وداعا لبرامج الأوفيس.. هذه أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة

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قد تبدو فكرة البحث عن بديل لحزمة مايكروسوفت غير مألوفة، لكن مع انتشار الذكاء الاصطناعي بشكلٍ غير مسبوق، بات لدينا الآن أدوات وتطبيقات جديدة تتفوق بمزاياها وإمكانياتها على ما عرفناه من قبل. اضافة اعلان

وتستطيع هذه الأدوات أن تقدم لنا تجربة مكتبية استثنائية، وتغير من مفاهيمنا التقليدية حول البرمجيات المكتبية.





أفضل بدائل لـ Microsoft word





Zoho -1



LibreOffice Writer -2



jasper -3



بدائل مدعومة لـ Microsoft Excel



Ajelix -1



بدائل مدعّمة لـ Microsoft PowerPoint



SlidesAI -1



تعدّ word أداة قياسية لإنشاء المستندات وتحريرها، فهي أحد أهم تطبيقات معالجة النصوص المستخدمة على نطاق واسع، وهذه هي الأداة البديلة:هو محرر نصوص قائم على الويب ويتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وخالية من التشتيت، فهو يقدم كل ما يمكن أن تتوقعه من معالج تقليدي مثل Microsoft Word.ويملك إمكانات ممتازة للتعاون الجماعي، مع مزايا تعاونية متميزة تناسب البيئة العملية المعاصرة، كما يأتي مزودًا بالمساعد الذكي Zia، لتحسين الكتابة من خلال سهولة القراءة والقواعد واقتراحات الأسلوب.يطلق عليه لقب معالج النصوص الشامل لجميع أنواع الأعمال النصية، يعتبر إصداراً مليئاً بالميزات من MS Word ويأتي مزودًا بجميع الأدوات التي يمكن أن تحتاجها للعمل القائم على النصوص.يتوفر محرر النصوص في نسختين، ويتميز كلاهما بالقوالب والمعالجات لإنشاء جميع أنواع المستندات. كما أنه يدعم تنسيقات ملفات مختلفة ويسمح بتصدير المستندات إلى PDF بدون برامج إضافية.تتيح هذه الأداة كتابة محتوى عالي الجودة. وهي من بين أبرز الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 50 نموذجًا لإنشاء محتوى متنوع، وقدرة على الترجمة إلى أكثر من 25 لغة.ويميزها بشكل خاص هو التحديث المستمر، حيث يُولي الفريق المُشرف عليها اهتمامًا بإضافة ميزات جديدة دوريًا، مما يجعلها أداة متكاملة تراعي احتياجات كتاب المحتوى وأصحاب المواقع.يعمل اكسل على إنشاء البيانات وتنظيمها وتحليلها بتنسيق جدولي، فهو يوفر أدوات لإجراء العمليات الحسابية وإنشاء المخططات والرسوم البيانية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.أما عن أهم أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة له فهي:هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم المساعدة في أتمتة مهام Excel المتكررة، وتبسيط إنشاء الصيغ المعقدة، وتأليف نصوص VBA المتقدمة للأتمتة.تتفوق هذه الأداة في ترجمة النص بسرعة إلى صيغ Excel، مما يقلل الوقت المطلوب بشكل كبير.هو برنامج عروض تقديمية يسمح للمستخدمين بإنشاء عروض تقديمية جذابة وديناميكية باستخدام مجموعة من النصوص والصور والرسومات وعناصر الوسائط المتعددة.يُستخدم بشكل شائع في الأعمال والتعليم والإعدادات الأخرى لنقل المعلومات والأفكار بشكل فعال.هي أداة ذكية تحول النص إلى عروض PowerPoint تقديمية رائعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يمكن إنشاء عروض تقديمية عن طريق كتابة نص.وبعد ذلك، تقوم الأداة بإنشاء شرائح. فهو يختار الخطوط والألوان وكيف تبدو الأشياء في كل شريحة. إنها بمثابة عصا سحرية لإنشاء العروض التقديمية، مما يجعلها تبدو رائعة بأقل جهد.