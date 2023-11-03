نزهة عائلية فريدة.. أفضل 9 أنشطة في جرين لاند تبوك

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حديقة الحيوان تبوك أو المعروفة بجرين لاند و التي تعتبر من أكثر الحدائق زيارة من قبل سكان المدينة بسبب كبر مساحاتها و جمال مناظرها الخلابة، اذ تحتوي الحديقة على جلسات عائلية مميزة فضلاً عن عدد حيواناتها الكبير و المتنوع و الذي يجذب عدد كبير من ساكني المدينة. اضافة اعلان





وتحتوي الحديقة على مختلف أنواع الطيور من بط و أوز التي تسبح في مساحات مائية مخصصة لها توجد ضمن منطقة مسيجة و التي تمكن الزائرين من اطعامها و مشاهدتها بوضوح.

كما يوجد ضمن الحديقة مجموعة من الطيور الجارحة و الببغاوات، و الجدير بالذكر ان الحديقة قد خصصت للأطفال منطقة للترفيه و التسلية المليئة بالألعاب المتنوعة و الممتعة لتكون من أكثر الحدائق المناسبة للعائلة لقضاء أوقات مسلية و ممتعة.





أهم الأنشطة في حديقة الحيوان تبوك



1- القيام بجولة تعريفية

2- البط و الأوز

3- الطيور الجارحة

4- طيور الببغاء

5- الفلامينغو و الطاووس

6- الجلسات العائلية



7- ألعاب الأطفال

8- ركوب الدراجة

9- التقاط الصور

مرافق ملحقة في حديقة الحيوان تبوك

أين تقع حديقة الحيوان تبوك