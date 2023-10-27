نزهة عائلية رائعة.. أفضل الأنشطة في حديقة محمد بن القاسم بالرياض

إن كنت من هواة الأماكن الطبيعية الجميلة، ما عليك سوى زيارة حديقة محمد بن القاسم بالرياض ، أحد أجمل حدائق الرياض، فهذه الحديقة ستجعلك تنعم بجمالها الأخّاذ بلا شكّ.
جمال الطبيعة:
تعد حديقة محمد بن القاسم الرياض من أجمل وأفضل الحدائق في مدينة الرياض وتعتبر حديقة مميزة ورائعة، كما تعد من أكثر الأماكن السياحية جاذبية في الرياض لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسعد الزوار بعد ذلك، والمساحات الطبيعية الواسعة ذات الإطلالات الخلابة للعيون، فهي حديقة جميلة وفيها مسطح اخضر للجلوس، ومنطقة العاب مفتوحة للأطفال ومناسبة لدراجات الأطفال.
كما تمتاز حديقة محمد بن القاسم باحتوائها على العديد من مناطق ألعاب الأطفال الآمنة، المقاهي والمطاعم الكلاسيكية بعد ذلك.
مساحة الحديقة
تبلغ مساحة الحديقة ستة آلاف متر مربع، وتضم ممرات حول الحديقة وممرات حول الساحة وملاعب، بالإضافة إلى ملاعب للأطفال وملاعب لكرة القدم تشمل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ومضمار للجري.
كما تضم حديقة ابن القاسم مواقف للسيارات،
ومقاعد مضاءة ومغطاة، وأعمدة إنارة وأضواء كاشفة للملاعب، ومساحات خضراء، وأعمدة
إنارة تجميلية للممرات، ومبردات مياه الشرب.
ما يمكنك القيام به في حديقة محمد بن القاسم
- استهل نهارك من خلال جولة للتعرّف على جميع أنحاء الحديقة، حيث ستُوفّر لك فرصة للتخطيط لسير باقي اليوم بالطريقة المناسبة، وبالتأكيد لن تقدر على مقاومة تأمُّل العديد من الأشياء التي ستُصادفها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار المورقة و المسطحات الخضراء الواسعة.
- إن شعرت بأنك بحاجة للجلوس، فسوف تعثُر على العديد من أماكن الجلوس المُنتشرة في أنحاء الحديقة كافة.
- ومن الأنشطة التي لا يُمكن الاستغناء عنها عند زيارة حديقة محمد بن القاسم الرياض، نشاط المشي والركض الذي سوف تتمتّع به وسط الأجواء الرائعة المتاحة في الحديقة.
أنشطة حديقة محمد بن القاسم الرياض
1- وجود العديد من مناطق ألعاب الأطفال الآمنة.
2- وجود المقاهي والمطاعم الكلاسيكية.
3- ممارسة اللعب لوجود ملاعب الرياضيات التشاركية الخاصة.
4- ممارسة رياضة الجري المنشطة
5- ممارسة رياضة المشي.
6- التقاط الصور.
7- التأمل والاسترخاء.
مواعيد العمل
يفتح علي مدار 24 ساعة
موقع حديقة محمد بن القاسم
تقع حديقة محمد بن القاسم الرياض وسط منطقة حي الروابي الشعبي بالقرب من حديقة حيوانات الطبيعية أحد أجمل مواطن السياحة الجاذبة للزوار العرب بالرياض.. وللوصول عبر خرائط جوجل اضغط هنا
الفنادق القريبة من حديقه محمد بن القاسم
1- فيفيان بارك للأجنحة الفندقية
من أجمل الفنادق داخل المدينة تبعد شقق فيفيان بارك على بعد 1 كيلو متر من الحديقة وتوفر للزوار العرب أروع الخدمات العملية داخل الغرف الواسعة ذات الديكور الفاخر مثل خدمة الواي فاي المجانية ومواقف مجانية للسيارات ومنفذ إلى مسبح داخلي.
2- فندق بودل الفيحاء
يعتبر فندق بودل فيحاء الرياض من أجمل فنادق بودل الرخيصة ذات الإطلالات البديعة والمرافق العملية الحديثة، ويحتوي على مسبح في الهواء الطلق وغرف ضيوف واسعة مع تكييف وخدمة الواي فاي المجانية، تتميز الغرف والأجنحة في Al Fayhaa بأرضيات رخامية ومفروشات عصرية. وتحتوي على صندوق ودائع آمن وتلفزيون مع قنوات فضائية. وتحتوي بعض الغرف على مطبخ صغير مجهز بالكامل ومنطقة جلوس مع أريكة. يبعد الفندق عن الحديقة مسافة 5.6 كم
3- فندق راديسون بلو الرياض
يقع هذا الفندق ذو ال 5 نجوم في قلب المدينة، على بعد 3 كم من حديقة ومكتبة الملك فهد. ويوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع المناطق وناديا صحيا أكثر حداثة وغرفا فسيحة مع منطقة جلوس، تحتوي جميع الغرف في فندق راديسون بلو، الرياض على سرير فخم وتلفزيون بشاشة مسطحة. وتتوفر آلة لصنع الشاي والقهوة وميني بار في جميع الغرف، ويبعد عن حديقة محمد ابن القاسم مسافة 9.79 كم