الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة، حتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.اضافة اعلان

ونرشح لقرائنا الكرام هذا الأسبوع تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض.

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض



تعد حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض، من الأماكن المميزة التي تحتم عليك زيارتها رفقة عائلتك حتى تستمتعوا جميعًا وتقضواوقتًا شيقًا بالحديقة.

وعلى الرغم من إننا نعرض لك التفاصيل وجانبًا من الصور، إلا أن عليك زيارتها على أرض الواقع لتكتشف الجمال الذي تنفرد به هذه الحديقة والذي خوّلها لأن تكون أحد  حدائق الرياض وأحد أهم محطات السياحة في الرياض التي لا غنى عن زيارتها.

موقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض




تقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف على الطريق الدائري الشرقي مابين مخرجي عشرة وتسعة بحي الحمراء التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
تبلغ مساحتها (75960م2) والتي تعتبر متنفسا لأهالي الرياض، ومن أهم عناصرها ساحة العروض بمساحة ٢٧٠٠ م،2 وممر مشاة حول الموقع بطول 1800متر طولي.


وصف حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض




وتشتمل الحديقة على النوافير بالمدخل الرئيسي على الطريق الدائري الشرقي في موقع ساحة العروض وسط الحديقة وساحة بمساحة ٢٧٠٠ ومدرجات تتسع لعدد لأكثر من ١٠٠٠ متفرج، وعدد ٢٨ جلسة مظللة و١٢ جلسة مفتوحة ودورتين للمياه ومسطحات خضراء بمساحة ٣٩٠٠٠ م ٢ و العاب الأطفال متعددة المراحل.

افتتحت الحديقة لتكون مُتنزّهاً للزائرين لتُصبح ملجأً يرتادونه للابتعاد عن صخب الحياة وللاستمتاع بلحظات من التأمُّل والاسترخاء.

أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في حديقة الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض




- أجمل بداية لوقتك الذي ستُمضيه في هذه الحديقة هي التجوّل للتعرّف على كافة أنحاء الحديقة، حيث ستُتيح لك فرصة للترتيب لسير باقي اليوم بالطريقة المناسب.
وبالتأكيد لن تُقاوم تأمُّل العديد من الأشياء التي ستراها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار الكبيرة و المساحات الخضراء الواسعة وإن شعرت بأنك بحاجة للاستراحة، فسوف تعثُر على العديد من أماكن الجلوس الموزّعة في أنحاء الحديقة كافة.


-  وبفضل أجواء حديقة الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرائعة، سوف تشعر بطاقة إضافية للقيام ببعض الأنشطة الرياضية التي ستجدها ممتعة للغاية مثل المشي في مسارات المشي المتوفرة في الحديقة، أو رُبما رغبت في ممارسة بعض التمارين الرياضية باستخدام الأجهزة الرياضية المجانية المتوفرة.


- ما زال هناك معالم سياحية تقع بجوار الحديقة ونوصيك بالذهاب إليها مثل حديقة مشاهد العالم الرياض على بُعد 3.51 كم.

الفنادق القريبة من حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض



فندق هيلتون الرياض فهو من أفضل فنادق الرياض 5 نجوم ويُعتبر من أقرب الفنادق للحديقة إذ تفصله مسافة 3.16 كم عن الحديقة



فندق هوليدي ان الرياض الازدهار الذي تفصله مسافة 6.59 كم عن الحديقة، يعد من افضل فنادق الرياض فئة الـ 4 نجوم.

كيف أصل إلى حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض

يمكنك الوصول إلى حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الرياض، من خلال خرائط جوجل عبر استخدام هذا الرابط.. اضغط هنا





اقرأ أيضا

عاجل.. نهرٌ جارٍ طول العام في المملكة.. 5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش" (فيديو)

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

تنفيذ أجنحة فندقية بـ2.5 مليار ريال تعزز كفاءة الحج والعمرة

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وادي نيمار 12:01 م الجمعة، 05 يناير 2024

لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

حديقة نوفا 12:23 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

هذه الأيام الأفضل لزيارتها.. نزهة فريدة إلى حديقة نوفا بالرياض (صور)

حديقة ولي العهد 12:18 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

نزهة الجمعة.. أفضل الأوقات والأنشطة في حديقة ولي العهد بالرياض (صور)

اقرأ أيضا

7عع7
10:20 ص الأحد، 07 يناير 2024

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

WhatsApp Image 2024-01-06 at 12.26.56 PM
2:06 م السبت، 06 يناير 2024

استمتع بإجازتك .. متنزهات "نفود الثويرات" بالزلفي تنسيك عناء المذاكرة

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

وادي نيمار
12:01 م الجمعة، 05 يناير 2024

لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
1:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:35 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

ارتفاع أسعار النفط
12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

حساب المواطن - ريال
11:49 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟

الضربات الجوية على اليمن
11:25 ص الجمعة، 12 يناير 2024

"القوات الأمريكية": هاجمنا أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا لمليشيا الحوثي باليمن

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون تقلع لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في اليمن (رويترز)
10:14 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. المملكة: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن