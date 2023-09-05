الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

هل الاستقدام متاح من دولة إثيوبيا.. مساند يجيب؟

منصة مساند
منصة مساند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة إثيوبيا.

الاستقدام من إثيوبيا


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن، مدى إمكانية الاستقدام من دولة إثيوبيا من خلال النظام.
وأجاب برنامج مساند، بقوله: "يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام".

وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر urpay :

4 خطوات لتحويل راتب العمالة


- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة
- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة
- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل

مدة تحويل تكلفة نقل العمالة


كذلك حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة  ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.

آلية توثيق العقود 


وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، قد حدد في وقت سابق، آلية توثيق العقود للعمالة المنزلية.
وردًا على استفسار حول آلية إجراء تعديل راتب بمساند، قالت عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “هي خدمة لتوثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة”.

عقود العمالة المنزلية


وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

فترة التجربة للعمالة المنزلية


حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".
وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".

يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

اقرأ أيضا

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يحذر من أمطار وأتربة على عدة مناطق حتى المساء

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

من المدرسة للجامعة.. 10 نصائح ذهبية تجنبك صدمات السنة الأولى

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في هذه المناطق وانتقالها إلى منصة "مدرستي"

جمعية مُعين: تدريب 22 أخصائياً من العاملين في دور الرعاية بمشروع "نعم أستطيع"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منصة مساند 6:18 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

توضيح من منصة مساند بشأن وقت نقل خدمات كفالة العمالة

منصة مساند 8:26 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

مساند يوضح آلية توثيق كفالة العمالة

منصة مساند 9:12 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية خارج منصة مساند.. ؟

اقرأ أيضا

مكافحة المخدرات
8:31 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

عملية كبرى.. الأمن يوجه ضربة مفاجئة لتجار السموم في الرياض وعدة مناطق

منتزه الملك فهد
12:58 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

للعوائل والأطفال.. استرخاء ومتعة وأنشطة رائعة في منتزه الملك فهد بالطائف

قوات يونيفيل
10:27 م الخميس، 31 أغسطس 2023

مجلس الأمن يمدد مهمة "يونيفيل" في لبنان عاما واحدًا ويطالب الاحتلال بالانسحاب

ظاهرة انتشار القمل
1:22 م الخميس، 31 أغسطس 2023

لحمايتهم من هذا الخطر.. تحذيرات طبية بأهمية خصوصية مستلزمات الأطفال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي