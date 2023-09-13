هكذا أصبحت "درنة" مدينة منكوبة.. شهادات ووقائع (صور وفيديو)

بسبب
إعصار دانيال المدمر، أعل الناطق باسم طب الطوارئ بحكومة الوحدة الليبية أن درنة أصبحت
مدينة منكوبة وتواجه كارثة بكل المقاييس.
صعوبات
في عملية توزيع المساعدات
وأوضح
أن معظم المستشفيات لا تعمل، وأن فرق الإتقاذ تواجه صعوبات في عملية توزيع المساعدات في درنة، وأن السلطات أقامت عدة مستشفيات ميدانية في المناطق
المتضررة.
25
% من مدينة درنة اختفى تمامًا
ةقال وزير الطيران
بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن 25 % من مدينة درنة اختفى تماما بسبب
السيول، مؤكدً أن السيول
أدت لانهيار سدي درنة ما تسبب بتفاقم الكارثة.
وأشار إسلام عزوز عضو الهيئة الليبية للإغاثة فرع درنة إلى أن عدد الجرحى تجاوز 7000 حتى الآن وحجم الكارثة كبير.
الوضع
في ليبيا ودرنة كارثي
وأكد أن الوضع
في ليبيا بشكل عام وخصوصا في درنة كارثي، نواجه مشاكل تتعلق بقلة الإمكانيات
والآليات.
وحذر الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه من المرجح ارتفاع عدد ضحايا السيول في ليبيا خلال الأيام المقبلة.
ودعا لتكاتف الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم ليبيا، مبينًا أن عدد النازحين من السيول في البيضاء 3000 شخص وفي بنغازي 410 عائلة.
مباني المدينة تهدمت بسبب السيول
ولفت مدير الهلال الأحمر في البيضا إلى أن العديد من
مباني المدينة تهدمت بسبب السيول وفقدنا الكثير من الأرواح.
— ZIYAD SHIKHANI (@Zshikhani) September 12, 2023
المشهد مرعب جدالا يوجد خيار للنجاة
اللهم أرحم من مات منهم
وألهم الصبر لمن بقي منهم على قيد الحياة #درنه_المنكوبه#إعصار_دانيال pic.twitter.com/tGInCfAuHq
وأكد أن حجم الكارثة في مدينة درنة أكبر من قدرات كل السلطات والجهات المحلية، وأن أحياءً بأكملها في مدينة درنة اختفت بسبب السيول.
ونوه إلى أن الأمر العاجل الآن هو انتشال الجثث التي انتشرت في كل مكان بمدينة درنة، لافتًا إلى أن الطرق تقطعت بين مدن الشرق الليبي ما يحول دون وصول فرق الإغاثة.
حجم الدمار بمدينة درنة شرق ليبيا
فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "بلانيت"
الأمريكية، حجم الدمار بمدينة درنة شرق ليبيا نتيجة السيول والفيضانات.
وتداول رواد مواقع التواصل صورة عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لمدينة درنة الليبية قبل وبعد الفيضان المدمر.
📍أول صورة عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لمدينة درنة الليبية قبل وبعد الفيضان المدمر .#ليبيا #درنه pic.twitter.com/DMavtmPJnv— طقس (@tqqs) September 13, 2023
ضحايا السيول ارتفع إلى 5300 شخ
وذكرت
وكالة الأنباء الليبية، أن عدد ضحايا السيول ارتفع إلى 5300 شخص فيما لا يزال
الآلاف في عداد المفقودين.
2300
قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود
من
ناحيته، كشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن قرابة 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف
مفقود حصيلة أولية للفيضانات في درنة.
وخصصت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار لدعم الشعب الليبي في مواجهة الفيضانات بسبب الإعصار دانيال.
وقال شهود عيان أن نصف سكان مدينة درنة قد غرقوا جميعًا، مشيرين إلى أن هناك أكثرر من مائة ألف مفقود ، وأن عائلات بأكملها باتت وأصبحت لا أحد يعلم عنهم شيئًا.