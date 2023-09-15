الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

ن
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تصب التوقعات في خانة استمرار زيادة الطلب على النفط بقوة حتى بداية العام القادم، مما يدعم التوجه نحو المزيد من المكاسب في أسعار النفط.
وقد حولت الأسواق انتباهها مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشدداً لإمدادات الخام لبقية عام 2023، مع توقع أن يظل الطلب قوياً حتى العام المقبل.اضافة اعلان


ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 92.42 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 89.06 دولاراً.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن المخاوف من نقص الإمدادات تدعم أسعار النفط حيث "يلتزم المنتجون بشدة بالإنتاج المقيد".


تمديد المملكة وروسيا تخفيض الإنتاج

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023 يعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقالت الوكالة إن عدم التخفيضات في بداية عام 2024 سيحول الميزان إلى فائض، رغم أنها أضافت أن المخزونات ستكون عند مستويات منخفضة بشكل غير مريح.


سوق النفط متشدد للغاية

وقال محللو أبحاث ايه ان زد: "يبدو أن سوق النفط متشدد للغاية خلال الربعين أو الأرباع الثلاثة المقبلة مع استمرار قيود العرض وسط طلب قوي".
وأضافوا: "نتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة والخلفية الاقتصادية غير المؤكدة إلى دفع المملكة إلى الحفاظ على تخفيضات الإنتاج  حتى الربع الأول من عام 2024".


توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وعززت القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد فترة توقفه أكثر، مما عزز الآمال في طلب قوي على النفط.
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث ساعد احتمال تقلص الإمدادات التجار على تجاوز المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.


تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا

وشهدت أسعار النفط الخام بعض التماسك في الجلسة السابقة، حيث أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف أكثر من المتوقع في أغسطس.
لكن المحللين قالوا إن القراءة لم تكن قوية بما يكفي لحث مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.


أكبر دفعة لأسعار النفط

وكانت تخفيضات الإمدادات أكبر دفعة لأسعار النفط على مدى الأسبوعين الماضيين، مما دفعها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية في تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع إن احتمال تشدد الأسواق من المتوقع أيضًا أن يدعم الأسعار في الأشهر المقبلة.


الإشارات الاقتصادية من مستهلكي النفط

لكن المكاسب في أسعار النفط كانت محدودة، مع ظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط في العالم هذا الأسبوع.
ومن المقرر صدور قراءات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة في وقت لاحق يوم، مما يقدم المزيد من الإشارات على ضغوط الأسعار في البلاد.


قرارات الإنتاج الصناعي

وفي الصين، من المقرر صدور قراءات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة اليوم، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من المعلومات عن أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي حين أظهرت بعض القراءات الاقتصادية - وخاصة التجارة والتضخم - تحسنات هامشية في الاقتصاد الصيني خلال شهر أغسطس، إلا أن المعنويات العامة تجاه البلاد ظلت سلبية إلى حد كبير.


الأسواق متشككة بشأن الصين

وأدى هذا أيضًا إلى إبقاء الأسواق متشككة بشأن ما إذا كانت الصين ستدفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام، كما توقعت أوبك.


أسعار النقط والانتحابات الأمريكية

وقال محللو ديلي ابسايد، يستهدف النفط 100 دولار مما يؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
والأساسيات في لغة السوق هي البيانات التي تحدد استقرار الأصل وقيمته، مثل عوامل الاقتصاد الكلي أو العوامل الحقيقية للأسعار المقبولة على نطاق واسع.
وفي كثير من الأحيان في الماضي، تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار في ظل ظروف أكثر غموضاً أحاطت بالأزمة المالية العالمية، أو انخفضت إلى ما دون الصفر في ذروة الوباء.
لكن هذه المرة، ترتبط التوقعات بأن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى أرقام ثلاثية بحلول نهاية العام ببيانات وأحداث ملموسة.

اقرأ أيضا

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

منتزه السلام الرياض
12:13 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لقضاء يوم مختلف رفقة عائلتك.. منتزه السلام من أفضل أماكن التنزه بالرياض

مدينة درنة
10:46 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

"تواصل" ترصد مآسي درنة المنكوبة..إعصار دانيال كارثة ضربت ليبيا وتوابع لم تنته بعد

إعصار دانيال- درنة
9:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

آلاف القتلى والمفقودين وأحياء اختفت بالكامل.. ما سبب إعصار دانيال ولماذا كانت الخسائر بهذه الفداحة؟

اقرأ أيضا

ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

في احتفالية اليوم الوطني.. 4 أوامر للملك المؤسس

إنذار أحمر لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

الاسم تردد كثيرا بعد كارثة درنة.. "دانيال" عاصفة أم إعصار وما هو مدى خطورتها؟

هكذا أصبحت "درنة" مدينة منكوبة.. شهادات ووقائع (صور وفيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

رياح شديدة على مكة والمدينة
1:02 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إنذار أصفر لـ 10 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر هذه المناطق من أتربة وانعدام الرؤية

مكافحة المخدرات
11:06 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

من الرياض للمنطقة الشرقية.. إحباط تهريب وترويج مخدرات بكميات كبيرة

درنة
9:38 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وكأن قنبلة نووية أصابتها.. درنة تحت ضربات"دانيال" المُدمر (مشاهد قاسية)

سيتي سكيب
1:31 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بالأرقام والأسماء .. صفقات "سيتي سكيب" العقارية الضخمة تتخطى حاجز التوقعات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

سيارات
6:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات