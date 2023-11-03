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نزهة عائلية فريدة.. أفضل 9 أنشطة في جرين لاند تبوك

جرين لاند تبوك
جرين لاند تبوك
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حديقة الحيوان تبوك أو المعروفة بجرين لاند و التي تعتبر من أكثر الحدائق زيارة من قبل سكان المدينة بسبب كبر مساحاتها و جمال مناظرها الخلابة، اذ تحتوي الحديقة على جلسات عائلية مميزة فضلاً عن عدد حيواناتها الكبير و المتنوع و الذي يجذب عدد كبير من ساكني المدينة.اضافة اعلان


وتحتوي الحديقة على مختلف أنواع الطيور من بط و أوز التي تسبح في مساحات مائية مخصصة لها توجد ضمن منطقة مسيجة و التي تمكن الزائرين من اطعامها و مشاهدتها بوضوح.

كما يوجد ضمن الحديقة مجموعة من الطيور الجارحة و الببغاوات، و الجدير بالذكر ان الحديقة قد خصصت للأطفال منطقة للترفيه و التسلية المليئة بالألعاب المتنوعة و الممتعة لتكون من أكثر الحدائق المناسبة للعائلة لقضاء أوقات مسلية و ممتعة.

أهم الأنشطة في حديقة الحيوان تبوك


عند زيارتك الى حديقة الحيوان في مدينة تبوك بامكانك القيام بالعديد من الأنشطة بسبب تنوع محتواها و مساحاتها الكبيرة و التي سنذكر بعض منها في السطور التالية:


1- القيام بجولة تعريفية




يقوم العديد من الزائرين عند وصولهم الى الحديقة القيام بجولة سريعة في أرجاء الحديقة و ذلك للتعرف على أقسامها و ما تحتويه من مرافق، بالاضافة الى اختيارهم من النقطة التي سوف ينطلقون منها للبدء في جولتهم الممتعة الى جانب اختيارهم لمكان مناسب يمكن أن يجلسوا به.

2- البط و الأوز




تحتوي الحديقة على منطقة خاصة لطيور البط و الأوز تتضمن بركة كبيرة تحتوي مياه نظيفة و صافية، بالاضافة الى المنطقة المسيجة بشكل جيد، كما يمكن للزائرين القيام باطعام الطيور من خلال طعام مخصص يتم تقديمه من قبل المشرفين الموجودين في الحديقة.

3- الطيور الجارحة





من أكثر ما تحتويه الحديقة جمالاً و تشويقاً هي الطيور الجارحة كالنسور و الصخور الضخمة المرعبة و التي تتغذى على اللحوم المقدمة من قبل حراس الحديقة و الموضوعين ضمن أقفاص شديدة الاقفال و المتانة حرصاً على سلامة الزائرين.

4- طيور الببغاء




يوجد في الحديقة قسم خاص للطيور المميزة و المحببة على قلوب أغلب زائري الحديقة ألا و هي طيور الببغاء ذات الأنواع العديدة و الألوان الزاهية و الموضوعة ضمن أقسام مخصصة لها و التي تسمح للزائرين بالتقاط صور واضحة و قريبة لهذه الطيور ذات المنظر البديع.

5- الفلامينغو و الطاووس




تحتوي الحديقة على العديد من الطيور النادرة و الجميلة مثل طيور الفلامينغو ذات الأرجل الطويلة و المناقير البرتقالية بالاضافة الى ريشهم الأبيض الزاهي و طيور الطاووس المشهورة بذيولها الطويلة ذات الالوان الخضراء اللامعة و الزاهية التي تجذب الزائرين للقيام بتصويرهم.

6- الجلسات العائلية



أما بخصوص الجلسات العائلية فيوجد بالحديقة العديد من المقاعد و الجلسات المختلفة الأنواع، فمن المقاعد الحجرية الى المقاعد الخشبية بالاضافة الى الجلسات التي تفترش أرض الحديقة لتزود الزائرين بالراحة و المتعة من خلال ما تحتويه من مناظر طبيعية تلتف من حولهم.

7- ألعاب الأطفال




وإلى جانب ما تحتويه الحديقة من طيور متنوعة و حلسات عائلية يوجد قسم خاص لأعزائنا الأطفال و الذي يقدم مدينة ألعاب متكاملة مليئة بالهواء تحتوي على مزاليق، بالاضافة الى الألعاب البلاستيكية و المراجيه و شبكات التسلق التي تقدم المتعة و السعادة لجميع الأطفال.

8- ركوب الدراجة




أيضا يوجد ضمن الحديقة العديد من المسارات المعبدة و المرصوفة التي تساعد محبي ركوب الدراجات على القيام برياضتهم المفضلة من خلال قيادة الدراجة و مشاهدة المناظر الطبيعية الملتفة من حولهم من أشجار خضراء و أراضي عشبية بالاضافة الى بعض الازهار الجميلة و الملونة.

9- التقاط الصور




و أخيراً لا يمكن للقادمين الذهاب من الحديقة بدون أخذ العديد من الصور التذكارية مع العديد من أنواع الحيوانات كالأرانب و الطيور و القوارض و مختلف الأنواع النادرة، بالاضافة الى أخذ الصور خلال اللعب في قسم الأطفال و الاستمتاع مع العائلة و الأصدقاء.

مرافق ملحقة في حديقة الحيوان تبوك



يوجد ضمن الحديقة دورات للمياه.
تحتوي الحديقة موقف عام للسيارات.
يوجد في الحديقة مطعم و مقهى.

أين تقع حديقة الحيوان تبوك


يمكنك الوصول إلى حديقة الحيوان بتبوك عبر خرائط جوجل من خلال اتباع الرابط التالي: اضغط هنا


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