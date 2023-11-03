نزهة عائلية فريدة.. أفضل 9 أنشطة في جرين لاند تبوك

حديقة الحيوان
تبوك أو المعروفة بجرين لاند و التي تعتبر من أكثر الحدائق زيارة من قبل سكان
المدينة بسبب كبر مساحاتها و جمال مناظرها الخلابة، اذ تحتوي الحديقة على جلسات
عائلية مميزة فضلاً عن عدد حيواناتها الكبير و المتنوع و الذي يجذب عدد كبير من
ساكني المدينة.
وتحتوي الحديقة على مختلف أنواع الطيور من بط و أوز التي تسبح في مساحات مائية مخصصة لها توجد ضمن منطقة مسيجة و التي تمكن الزائرين من اطعامها و مشاهدتها بوضوح.
كما يوجد
ضمن الحديقة مجموعة من الطيور الجارحة و الببغاوات، و الجدير بالذكر ان الحديقة قد
خصصت للأطفال منطقة للترفيه و التسلية المليئة بالألعاب المتنوعة و الممتعة لتكون
من أكثر الحدائق المناسبة للعائلة لقضاء أوقات مسلية و ممتعة.
أهم الأنشطة في حديقة الحيوان تبوك
عند زيارتك الى حديقة الحيوان في مدينة تبوك بامكانك القيام بالعديد من الأنشطة بسبب تنوع محتواها و مساحاتها الكبيرة و التي سنذكر بعض منها في السطور التالية:
1-
القيام بجولة تعريفية
يقوم العديد من الزائرين عند وصولهم الى الحديقة القيام بجولة سريعة في أرجاء الحديقة و ذلك للتعرف على أقسامها و ما تحتويه من مرافق، بالاضافة الى اختيارهم من النقطة التي سوف ينطلقون منها للبدء في جولتهم الممتعة الى جانب اختيارهم لمكان مناسب يمكن أن يجلسوا به.
2- البط و الأوز
تحتوي الحديقة على منطقة خاصة لطيور البط و الأوز تتضمن بركة كبيرة تحتوي مياه نظيفة و صافية، بالاضافة الى المنطقة المسيجة بشكل جيد، كما يمكن للزائرين القيام باطعام الطيور من خلال طعام مخصص يتم تقديمه من قبل المشرفين الموجودين في الحديقة.
3- الطيور الجارحة
من أكثر ما تحتويه الحديقة جمالاً و تشويقاً هي الطيور الجارحة كالنسور و الصخور الضخمة المرعبة و التي تتغذى على اللحوم المقدمة من قبل حراس الحديقة و الموضوعين ضمن أقفاص شديدة الاقفال و المتانة حرصاً على سلامة الزائرين.
4- طيور الببغاء
يوجد في الحديقة قسم خاص للطيور المميزة و المحببة على قلوب أغلب زائري الحديقة ألا و هي طيور الببغاء ذات الأنواع العديدة و الألوان الزاهية و الموضوعة ضمن أقسام مخصصة لها و التي تسمح للزائرين بالتقاط صور واضحة و قريبة لهذه الطيور ذات المنظر البديع.
5- الفلامينغو و الطاووس
تحتوي الحديقة على العديد من الطيور النادرة و الجميلة مثل طيور الفلامينغو ذات الأرجل الطويلة و المناقير البرتقالية بالاضافة الى ريشهم الأبيض الزاهي و طيور الطاووس المشهورة بذيولها الطويلة ذات الالوان الخضراء اللامعة و الزاهية التي تجذب الزائرين للقيام بتصويرهم.
6-
الجلسات العائلية
أما بخصوص الجلسات العائلية فيوجد بالحديقة العديد من المقاعد و الجلسات المختلفة الأنواع، فمن المقاعد الحجرية الى المقاعد الخشبية بالاضافة الى الجلسات التي تفترش أرض الحديقة لتزود الزائرين بالراحة و المتعة من خلال ما تحتويه من مناظر طبيعية تلتف من حولهم.
7- ألعاب الأطفال
وإلى جانب ما تحتويه الحديقة من طيور متنوعة و حلسات عائلية يوجد قسم خاص لأعزائنا الأطفال و الذي يقدم مدينة ألعاب متكاملة مليئة بالهواء تحتوي على مزاليق، بالاضافة الى الألعاب البلاستيكية و المراجيه و شبكات التسلق التي تقدم المتعة و السعادة لجميع الأطفال.
8- ركوب الدراجة
أيضا يوجد ضمن الحديقة العديد من المسارات المعبدة و المرصوفة التي تساعد محبي ركوب الدراجات على القيام برياضتهم المفضلة من خلال قيادة الدراجة و مشاهدة المناظر الطبيعية الملتفة من حولهم من أشجار خضراء و أراضي عشبية بالاضافة الى بعض الازهار الجميلة و الملونة.
9- التقاط الصور
و أخيراً لا يمكن للقادمين الذهاب من الحديقة بدون أخذ العديد من الصور التذكارية مع العديد من أنواع الحيوانات كالأرانب و الطيور و القوارض و مختلف الأنواع النادرة، بالاضافة الى أخذ الصور خلال اللعب في قسم الأطفال و الاستمتاع مع العائلة و الأصدقاء.
مرافق ملحقة في حديقة الحيوان تبوك
يوجد ضمن الحديقة دورات للمياه.
تحتوي الحديقة موقف عام للسيارات.
يوجد في الحديقة مطعم و مقهى.
أين تقع حديقة الحيوان تبوك
يمكنك الوصول إلى حديقة الحيوان بتبوك عبر خرائط جوجل من خلال اتباع الرابط التالي: اضغط هنا