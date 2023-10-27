نزهة عائلية رائعة.. أفضل الأنشطة في حديقة محمد بن القاسم بالرياض

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إن كنت من هواة الأماكن الطبيعية الجميلة، ما عليك سوى زيارة حديقة محمد بن القاسم بالرياض ، أحد أجمل حدائق الرياض، فهذه الحديقة ستجعلك تنعم بجمالها الأخّاذ بلا شكّ. اضافة اعلان





جمال الطبيعة:

مساحة الحديقة

تعد حديقة محمد بن القاسم الرياض من أجمل وأفضل الحدائق في مدينة الرياض وتعتبر حديقة مميزة ورائعة، كما تعد من أكثر الأماكن السياحية جاذبية في الرياض لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسعد الزوار بعد ذلك، والمساحات الطبيعية الواسعة ذات الإطلالات الخلابة للعيون، فهي حديقة جميلة وفيها مسطح اخضر للجلوس، ومنطقة العاب مفتوحة للأطفال ومناسبة لدراجات الأطفال.كما تمتاز حديقة محمد بن القاسم باحتوائها على العديد من مناطق ألعاب الأطفال الآمنة، المقاهي والمطاعم الكلاسيكية بعد ذلك.تبلغ مساحة الحديقة ستة آلاف متر مربع، وتضم ممرات حول الحديقة وممرات حول الساحة وملاعب، بالإضافة إلى ملاعب للأطفال وملاعب لكرة القدم تشمل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ومضمار للجري.

كما تضم حديقة ابن القاسم مواقف للسيارات، ومقاعد مضاءة ومغطاة، وأعمدة إنارة وأضواء كاشفة للملاعب، ومساحات خضراء، وأعمدة إنارة تجميلية للممرات، ومبردات مياه الشرب.





ما يمكنك القيام به في حديقة محمد بن القاسم

أنشطة حديقة محمد بن القاسم الرياض

مواعيد العمل

موقع حديقة محمد بن القاسم

1- فيفيان بارك للأجنحة الفندقية

2- فندق بودل الفيحاء

3- فندق راديسون بلو الرياض