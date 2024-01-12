نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته. اضافة اعلان



ونرشح لقرائنا الكرام هذا الأسبوع تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض.





حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض



موقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض



وصف حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض



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كيف أصل إلى حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض

