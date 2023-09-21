الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل سيؤثر المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة؟ خبراء يُجيبون

65787
المنخفض الجوي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع خبراء الطقس مدى تأثير المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة، وذلك من خلال آخر مُستجدات وتوقعات للمنخفض الجوي المُتمركز حاليًا إلى الشرق من بحر العرب فوق الأراضي الهندية.

اضافة اعلان

المنخفض يتحرك تدريجيًا نحو الغرب

 وحسب "مركز طقس العرب الإقليمي"، فإن المنخفض يتحرك تدريجيًا نحو الغرب باتجاه بحر العرب، وسط توقعات بتطوره لمنخفضٍ مداري بعد دخوله لبحر العرب.


مدى تأثير المنخفض المداري على المملكة

ويشير الخبراء إلى وجود عامل سلبي سيحُدّ من تطور المُنخفض المداري وتحركه باتجاه المنطقة، يمكن تأثره بالرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران، والتي ستحد من تطور النظام الجوي وتؤدي إلى تراجع شدته تدريجيًا وتلاشيه ما بين يومي الخميس والجمعة قرب السواحل الهندية.
ووفق آخر الخرائط الجوية فلا يُتوقع أن ينجح النظام الجوي بالاقتراب من المنطقة، وبالتالي فلن يكون هناك أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للنظام الجوي على المملكة وعُمان. 


هل تنخفض الحرارة مع بداية الخريف؟

وفلكيًا، يبدأ السبت القادم 23 من سبتمبر فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بما فيها المملكة، ولا يعني ذلك بالضرورة حدوث تغيُّرات مباشرة على حالة الطقس كانخفاض درجات الحرارة أو عدم استقرار الطقس.
وبالرغم من بداية فصل الخريف السبت القادم، إلا أنه يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها المعتادة في كافة مناطق المملكة بِعدّة درجات مئوية.


الحرارة تميل للارتفاع التدريجي

فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي في المناطق الشمالية مع مطلع الأسبوع القادم، وتكون في بداية الأربعينيات مئوية في مناطق واسعة، وتقترب من منتصف الأربعينيات في أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.
وتسود بذلك أجواء حارة نهارًا في غالبية المناطق، بينما تبقى معتدلة الحرارة بوجه عام فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون الأجواء مائلة للحرارة ليلاً في معظم المناطق وتميل للاعتدال في آخر الليل وساعات الصباح الباكر، بينما تكون لطيفة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضا

أمطار وسيول
11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

زلزال المغرب
7:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب المدمر .. 3 زلازل تضرب عدة دول عربية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

ستيفيا
2:01 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مفاجأة يعلنها صيدلي.. عشبة ستيفيا مخلوطة بسكر صناعي

الزحام امام المدارس
1:19 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس

اقرأ أيضا

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

علماء: حرارة 2023 سبب العواصف والأعاصير والزلازل.. وهذه روشتة الوقاية

البيان الخليجي الأمريكي يرحب بمواقف المملكة تجاه إيران واليمن

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ من هنا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار وسيول 11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

أمطار المملكة 7 1:02 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

F6VFDdgW0AA3LJd 11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير 3:12 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

اقرأ أيضا

العلم السعودي
5:04 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

المملكة تشارك في إطلاق الجهود لتنشيط عملية السلام

الأمم المتحدة
11:03 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

زعماء العالم يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ المعمورة.. ماذا يحدث؟

379526091_2039935236405627_4361199394755529245_n
4:35 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كارثة درنة.. مدينة أخرى تحت البحر مبان بسكانها وسيارات براكبيها غمرتها المياه

إعصار دانيال- درنة
7:13 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

قبل سد درنة.. انهيار 10 سدود عالميا أحدها أنهى حياة 150 ألف شخص (تفاصيل صادمة)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

65787
12:52 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هل سيؤثر المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة؟ خبراء يُجيبون

F6d4ZnEXAAAbvQZ
12:39 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عبر الكواكب.. "المسند" يؤكد إمكانية رؤية الحوادث الماضية لو توفر هذا الشرط

الطلاب
11:53 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:42 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

أمطار وسيول
11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

أهم 10
11:01 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى من ولي العهد بخصوص الدخل وأمطار على هذه المناطق