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هل يُفقد غزو الألماس الصناعي للأسواق أهميته وبريقه وسعره؟

الالماس
غزو الالماس الصناعي للأسواق يفقد المعدن اهميته وبريقه وسعره
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تراجعت أسعار أحد أكثر أنواع الألماس غير المصقول شيوعاً في العالم، مع تفضيل عدد متزايد من الأميركيين خواتم خطبة من الألماس المصنوع في المختبرات عن الطبيعي.اضافة اعلان
ضعف الطلب على الألماس بعد جائحة كورونا، إذ راح المستهلكون ينفقون مجدداً على السفر والترفيه، فيما تؤثر الرياح الاقتصادية المعاكسة الإنفاق على السلع الفاخرة.
وبمقارنة ببقية الأنواع انخفضت انخفاضاً حاداً أسعار الألماس المستخدم في خواتم الزفاف "السوليتير" الأرخص ذات القيراط أو القيراطين والشائعة في الولايات المتحدة، وفقا لـ "اقتصاد الشرق".


صناعة الألماس الاصطناعي

وقد أولت صناعة الألماس الاصطناعي اهتماماً خاصاً لهذه الفئة، حيث يكون المستهلكون شديدي الحساسية نحو عنصر السعر، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها حالياً لدى أكبر مشترٍ للألماس في العالم.
هذا التحول لا يعني أن خواتم الخطبة على وشك أن تشهد تخفيضات كبيرة - فالتأثير يقتصر على سوق الألماس الخام، وهو عالم غامض من عمال المناجم والحرفيين والتجار .
وأدت سرعة انهيار أسعار أحد أهم منتجات صناعة الألماس إلى ترنح السوق، والسؤال الآن هو ما إذا كان انخفاض الطلب على الألماس الطبيعي في هذه الفئة يمثل تغييراً دائماً؟.
 وهل الانتشار الذي حققته الأحجار الكريمة المصنوعة في المختبرات سيمتد في نهاية المطاف إلى الألماس الأعلى تكلفة الذي يهيمن عليه عادة المشترون الآسيويون؟.


تراجع طبيعي في الطلب

تذهب شركة "دي بيرز" (De Beers) الرائدة في الصناعة إلى أن الضعف الحالي هو تراجع طبيعي في الطلب، بعد ارتفاع الأسعار في غمرة الشراء خلال الجائحة.
فيما كانت خواتم الخطبة الأرخص هي الأكثر عرضة لخطر تراجع قيمتها السعرية. وتقر الشركة بتغلغل الأحجار الاصطناعية بقدر ما في هذه الفئة، لكنها لا تعتبر ذلك تحولاً هيكلياً.
قال بول راولي، الذي يرأس أعمال تجارة الألماس في "دي بيرز": "هناك مزاحمة نوعاً ما. هذا يحدث، ولا أعتقد أنه ينبغي لنا أن ننكره. نرى أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة اقتصاد كلي".
دائماً ما كان يُنظر إلى الألماس المصنوع في المختبرات وهو أحجار متطابقة فيزيائياً يمكن تصنيعها في غضون أسابيع في غرف معزولة على أنه تهديد وجودي لصناعة التعدين الطبيعية.


بديل أرخص بدون مخاطر

 ويقول المؤيدون إنه يمكن أن يقدم بديلاً أرخص دون الكثير من المخاطر البيئية أو الاجتماعية المرتبطة أحياناً بألماس المناجم.
تعاطت "دي بيرز" مع ضعف الطلب بتخفيض شديد لأسعار الفئة المعروفة باسم "المنتجات المختارة" وهي ألماس خام يتراوح وزنه بين قيراطين وأربعة قراريط ويمكن تقطيعه إلى أحجار بنصف هذا الحجم تقريباً عند صقله.
وينتج عنه قطع ألماس لخواتم الزفاف عالية الجودة، ولكن ليست من النوع النقي الذي لا تشوبه شائبة.
خفضت الشركة الأسعار في هذه الفئة بأكثر من 40% العام الماضي، بما في ذلك تخفيض بنسبة تجاوزت 15% في يوليو، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.


نفوذ كبير في سوق الألماس

لا تزال "دي بيرز" التي كانت يوماً محتكرة لتجارة هذا النوع من الأحجار الكريمة تتمتع بنفوذ كبير في سوق الألماس غير المصقول.
وتبيع قطعه في عشر عمليات بيع سنوياً، ولا يجد المشترون بشكل عام بداً من قبول السعر والكميات المعروضة.
قال متعاملون إن "دي بيرز" عادة ما تلجأ إلى التخفيضات الكبيرة كملاذ أخير، كما أن حجم الانخفاض الأخير في الأسعار لمنتج قياسي لم يسبق له مثيل خارج نطاق انفجار فقاعة المضاربة.

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