نزهة عائلية رائعة.. أفضل ما يمكنك القيام به في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن مسعود

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إن كنت من هواة الأماكن الطبيعية الجميلة، ما عليك سوى زيارة منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن مسعود ، أحد أجمل منتزهات مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فهذا المنتزه سيجعلك تنعم بجماله الأخّاذ بلا شكّ. اضافة اعلان





منتزه أو حديقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود (منتزه البصر سابقًا)



منتزه عائلي



منتزه أو حديقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود (منتزه البصر سابقًا)، هو أحد أجمل منتزهات مدينة بريدة بمنطقة القصيم، ويتميز بتصميمه الرائع و مناظره الطبيعية الجميلة و بحيرة صناعية كبيرة تعتبر من أحد معالم المدينة المميزة و التي تستطيع التقاط الصور الجميلة لها و الجلوس حولها في رطب و لطيف مع صوت المياه في الشلالات الموجودة بها.يأتي الناس إلى المنتزه لقضاء أوقات هادئة و مميزة و الاسترخاء و قضاء وقت لطيف و ممتع مع الأطفال و الأصدقاء و العائلات، وتوجد ألعاب و ملاهي للأطفال و ملاعب لكرة قدم و الرياضات المختلفة مما يشجع العائلات على اصطحاب أطفالهم.



وتحتل المسطحات الخضراء بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود (حديقة أو منتزه البصر سابقًا)، ما يقارب 249545 متر مربع من إجمالي مساحة حديقة البصر بريدة، كما يقدر طول الممرات الداخلية والخارجية بحوالي 6000 متر والتي تتوزع على امتداد حديقة البصرة.



ويعد منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود ملاذاً لأهل المدينة ومن معالم السياحة في بريدة الجذابة لمحبي النزهات ورياضة المشي والجري وكرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من النشاطات.





كما يحتوي المنتزه في البصر على ساحة ملاعب رياضية تضم العديد من المرافق الرياضية للزوار. مثل ملاعب لكل من كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والتي تقدر مساحتها بـ 8347 متر مربع من إجمالي مساحة منتزه.





بحيرة حضرية



ولكون المدينة بعيدة عن البحر، أضيف للمتنزه الامير فيصل بن مشعل بحيرة حضرية تضم حوض مائي ضحل مزود بعدة تأثيرات مختلفة كالأمواج والنوافير والأضواء.



كما تم تجهيز منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بأنظمة إنارة رئيسية بعدد 42 عمود انارة بارتفاع 12م. بالإضافة الى أعمال إنارة لتزيين المنتزه بعدد 218 عمود بارتفاع 6 أمتار.









أفضل الأنشطة في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود





- يمكنك أنت وعائلتك أو أصدقائك التجول والاستمتاع بنزهة عائلية في مساحات منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود ببريده الخضراء الشاسعة. وقرب أحواض الزهور أو على ضفاف نهر البحيرة الموجودة وسط الحديقة.



- كما يمكنكم ممارسة رياضاتكم المفضلة من بين الملاعب والمساحات المخصصة لذلك. مثل رياضة المشي والجري وغيرها من النشاطات.





- كما سيفرح أطفالك بقضاء بعض الوقت في ملاعب الأطفال بالمنتزه، والتي يضم بعضها ألعاب المراجيح والزحاليق، وبعضها الآخر الحبال المعلقة.



- وبالتأكيد يمكنكم تناول وجبة لذيذة وبعض الحلويات والمرطبات في مطاعم ومقاهي منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أو التي تقع ضمن محيطه وتطل على مساحاته الجميلة.





أين يقع منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود

