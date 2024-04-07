هل يشتري المال السعادة؟.. 5 نصائح لعيش حياة سعيدة

السعادة هي الحلم الذي يتوق إليه الجميع، لكنها تبدو صعبة على التحقيق بالنسبة للكثيرين.
وتناولت دراسة حديثة تسمى تقرير "السعادة العالمي"، البحث في السعادة خلال مسح سنوي شمل أكثر من 1.6 مليون شخص، ويتم إجراؤه في 156 دولة.
وعادة ما يتصدر مواطنو الدول الإسكندنافية مثل فنلندا والدنمارك والنرويج المخططات، ويرجع ذلك أساسًا إلى الدخل المرتفع والرعاية الصحية الجيدة والثقة في بعضهم البعض.
السعادة في الكبرووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر سعادة في المملكة المتحدة؛ في حين أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عامًا هم الأقل سعادة.
وأكد التقرير أيضًا بحثًا سابقًا أظهر أن السعادة تميل إلى اتباع منحنى على شكل حرف U، مع انخفاض معدلات السعادة عند الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة منتصف العمر.
وعادةً ما يصل الأشخاص إلى قاع المنحنى في أواخر الأربعينيات من عمرهم، وبعد ذلك يبدأ المنحنى في الارتفاع - حتى سن الشيخوخة، عندما يؤثر اعتلال الصحة والشعور بالوحدة، ويتسطح منحنى السعادة.
وهناك بعض الأسباب الواضحة التي تجعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر سعادة من غيرهم، بما فيها الشعور بالأمان المادي، مع ضغوط أقل في العمل والأسرة.
ووجد التقرير، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر شعروا بأن لديهم حرية أكبر في اتخاذ قرارات الحياة المهمة مقارنة بأوقات سابقة.
وأظهر أيضًا أنه مع تقدم الناس في السن، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أقل هوسًا بذاتهم ويعلقون أهمية أكبر على تذكر الجوانب الإيجابية في حياتهم والاحتفال بها، وكلاهما مفتاح لزيادة السعادة.
هل يشتري المال السعادة؟هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه كلما ارتفع دخل الشخص كلما كان أكثر سعادة، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا بالضرورة للجميع.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا العام الماضي إلى أن تأثير الدخل على السعادة يعتمد على الصحة العاطفية. وما إذا كان الشخص بائسًا، فإن ارتفاع الدخل سيجعله أكثر سعادة.
لكن الباحثين أكدوا أن "المال هو مجرد واحد من العوامل العديدة المحددة للسعادة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
ما الذي يمكنك فعله أيضًا لتعزيز سعادتك؟نشر باحثون في جامعة بريستول مؤخرًا دراسة، بناءً على استبيانات لأشخاص قاموا بدورة "علم السعادة"، تظهر أنه يمكن للشخص أن يتعلم كيف يكون سعيدًا.
وإليك بعض النصائح التي تزيد من سعادتك: