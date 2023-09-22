الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

نسمات البحر وأجواء رائعة.. منتزه الكورنيش الأوسط بجدة واجهة التنزه وراحة البال

كورنيش جدة
الكورنيش الاوسط
أ أ
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يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته وأطفاله، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.اضافة اعلان

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

منتزه الكورنيش الأوسط بجدة:


منتزه الكورنيش الأوسط الكائن في الحمراء يعتبر المكان الذي يُنصح السائح بزيارته باعتبارها من أهم مزارات السياحة في جدة وكونه من أجمل منتزهات جدة على وجه الخصوص.



أفضل الأنشطة في منتزه الكورنيش:


-  من المميز أن تستهل يومك في منتزه الكورنيش الأوسط بالتجوّل في أنحائه وترى الجمال الذي ستجده منتشراً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة، وبمقدورك أن تستريح في المقاعد التي خُصصت للجلوس.

كما ستجد ما يجذب أنظارك من نوافير بديعة الجمال و بركٍ مائيةٍ جميلة المنظر.

-  يُعتبر هذا المنتزه وجهة مثالية لعشاق الشواطئ، فهو يتمتع بموقع استراتيجي على الواجهة البحرية سوف يقدم لك فرصة الاستراحة أمام البحر.


- أجواء رائعة يتميز بها منتزه الكورنيش الأوسط جدة ، وسوف تشعر بطاقة إضافية لممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي ستجدها ممتعة للغاية مثل المشي في مسارات المشي المتاحة في الحديقة، أو رُبما أردت أداء بعض التمارين الرياضية باستخدام الأجهزة الرياضية المجانية المتوفرة.
- حينما يتعلق الأمر بالأطفال، يصبح منتزه الكورنيش الاوسط هو الأولى كوجهة باستطاعتك الذهاب إليها مع أطفالك، فهو يخبئ لهم قدراً كافياً من المتعة ليكون يومهم مميزاً، وذلك عبر منطقة ألعاب الأطفال الموجودة في الحديقة.

الخدمات:




•  يُتيح المنتزه مرافق عامة وخدمات منوّعة من أهمها مسجد ومقهى ومنطقة ألعاب للأطفال بالإضافة إلى موقف للسيّارات.

أوقات العمل
مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى منتزه الكورنيش الاوسط


دخول مجّاني:



المعالم القريبة من منتزه الكورنيش الأوسط جدة
قد تظن أن نزهتك وصلت لنهايتها عند هذه الحديقة، ولكن في الواقع يتوافر أماكن سياحية في جدة قريبة ونوصيك باستكشافها مثل نافورة الملك فهد جدة على بُعد 9.81 كم.


الفنادق القريبة من المنتزه:


من الفنادق القريبة التي نوصي بها، فندق الريتز كارلتون جدة الذي يبعُد مسافة 1.73كم عن المنتزه ويُعتبر من افضل فنادق جدة 5 نجوم.
على بعد حوالي 2.42 من المنتزه، يقع فندق انتركونتيننتال جدة وهو أحد افضل فنادق جدة 5 نجوم .


موقع منتزه الكورنيش الأوسط جدة:


طريق الكورنيش، 6792، حي الحمراء، حي الحمراء، جدة.. ويمكنك الوصول إلى الحديقة من خلال خرائط جوجل بالضغط هنا


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