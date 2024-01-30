هل تنفصل تكساس عن أمريكا؟ تفاصيل وأسباب أزمتها مع إدارة بايدن

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صراع أمريكي جديد ينضم إلى بؤر الصراعات والحروب التي تخوضها على أكثر من صعيد، ولكن هذا الصراع يحتدم داخل الحدود الأمريكية بين ولاية تكساس وإدارة بايدن بسبب المكسيك. اضافة اعلان





كيف بدأت مشكلة تكساس مع الإدارة الأمريكية؟



العملاء الفيدراليون بقطعون الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين



تدفق قياسي للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية



أبوت يتحدى قرار المحكمة العليا



"حديقة شيلبي" تمثل إحدى نقاط التوتر في الأزمة



الجمهوريون يحتشدون دفاعا عن أبوت



تعودت الإدارة الأمريكية على استخدام الأسلاك الشائكة على أجزاء من الحدود بينها وبين المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور.وفي مايو 2021، قام حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بتوسيع استخدام الأسلاك عندما أمر بإعلان الكارثة على الحدود، مما سمح للولاية بتركيب السياج على الممتلكات الخاصة بالقرب من نهر ريو جراندي.ورفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب قيام عملاء الجمارك وحماية الحدود بإزالة هذا السلك الشائك، وفقًا لـ "اليوم السابع".وكان العملاء الفيدراليون يقطعون الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، والذي زعمت الدعوى القضائية أنه تدمير لممتلكات الدولة "لمساعدة" المهاجرين في العبور.وقضت المحكمة العليا أمس الاثنين بعد تراجع في محاكم الاستئناف، بقرار مقتضب يقضي بإيقاف مؤقت لحكم محكمة أدنى درجة يمنع عملاء الجمارك وحماية الحدود من قطع الأسوار.واعتبر الإعلام الأمريكي ما يحدث على أنه مواجهة غير عادية تتشكل بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على حدود ولاية تكساس مع المكسيك، وهي معركة حول حقوق الولايات وسلامة المهاجرين.وهو الأمر الذي دفع العديد من المشرعين الجمهوريين إلى المبالغة في التوتر باعتباره حربًا أهلية ناشئة.ويأتي الصراع وسط تدفق قياسي للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيكون قضية رئيسة في السباق الرئاسي هذا العام.وكتب حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، تدوينة على صفحته بمنصة إكس قال فيها: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها، وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين".وأصدر أبوت يوم الأربعاء بيانًا زعم فيه، أن "الحكومة الفيدرالية انتهكت الاتفاق بين الولايات المتحدة والولايات " من خلال فشلها في منع المهاجرين من عبور الحدود.وفي الأيام القليلة التي تلت ذلك، واصل الحرس الوطني في تكساس وجنود الولاية مواجهتهم مع عملاء حرس الحدود عبر الأسلاك.إحدى نقاط التوتر هي حديقة شيلبي بارك التي تبلغ مساحتها 47 فدانًا في إيجل باس، وهي نقطة عبور شهيرة قريبة من نهر ريو جراندي؛ قام مسئولو إنفاذ القانون في تكساس بتركيب الأسلاك على طول ضفة نهر المنتزه والإشراف على الوصول إلى المنتزه.وطالبت وزارة الأمن الداخلي بمنح حرس الحدود حق الوصول إلى الحديقة العامة بحلول يوم الجمعة، قال باكستون إنهم لا يعتزمون الامتثال. أبوت، الذي أكد على أهمية هذه الأزمة في عدة مقابلات، لم يعد من رحلة عمله إلى الهند للتعامل معها.ويحتشد الجمهوريون، بما في ذلك العشرات من حكام الولايات، دفاعًا عن أبوت.وتدفق الجمهوريون للدفاع عن أبوت، مشيرين إلى المواجهة كمثال على التعدي الفيدرالي على حقوق الولاية حتى لو كانت المسألة المطروحة، وهي الحدود الدولية، مسألة فيدرالية.