فكرة البحث عن بديل لحزمة مايكروسوفت غير مألوفة، لكن مع انتشار الذكاء
الاصطناعي بشكلٍ غير مسبوق، بات لدينا الآن أدوات وتطبيقات جديدة تتفوق بمزاياها
وإمكانياتها على ما عرفناه من قبل.
وتستطيع هذه الأدوات أن تقدم لنا تجربة مكتبية استثنائية، وتغير من مفاهيمنا التقليدية حول البرمجيات المكتبية.
تعدّ word أداة قياسية لإنشاء المستندات وتحريرها، فهي أحد أهم
تطبيقات معالجة النصوص المستخدمة على نطاق واسع، وهذه هي الأداة البديلة:
أفضل بدائل لـ Microsoft word
هو محرر نصوص
قائم على الويب ويتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وخالية من التشتيت، فهو يقدم
كل ما يمكن أن تتوقعه من معالج تقليدي مثل Microsoft
Word.
Zoho -1
ويملك إمكانات ممتازة للتعاون الجماعي، مع مزايا تعاونية متميزة تناسب البيئة العملية المعاصرة، كما يأتي مزودًا بالمساعد الذكي Zia، لتحسين الكتابة من خلال سهولة القراءة والقواعد واقتراحات الأسلوب.
LibreOffice Writer -2يطلق عليه لقب معالج النصوص الشامل لجميع أنواع الأعمال النصية، يعتبر
إصداراً مليئاً بالميزات من MS Word ويأتي مزودًا
بجميع الأدوات التي يمكن أن تحتاجها للعمل القائم على النصوص.
يتوفر محرر النصوص في نسختين، ويتميز كلاهما بالقوالب والمعالجات لإنشاء جميع أنواع المستندات. كما أنه يدعم تنسيقات ملفات مختلفة ويسمح بتصدير المستندات إلى PDF بدون برامج إضافية.
jasper -3تتيح هذه الأداة كتابة محتوى عالي الجودة. وهي من بين أبرز الأدوات
المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 50 نموذجًا لإنشاء محتوى متنوع، وقدرة على
الترجمة إلى أكثر من 25 لغة.
ويميزها بشكل خاص هو التحديث المستمر، حيث يُولي الفريق المُشرف عليها اهتمامًا بإضافة ميزات جديدة دوريًا، مما يجعلها أداة متكاملة تراعي احتياجات كتاب المحتوى وأصحاب المواقع.
بدائل مدعومة لـ Microsoft
Excelيعمل اكسل على إنشاء البيانات
وتنظيمها وتحليلها بتنسيق جدولي، فهو يوفر أدوات لإجراء العمليات الحسابية وإنشاء
المخططات والرسوم البيانية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
أما عن أهم أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة له فهي:
Ajelix -1 هي أداة
مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم المساعدة في أتمتة مهام Excel المتكررة،
وتبسيط إنشاء الصيغ المعقدة، وتأليف نصوص VBA المتقدمة
للأتمتة.
تتفوق هذه الأداة في ترجمة النص بسرعة إلى صيغ Excel، مما يقلل الوقت المطلوب بشكل كبير.
بدائل مدعّمة لـ Microsoft
PowerPointهو برنامج عروض تقديمية يسمح للمستخدمين بإنشاء عروض تقديمية جذابة
وديناميكية باستخدام مجموعة من النصوص والصور والرسومات وعناصر الوسائط
المتعددة.
يُستخدم بشكل شائع في الأعمال والتعليم والإعدادات الأخرى لنقل المعلومات والأفكار بشكل فعال.
SlidesAI -1هي أداة ذكية تحول النص إلى عروض PowerPoint تقديمية رائعة
بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يمكن إنشاء عروض تقديمية عن طريق كتابة نص.
وبعد ذلك، تقوم الأداة بإنشاء شرائح. فهو يختار الخطوط والألوان وكيف تبدو الأشياء في كل شريحة. إنها بمثابة عصا سحرية لإنشاء العروض التقديمية، مما يجعلها تبدو رائعة بأقل جهد.