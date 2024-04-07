هل يشتري المال السعادة؟.. 5 نصائح لعيش حياة سعيدة

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السعادة هي الحلم الذي يتوق إليه الجميع، لكنها تبدو صعبة على التحقيق بالنسبة للكثيرين.

وتناولت دراسة حديثة تسمى تقرير "السعادة العالمي"، البحث في السعادة خلال مسح سنوي شمل أكثر من 1.6 مليون شخص، ويتم إجراؤه في 156 دولة.

وعادة ما يتصدر مواطنو الدول الإسكندنافية مثل فنلندا والدنمارك والنرويج المخططات، ويرجع ذلك أساسًا إلى الدخل المرتفع والرعاية الصحية الجيدة والثقة في بعضهم البعض.





السعادة في الكبر



هل يشتري المال السعادة؟



ما الذي يمكنك فعله أيضًا لتعزيز سعادتك؟



التكلم مع الغرباء



إنفاق المال على الآخرين بدلاً من نفسك



قضاء بعض الوقت في الطبيعة



عد النعم التي تمتلكها



كن لطيفًا ورحيمًا مع الآخرين



ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر سعادة في المملكة المتحدة؛ في حين أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عامًا هم الأقل سعادة.وأكد التقرير أيضًا بحثًا سابقًا أظهر أن السعادة تميل إلى اتباع منحنى على شكل حرف U، مع انخفاض معدلات السعادة عند الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة منتصف العمر.وعادةً ما يصل الأشخاص إلى قاع المنحنى في أواخر الأربعينيات من عمرهم، وبعد ذلك يبدأ المنحنى في الارتفاع - حتى سن الشيخوخة، عندما يؤثر اعتلال الصحة والشعور بالوحدة، ويتسطح منحنى السعادة.وهناك بعض الأسباب الواضحة التي تجعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أكثر سعادة من غيرهم، بما فيها الشعور بالأمان المادي، مع ضغوط أقل في العمل والأسرة.ووجد التقرير، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر شعروا بأن لديهم حرية أكبر في اتخاذ قرارات الحياة المهمة مقارنة بأوقات سابقة.وأظهر أيضًا أنه مع تقدم الناس في السن، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أقل هوسًا بذاتهم ويعلقون أهمية أكبر على تذكر الجوانب الإيجابية في حياتهم والاحتفال بها، وكلاهما مفتاح لزيادة السعادة.هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه كلما ارتفع دخل الشخص كلما كان أكثر سعادة، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا بالضرورة للجميع.وخلصت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا العام الماضي إلى أن تأثير الدخل على السعادة يعتمد على الصحة العاطفية. وما إذا كان الشخص بائسًا، فإن ارتفاع الدخل سيجعله أكثر سعادة.لكن الباحثين أكدوا أن "المال هو مجرد واحد من العوامل العديدة المحددة للسعادة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".نشر باحثون في جامعة بريستول مؤخرًا دراسة، بناءً على استبيانات لأشخاص قاموا بدورة "علم السعادة"، تظهر أنه يمكن للشخص أن يتعلم كيف يكون سعيدًا.وإليك بعض النصائح التي تزيد من سعادتك:على الرغم من حقيقة أن معظمنا يخجلون من القيام بذلك، إلا أن هناك أدلة على أن المحادثات القصيرة، حتى مع الشخص الذي يبيع لك القهوة، ستحسن مزاجك. لأننا كائنات اجتماعية ونستفيد حتى من التفاعلات الاجتماعية القصيرة.أظهرت الدراسات أن تقديم الهدايا ينشط مراكز المكافأة في أدمغتنا، مما يوفر دفعة أكبر من الإنفاق على أنفسنا.يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل أجزاء من الدماغ المرتبطة بالتأملات السلبية، حيث تعلق في حلقة من الأفكار السلبية.هناك أدلة جيدة على أن اعتياد الشعور بالرضا بانتظام يمكن أن يجعلك ليس فقط تشعر بالسعادة، بل يخفض ضغط الدم، ويحسن النوم، ويخفف الألم، بل ويعيد توصيل الدماغ. لهذا السبب، قبل النوم، أكتب أهم ثلاثة أشياء تشعر بالرضا تجاهها.تظهر الأبحاث أن كون الشخص لطيفًا ورحيمًا يحسن رفاهية وسعادة كل من المانح والمتلقي.