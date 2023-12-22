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هذه الأيام الأفضل لزيارتها.. نزهة فريدة إلى حديقة نوفا بالرياض (صور)

حديقة نوفا
حديقة نوفا
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لمحبي المغامرات والسفاري والنزهات في الطبيعة، عليكم زيارة حديقة نوفا للحياة البرية في الرياض، خاصة أن هذا هو أفضل وقت لزيارتها والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والحيوانات النادرة.اضافة اعلان

موقع حديقة نوفا للحياة البرية


موقع حديقة نوفا للحياة البرية هو على بُعد مسافة 90 كيلومتر من العاصمة الرياض، وتضم مجموعة واسعة من الحيوانات البرية منها الفهد والحمار الوحشي والزرافة، وغيرها الكثير.


تحيط بالحديقة على ما يقارب 700 حيوان مميز. كما يمكنكم استكشاف جميع الحيوانات خلال الجولات اليومية بصحبة المرشدين السياحيين على سيارات مكشوفة وآمنة.

لماذا عليك زيارة حديقة نوفا؟


حان الوقت لتأخذ استراحة قصيرة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية ومسؤولياتها وتكتشف عالماً مختلفاً كلياً!
عِش تجربة سفاري لا تنسى، ففي هذا المكان الفريد على بعد ساعة واحدة فقط من مدينة الرياض، يمكنك أن تعيش تجربة فريدة في عالم الحيوانات البرية.


ففي تجربة سفاري الرياض مع نوفا، يمكنك مشاهدة الحيوانات من جميع أنحاء العالم عن قرب، مثل الزرافات، وحيوانات المها العربية، وطيور النعام، وحمير الوحش، وغيرها الكثير.


ويمكنك أيضاً أن تشارك في العديد من الأنشطة الممتعة، مثل ركوب السيارات المكشوفة، والتنزه سيراً على الأقدام، وإطعام الحيوانات.


مغامرة مثيرة بين أحضان الطبيعة:


كما يوجد في حديقة نوفا للحياة البرية 232 اسطبلاً للفروسية، وملعب جولف تحيط به الحياة البرية المذهلة، وتستضيف الحديقة سباقاً سنوياً للخيول وعدد من مسابقات القفز الاستعراضي، إلى جانب توفيرها لنشاطات رائعة ومتنوعة.

الوقت المناسب


عندما تخطط لتنطلق في رحلة سفاري إلى عالم الحيوانات البرية، لا بدّ من اختيار الوقت المناسب، فأشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير هي أفضل الأشهر لزيارة منتجع نوفا الرياض، حيث تكون الأجواء معتدلة والطقس جميل للرحلات الخارجية، مما يوفر لك فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء الشاسعة التي تمتد على جانبي الطريق قبل الوصول إلى البوابة الخارجية.


لحظة عبورك البوابة، ستشعر وكأنك قد دخلت إلى عالم آخر، حيث تحيط بك الأشجار والنباتات من كل جانب.
بعد ذلك، ستنطلق في رحلة سفاري حماسية على متن سيارة مكشوفة، مجهزة خصيصاً لهذا الغرض، بجولة لمدة 45 دقيقة داخل محمية خاصة تابعة لمنتجع نوفا الرياض.

حيوانات برية رائعة


وهناك، ستشاهد عن قرب العديد من الحيوانات البرية التي تعيش في موطنها الطبيعي أو في موطن شبيه به، مثل: الوعل العربي، الغزلان، الجاموس البري، الزرافات، والزواحف، والقرود.


بالإضافة إلى أكثر من 18 نوعاً آخر من الحيوانات البرية، التي لن تتمكن من مشاهدتها في أي مكان آخر في العالم.
وبالطبع لا تنسَ أن تستمتع بمشهد غروب الشمس وراء الكثبان الرملية الذي سيبهرك جمالها وسيجعل تجربتك ذكرى لا تنسى.

سعر تذكرة الدخول

يبلغ سعر تذكرة الدخول 150 ريال، ويمكنكم الحجز عبر البريد الإلكتروني [email protected]


كيف أذهب إلى حديقة نوفا بالرياض

يمكنك الوصول إلى حديقة نوفا بالرياض عبر خرائط جوجل عبر الضغط على هذا الرابط


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