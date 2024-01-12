نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

تقدم صحيفة
تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء
الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه
التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.
ونرشح لقرائنا الكرام هذا الأسبوع تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض.
حديقة الأمير
عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض
تعد حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض، من الأماكن المميزة التي تحتم عليك زيارتها رفقة عائلتك حتى تستمتعوا جميعًا وتقضواوقتًا شيقًا بالحديقة.
وعلى الرغم من إننا نعرض لك التفاصيل وجانبًا من الصور، إلا أن عليك زيارتها على أرض الواقع لتكتشف الجمال الذي تنفرد به هذه الحديقة والذي خوّلها لأن تكون أحد حدائق الرياض وأحد أهم محطات السياحة في الرياض التي لا غنى عن زيارتها.
موقع حديقة الأمير
عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض
تقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف على الطريق الدائري الشرقي مابين مخرجي عشرة وتسعة بحي الحمراء التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
تبلغ مساحتها (75960م2) والتي تعتبر متنفسا لأهالي الرياض، ومن أهم عناصرها ساحة العروض بمساحة ٢٧٠٠ م،2 وممر مشاة حول الموقع بطول 1800متر طولي.
وصف حديقة الأمير
عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض
وتشتمل الحديقة على النوافير بالمدخل الرئيسي على الطريق الدائري الشرقي في موقع ساحة العروض وسط الحديقة وساحة بمساحة ٢٧٠٠ ومدرجات تتسع لعدد لأكثر من ١٠٠٠ متفرج، وعدد ٢٨ جلسة مظللة و١٢ جلسة مفتوحة ودورتين للمياه ومسطحات خضراء بمساحة ٣٩٠٠٠ م ٢ و العاب الأطفال متعددة المراحل.
افتتحت الحديقة لتكون مُتنزّهاً للزائرين لتُصبح ملجأً يرتادونه للابتعاد عن صخب الحياة وللاستمتاع بلحظات من التأمُّل والاسترخاء.
أفضل الأنشطة
التي يُمكنك القيام بها في حديقة الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض
- أجمل بداية لوقتك الذي ستُمضيه في هذه الحديقة هي التجوّل للتعرّف على كافة أنحاء الحديقة، حيث ستُتيح لك فرصة للترتيب لسير باقي اليوم بالطريقة المناسب.
وبالتأكيد لن تُقاوم تأمُّل العديد من الأشياء التي ستراها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار الكبيرة و المساحات الخضراء الواسعة وإن شعرت بأنك بحاجة للاستراحة، فسوف تعثُر على العديد من أماكن الجلوس الموزّعة في أنحاء الحديقة كافة.
- وبفضل أجواء حديقة الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرائعة، سوف تشعر بطاقة إضافية للقيام ببعض الأنشطة الرياضية التي ستجدها ممتعة للغاية مثل المشي في مسارات المشي المتوفرة في الحديقة، أو رُبما رغبت في ممارسة بعض التمارين الرياضية باستخدام الأجهزة الرياضية المجانية المتوفرة.
- ما زال هناك معالم سياحية تقع بجوار الحديقة ونوصيك بالذهاب إليها مثل حديقة مشاهد العالم الرياض على بُعد 3.51 كم.
الفنادق القريبة
من حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض
فندق هيلتون الرياض فهو من أفضل فنادق الرياض 5 نجوم ويُعتبر من أقرب الفنادق للحديقة إذ تفصله مسافة 3.16 كم عن الحديقة
فندق هوليدي ان الرياض الازدهار الذي تفصله مسافة 6.59 كم عن الحديقة، يعد من افضل فنادق الرياض فئة الـ 4 نجوم.