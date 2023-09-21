هل سيؤثر المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة؟ خبراء يُجيبون

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توقع خبراء الطقس مدى تأثير المنخفض المداري فوق بحر العرب على المملكة، وذلك من خلال آخر مُستجدات وتوقعات للمنخفض الجوي المُتمركز حاليًا إلى الشرق من بحر العرب فوق الأراضي الهندية.

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المنخفض يتحرك تدريجيًا نحو الغرب



وحسب "مركز طقس العرب الإقليمي"، فإن المنخفض يتحرك تدريجيًا نحو الغرب باتجاه بحر العرب، وسط توقعات بتطوره لمنخفضٍ مداري بعد دخوله لبحر العرب.





مدى تأثير المنخفض المداري على المملكة



ويشير الخبراء إلى وجود عامل سلبي سيحُدّ من تطور المُنخفض المداري وتحركه باتجاه المنطقة، يمكن تأثره بالرياح الشمالية الجافة القادمة من إيران، والتي ستحد من تطور النظام الجوي وتؤدي إلى تراجع شدته تدريجيًا وتلاشيه ما بين يومي الخميس والجمعة قرب السواحل الهندية.ووفق آخر الخرائط الجوية فلا يُتوقع أن ينجح النظام الجوي بالاقتراب من المنطقة، وبالتالي فلن يكون هناك أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للنظام الجوي على المملكة وعُمان.





هل تنخفض الحرارة مع بداية الخريف؟



وفلكيًا، يبدأ السبت القادم 23 من سبتمبر فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بما فيها المملكة، ولا يعني ذلك بالضرورة حدوث تغيُّرات مباشرة على حالة الطقس كانخفاض درجات الحرارة أو عدم استقرار الطقس.وبالرغم من بداية فصل الخريف السبت القادم، إلا أنه يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها المعتادة في كافة مناطق المملكة بِعدّة درجات مئوية.





الحرارة تميل للارتفاع التدريجي



فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي في المناطق الشمالية مع مطلع الأسبوع القادم، وتكون في بداية الأربعينيات مئوية في مناطق واسعة، وتقترب من منتصف الأربعينيات في أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.وتسود بذلك أجواء حارة نهارًا في غالبية المناطق، بينما تبقى معتدلة الحرارة بوجه عام فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون الأجواء مائلة للحرارة ليلاً في معظم المناطق وتميل للاعتدال في آخر الليل وساعات الصباح الباكر، بينما تكون لطيفة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

