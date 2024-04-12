واقعة تاريخية.. تفاصيل جديدة عن اختطاف رجلين على يد "كائنات فضائية"

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في 11 من أكتوبر 1973، تعرض رجلان أثناء صيدهما على ضفاف نهر باسكاجولا بولاية ميسيسيبي الأمريكية لما وصفت بأنها واحدة من أشهر حالات الاختطاف الغريبة، والتي باتت تعرف باسم "اختطاف باسكاجولا".

وبحسب مزاعم تشارلي هيكسون وكالفن باركر، فإنهما شاهدا كائنات غريبة المظهر، قامت باختطافهما لبعض من الوقت قبل أن يطلقا سراحهما.





شهادات حول الواقعة



قصة اختطاف باركر وتشارلز على يد مخلوقات فضائية



تفاصيل جديدة حول واقعة الاختطاف



ذكريات القصة الصادمة



ومنذ تلك التاريخ تعددت الروايات والشهادات حول تلك الواقعة المثيرة للجدل.وكان آخرها شهادة أدلت بها ماريا بلير خلال مقابلة بالفيديو، تحدثت فيها عن رؤية كائنات فضائية يبلغ طولها خمسة أقدام تخرج من جسم غامض بيضاوي الشكل، بأضواء زرقاء وامضة فوق نهر باسكاجولا، قبل أن تختطف الصياد وتحمله إلى السماء.وأبقت بلير ما رأته سرًا لعقود من الزمن بسبب مخاوف من تعرضها للسخرية، لكنها قدمت شهادة بالفيديو في عام 2023 لموقع "ديلي ميل".وجددت الحديث عن هذه القضية ضمن سلسلة وثائقية عرضتها شبكة "نتفليكس"، مما أثار الجدل مجددًا حول الواقعة المزعومة.وقالت بلير: "لقد غادروا مرتين، عندما أعادوا كالفين وتشارلي (هيكسون)، وعندما أعادوهما من سفينة الفضاء". وأضافت: "عندها عادوا إلى المركبة، وأقلعت مباشرة إلى الأعلى".وكان كل من باركر وتشارلز هيكسون تصدرا عناوين الأخبار الدولية وقتذاك بعد ادعاءاتهما عن تعرضهما للاختطاف على يد مخلوقات فضائية.وبينما وصف هيكسون المشهد للشرطة في مقطع فيديو يعود إلى عام 1973، شارحًا كيف أن ثلاثة مخلوقات رمادية اللون طولها خمسة أقدام، ذات جلد متجعد ومخالب تشبه "الكماشة" قامت باختطافه مع الصياد الآخر.وروى باركر قائلاً، إن عينًا كبيرة عائمة قامت بفحص جسدهما المجمد لمدة 30 دقيقة تقريبًا: "لقد أعطوني فحصًا شاملاً، أعني فحصًا شاملاً، تمامًا كما يفعل أي طبيب".وأوضحت بلير، في مقابلتها أنها وزوجها جيري، شاهدا الأمر برمته. وقالت إنها كانت تنتظر مع زوجها قاربًا ليأخذه إلى منصة نفط في خليج المكسيك: "أنا أشاهد من سيارتي، وأرى الأضواء، الأضواء الزرقاء تومض". "عندها قال كالفن (باركر) إنه رأى الأضواء الزرقاء". وقدرت بلير أنها شاهدت الأضواء الزرقاء للأجسام الطائرة المجهولة لمدة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة إجمالاً في تلك الليلة، وهي الشهادة التي تتطابق مع ما قاله باركر وهيكسون للشرطة.ورى هيكسون لمأمور مقاطعة جاكسون في مقابلة مسجلة ليلة الحادث، تفاصيل ما حدث، قائلاً: "تتفاجأ عندما تنظر إلى السماء وترى ضوءًا أزرقًا. إنه يلفت انتباهك حقًا". وأضاف: "إنه يأتي مباشرة فوق النهر، على ارتفاع قدمين أو ثلاثة أقدام فوق الأرض".وشهدت بلير أيضًا تلك اللحظة الحاسمة، حيث قالت: "لقد فُتح الباب (...) ودخل ضوء أبيض ساطع، ساطع للغاية (...) وأرى "رجال الأجسام الطائرة المجهولة" الثلاثة يخرجون، أو "كائنات فضائية" أو" مهما كانوا.وأجرى باحثا الأجسام الطائرة المجهولة، فيليب مانتل والدكتورة إيرين سكوت، مقابلة مع بلير في مناسبتين منفصلتين، الأولى في عام 2019 ومرة أخرى بعد أربع سنوات، قائلين إنها متمسكة بقصتها.لكن المرأة من ولاية ميسيسيبي لم تبلغ التفاصيل لإدارة الشرطة أو الجيش الأمريكي الذي تحدث مع الرجلين منذ عقود.وعلمت الدكتورة سكوت، الأستاذة بجامعة سانت بونافنتورا في أوهايو، أن بلير شاهدت الجسم الغريب "يتحرك ذهابًا وإيابًا عبر السماء" بطريقة لا يمكن أن تفعلها الطائرة. وتابعت: "لقد أخبرت زوجي أن هناك خطأ ما في تلك الطائرة، وكأنه لا يعرف إلى أين يريد أن يذهب".وزعمت بلير أنها التقت عن قرب بأحد الكائنات: "لقد خرج شيء ما من الماء وكان مثل الشخص، وأخبرت (جيري)، "هناك شخص ما هناك"." وكانت متأكدة جدًا من أنها ليست سمكة.وقال فيليب مانتل، الذي نشر كتابًا جديدًا مع الدكتور سكوت عن القضية في سبتمبر الماضي، إن عائلة بلير لم تسع إلى الشهرة أو المال أو الاهتمام الصحفي.وشاركت أنجيلا ماريا، الابنة الكبرى لبلير، ذكرياتها الخاصة عن القصة الصادمة مع مانتل، مؤكدة أن الحكاية ظلت جزءًا من تقاليد الأسرة لعقود من الزمن.وكتبت إلى مانتل: "لقد تساءلت والدتي دائمًا عما حدث لهذين الرجلين وما إذا كانا لا يزالان في المنطقة. لقد أخبرت أجدادي (الذين ماتوا) وأنا وأختي ووالد زوجي السابق بهذه القصة فقط، لأنها كانت خائفة دائمًا من عودة (أي الكائنات الغريبة ذات المخالب) لها".