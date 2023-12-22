هذه الأيام الأفضل لزيارتها.. نزهة فريدة إلى حديقة نوفا بالرياض (صور)

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لمحبي المغامرات والسفاري والنزهات في الطبيعة، عليكم زيارة حديقة نوفا للحياة البرية في الرياض، خاصة أن هذا هو أفضل وقت لزيارتها والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والحيوانات النادرة. اضافة اعلان





موقع حديقة نوفا للحياة البرية







لماذا عليك زيارة حديقة نوفا؟







موقع حديقة نوفا للحياة البرية هو على بُعد مسافة 90 كيلومتر من العاصمة الرياض، وتضم مجموعة واسعة من الحيوانات البرية منها الفهد والحمار الوحشي والزرافة، وغيرها الكثير.تحيط بالحديقة على ما يقارب 700 حيوان مميز. كما يمكنكم استكشاف جميع الحيوانات خلال الجولات اليومية بصحبة المرشدين السياحيين على سيارات مكشوفة وآمنة.حان الوقت لتأخذ استراحة قصيرة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية ومسؤولياتها وتكتشف عالماً مختلفاً كلياً!عِش تجربة سفاري لا تنسى، ففي هذا المكان الفريد على بعد ساعة واحدة فقط من مدينة الرياض، يمكنك أن تعيش تجربة فريدة في عالم الحيوانات البرية.ففي تجربة سفاري الرياض مع نوفا، يمكنك مشاهدة الحيوانات من جميع أنحاء العالم عن قرب، مثل الزرافات، وحيوانات المها العربية، وطيور النعام، وحمير الوحش، وغيرها الكثير.ويمكنك أيضاً أن تشارك في العديد من الأنشطة الممتعة، مثل ركوب السيارات المكشوفة، والتنزه سيراً على الأقدام، وإطعام الحيوانات.





مغامرة مثيرة بين أحضان الطبيعة:

الوقت المناسب







حيوانات برية رائعة







سعر تذكرة الدخول



كيف أذهب إلى حديقة نوفا بالرياض

