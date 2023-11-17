الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هدوء واسترخاء وسط مناظر خلاّبة.. نزهتك اليوم في جزيرة المرجان بالدمام

جزيرة المرجان
جزيرة المرجان
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يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته وأطفاله، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.اضافة اعلان

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

جزيرة المرجان بالدمام



تعد جزيرة المرجان من أبرز المعالم السياحية و الترفيهيه في الدمام بالمنطقة الشرقية ، و هي أول جزيرة اصطناعية بالمملكة.
 وتقع الجزيرة علي كورنيش الدمام بالواجهة البحرية للمدينة ، و تبلغ مساحتها 250 الف متر مربع ، و تعتبر من أجمل الأماكن في المملكة لما تحتويه من مناظر خلابة و منتزهات و مساحات خضراء شاسعة و المناظر المطلة علي البحر حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر و الاسترخاء و اللعب مع الأطفال .

هدوء واسترخاء



تعد جزيرة المرجان بالدمام أحد أهم جزر الدمام ، فالاستمتاع بأجواء البحر الرائعة، وبلحظات الاسترخاء والهدوء التي لا يُمل منها، كل هذا من شأنه أن يجعل جولتك في هذه الجزيرة التي تشتهر بكونها أول جزيرة اصطناعية في المملكة؛ هي الأفضل بلا منازع.

هذه الجزيرة التي توجد على بُعد 2.3 كم عن شاطئ الحمرا، تٌقدّم كل شيء رائع للتنزّه.

أنشطة يمكنك القيام بها في جزيرة المرجان الدمام



1- من الممتع أن بلوغ الجزيرة يتطلّب منك الإلتحاق بأحد الرحلات البحرية التي تنطلق بك من البر لتعبُر بك البحر وتوصلك أخيراً إلى أراضي الجزيرة، وأثناء الرحلة سوف تستمتع بإطلالات آسرة لن تنساها.

2-  كي تستمتع بما تُحب من أنشطة تُوفرها لك زيارة هذه الجزيرة، ابدأ أولاً بالتجوّل واستكشاف ما تضُمّه الجزيرة من معالم جذب متنوّعة.

3- وحالك هو حال أغلب ضُيوف جزيرة المرجان الدمام الذين يعشقون الأجواء الشاطئية، سوف تُمضي في شاطئ الجزيرة أمتع اللحظات.


4- ستجد فُرص أُخرى تُتيحها لك زيارة جزيرة المرجان الدمام للتمتّع بمنظر البحر الآسر، وأحد هذه الفرص هو ميناء الجزيرة الذي ترسو عليه عدد من القوارب، وباستطاعتك هناك اللحاق بأحد الرحلات البحرية المُتوفرة، كأن تستكشف البحر على متن يختٍ خاص يُتاح لك تأجيره، أو رُبما تنغمس في مياه البحر عبر ركوب أحد القوارب الصغيرة المتاحة.

خيارات الطعام المتوفرة في جزيرة المرجان



تضم الجزيرة بعض المطاعم والمقاهي التي باستطاعتك الذهاب إلى أحدٍ منها خلال زيارتك إلى الجزيرة.

معالم سياحية قريبة من جزيرة المرجان


 موقع الجزيرة قريب من عدة اماكن سياحية في الدمام مثل كورنيش الدمام على بُعد 7.1 كم و ملاهي عالم المغامرات الدمام على بُعد 9.8 كم.

فنادق قريبة من الجزيرة



- فندق نافيتي ورويك الدمام تفصله مسافة 5.3 كم عن الجزيرة ويُعتبر من افضل فنادق الدمام 4 نجوم.
- باراغون فاميلي سيندان ريزيدنس يبعُد مسافة 8.8 كم عن الجزيرة ويُعد من افضل فنادق الدمام 4 نجوم.

موقع جزيرة المرجان بالدمام

سنعرض لك موقع جزيرة المرجان بالدمام في المنطقة الشرقية عبر خرائط جوجل: اضغط هنا




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