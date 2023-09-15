هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

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تصب التوقعات في خانة استمرار زيادة الطلب على النفط بقوة حتى بداية العام القادم، مما يدعم التوجه نحو المزيد من المكاسب في أسعار النفط.

وقد حولت الأسواق انتباهها مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشدداً لإمدادات الخام لبقية عام 2023، مع توقع أن يظل الطلب قوياً حتى العام المقبل. اضافة اعلان





ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت





تمديد المملكة وروسيا تخفيض الإنتاج





سوق النفط متشدد للغاية





توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي





تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا





أكبر دفعة لأسعار النفط





الإشارات الاقتصادية من مستهلكي النفط





قرارات الإنتاج الصناعي





الأسواق متشككة بشأن الصين





أسعار النقط والانتحابات الأمريكية



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 92.42 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 89.06 دولاراً.وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن المخاوف من نقص الإمدادات تدعم أسعار النفط حيث "يلتزم المنتجون بشدة بالإنتاج المقيد".وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023 يعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي.وقالت الوكالة إن عدم التخفيضات في بداية عام 2024 سيحول الميزان إلى فائض، رغم أنها أضافت أن المخزونات ستكون عند مستويات منخفضة بشكل غير مريح.وقال محللو أبحاث ايه ان زد: "يبدو أن سوق النفط متشدد للغاية خلال الربعين أو الأرباع الثلاثة المقبلة مع استمرار قيود العرض وسط طلب قوي".وأضافوا: "نتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة والخلفية الاقتصادية غير المؤكدة إلى دفع المملكة إلى الحفاظ على تخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2024".وعززت القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد فترة توقفه أكثر، مما عزز الآمال في طلب قوي على النفط.وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث ساعد احتمال تقلص الإمدادات التجار على تجاوز المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.وشهدت أسعار النفط الخام بعض التماسك في الجلسة السابقة، حيث أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف أكثر من المتوقع في أغسطس.لكن المحللين قالوا إن القراءة لم تكن قوية بما يكفي لحث مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.وكانت تخفيضات الإمدادات أكبر دفعة لأسعار النفط على مدى الأسبوعين الماضيين، مما دفعها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية في تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع إن احتمال تشدد الأسواق من المتوقع أيضًا أن يدعم الأسعار في الأشهر المقبلة.لكن المكاسب في أسعار النفط كانت محدودة، مع ظهور المزيد من الإشارات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط في العالم هذا الأسبوع.ومن المقرر صدور قراءات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة في وقت لاحق يوم، مما يقدم المزيد من الإشارات على ضغوط الأسعار في البلاد.وفي الصين، من المقرر صدور قراءات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة اليوم، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من المعلومات عن أكبر مستورد للنفط في العالم.وفي حين أظهرت بعض القراءات الاقتصادية - وخاصة التجارة والتضخم - تحسنات هامشية في الاقتصاد الصيني خلال شهر أغسطس، إلا أن المعنويات العامة تجاه البلاد ظلت سلبية إلى حد كبير.وأدى هذا أيضًا إلى إبقاء الأسواق متشككة بشأن ما إذا كانت الصين ستدفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام، كما توقعت أوبك.وقال محللو ديلي ابسايد، يستهدف النفط 100 دولار مما يؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.والأساسيات في لغة السوق هي البيانات التي تحدد استقرار الأصل وقيمته، مثل عوامل الاقتصاد الكلي أو العوامل الحقيقية للأسعار المقبولة على نطاق واسع.وفي كثير من الأحيان في الماضي، تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار في ظل ظروف أكثر غموضاً أحاطت بالأزمة المالية العالمية، أو انخفضت إلى ما دون الصفر في ذروة الوباء.لكن هذه المرة، ترتبط التوقعات بأن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى أرقام ثلاثية بحلول نهاية العام ببيانات وأحداث ملموسة.