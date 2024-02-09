هدوء واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة.. واحة الأحساء أعجوبة تنبض بالجمال (صور)

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تعد واحة الأحساء بالمنطقة الشرقية، من ضمن أفضل أماكن السياحة في الأحساء لما تتميز به من موقعها الخلاب ومساحة الرمال الذهبية الناعمة الواسعة.



تحتضن الواحة أيضًا المنتزهات الخضراء والبساتين والأشجار المتنوعة، كما يوجد بها معالم أثرية قديمة ووجود قرية كاملة مليئة بالمنازل القديمة المصنوعة من الطين والأسواق الشعبية.



تحتل واحة الأحساء المرتبة الأولى بين أفضل أماكن سياحية في الأحساء، فهي المنح بنخيلها، والعذوبة بمياه عيونها، أعجوبة تنبض بالجمال، سطر الزمن فيها صفحاته بخطوط من ذهب.







مساحة وموقع واحة الأحساء:



مساحتها حوالي 530ألف كم²، ويمتاز موقعها بأنها تقع بين مدينتين كبيرتين هي الرياض عاصمة المملكة والدمام، كما تمتاز بتربة زراعية خصبة جعلها من أضخم واحات النخيل في العالم.



وتقع واحة الأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة، وتحتوي على ينابيع حارة وباردة، إلى جانب المساجد التاريخية والآفاق البانورامية البديعة.







أكبر واحة نخيل في المملكة:

واحة الأحساء، من أضخم وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، حيث تحتضن أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود التمور، إضافةً إلى الموقع الجغرافي والتاريخي.



يعود تاريخها إلى أكثر من 6000 عام، حيث كانت بوابة إلى شبه الجزيرة العربية للمسافرين من الشرق منذ قديم الزمان، وتُعد مثالًا نموذجيًا للخصوبة وجمال الطبيعة الخلابة وخيراتها.





أبرز المعالم السياحية في الأحساء:



جبل القارة







سوق القيصرية







بحيرة الأصفر







مسجد جواثا







منتزه الملك عبد الله البيئي







شاطئ العقير:









يأتي الزوار إلى الواحة من مختلف دول العالم للاستمتاع بالمساحات الخضراء والأسواق النابضة بالحياة والمواقع التاريخية الأثرية فيها.يبلغ ارتفاع جبل القارة حوالي 75 مترًا، عندما يصعد إليه الزائر ويطل على مشهد الواحة التي تبلغ مساحتها 30 ألف فدان سيكون شاهدًا على الحضارة والأصالة.كما يمكن رؤية قمم الحجر الجيري الضبابية، واستكشاف الكهوف التي تشق ممرات متعرجة تحيط بها الجدران الصخرية المرتفعة.أحد أكثر الأسواق حيوية وتاريخية في المملكة، فقد أشار إليه مسافرون عبر الأحساء في يومياتهم منذ عام 1822م.يمتد سوق القيصرية على مساحة أكثر من 7000 متر مربع مع الكثير من المتاجر التي تزخر بمختلف أنواع البضائع بدءًا من الصنادل الجلدية المصنوعة يدويًا، إلى العباءات وقوارير ماء الورد، والجراموفون القديمة، والخناجر التراثية.تقع هذه البحيرة على مشارف الأحساء وتطوقها الكثبان الرملية العالية من جميع الجوانب، وتحيطها حلقة كثيفة من نبات السرخس، وهناك يمكن ركوب قوارب الكاياك في مياه البحيرة الهادئة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الطيور المغردة، أبرزها: طائر الإنكا "أبو الشوارب"، وزقزاق كنتيش، والنسور المرقطة الكبيرة في الشتاء.يُقال إن مسجد جواثا كان أول مسجد في شرق المملكة، بنته قبيلة بني عبد القيس في القرن السابع، وبالرغم من أن معظم المبنى الأصلي قد هُدم على مر القرون، فإن المسجد أُعيد ترميمه مؤخرًا.يُعد مكانًا رائعًا لقضاء العطلات العائلية، يستضيف فعاليات عديدة على مدار العام كعروض النافورة المائية وملاعب رياضية.مكان رائع لتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية، كالتزلج على الماء، ركوب الأمواج، الإبحار، صيد الأسماك.كما يُقام على الشاطئ أحيانًا سباقات على الكثبان الرملية، بالإضافة إلى ركوب الجمال والخيول.